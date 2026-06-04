L'edat i la fertilitat: el repte de formar una família en una societat que ho posa difícil
L'edat mitjana del primer fill s'acosta als 33 anys, coincidint amb l'inici del descens natural de la fertilitat femenina
Regió7
L'Estabilitat laboral i econòmica i l'accés a l'habitatge són algunes de les preocupacions que s'han convertit per a molts joves en un requisit indispensable abans de plantejar-se formar una família. Però, mentre les condicions òptimes per fer-ho arriben cada cop més tard, la fertilitat no espera.
Amb motiu del Dia Mundial de la Fertilitat avui 4 de juny, especialistes en medicina reproductiva adverteixen d'una realitat que observen cada vegada amb més freqüència en consulta, persones que volen ser mares i pares, però que han hagut de posposar aquest projecte durant anys.
La Dra Federica Moffa, directora mèdica de Fertilab Barcelona i ginecòloga especialista en reproducció assistida i fertilitat explica "la societat ha canviat moltíssim en les últimes dècades, però la biologia continua funcionant igual. Hi ha pacients que arriben a consulta amb 40 o 42 anys sorpreses perquè no aconsegueixen quedar-se embarassades. Són dones sanes, actives i amb una vida completament normal, però la qualitat dels òvuls depèn en gran manera de l'edat".
L'edat mitjana de maternitat a l'estat es troba en els 33 anys, sent un dels països europeus on més es triga a tenir el primer fill. Aquesta xifra que preocupa els especialistes perquè coincideix amb l'inici del descens natural de la fertilitat femenina. Encara que moltes dones poden quedar-se embarassades després dels 35 anys, les probabilitats comencen a disminuir i aquesta caiguda es fa més evident a partir dels 38.
Pel que fa a la fertilitat masculina, l'edat també influeix, tot i que de forma més gradual. A partir dels 45 anys la qualitat seminal també pot veure's afectada. A més, factors com l'obesitat, el sedentarisme i hàbits de vida poc saludables redueixen les possibilitats.
Fertilab Barcelona informa que a conseqüència d'aquesta situació, cada vegada més persones recorren a la preservació de la fertilitat. En els últims anys ha augmentat el nombre de dones que decideixen vitrificar els seus òvuls perquè saben que probablement no podran iniciar el seu projecte reproductiu en el curt termini.
"La reproducció assistida ajuda a moltes persones i ha avançat enormement en els últims anys, però no pot compensar completament l'efecte del temps sobre la fertilitat. Per això és important que la població disposi d'informació realista per a poder prendre decisions amb temps i sense falses expectatives", conclou la Dra. Moffa.
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