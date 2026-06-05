Fins a quin punt ens podem fiar de la IA per seguir una dieta saludable?
Experts adverteixen sobre la credibilitat de la intel·ligència artificial en nutrició, ja que les seves respostes probabilístiques no són informació verificada
Ana Belén Ropero Lara
No podem negar-ho: és una revolució. L'arribada de la intel·ligència artificial (IA) està suposant un canvi tan profund que ens obliga a replantejar, fins i tot, com cuidem la nostra dieta. Però podem confiar en ella com una aliada fiable en nutrició?
Les consultes a la IA són molt més fàcils que les que podem fer a través dels cercadors en internet. Comprèn el que li preguntem, maneja grans volums d'informació i presenta les seves conclusions de manera convincent.
No obstant això, li atorguem una credibilitat que encara no s'ha guanyat. La seva naturalesa probabilística fa que les seves respostes no puguin considerar-se informació verificada, la qual cosa en temes de salut comporta un risc considerable.
Fartanera d'aplicacions
Una dada reveladora: segons dades de OpenAI, una de cada quatre consultes setmanals a ChatGPT és sobre salut. Encara que no existeixen xifres concretes per a nutrició, la tecnologia porta anys present en aquest àmbit.
En 2022, les apps de nutrició comptaven amb 1 400 milions d'usuaris a tot el món i ni més ni menys que el 30% dels propietaris de telèfons mòbils tenen ja aquest tipus d'aplicacions instal·lades. La integració de la IA en elles avança ràpid: es preveu que les dades de 2025 confirmin que la meitat d'aquestes apps ja la incorporaven.
Fiabilitat, el gran repte
Els models d'IA generativa ChatGPT, Gemini, Claude i Copilot són els més usats en el món, i tots es nodreixen principalment d'internet. El problema és que la fiabilitat de la Xarxa en unes certes matèries és molt reduïda.
Com ja discutim en un article anterior, gran part de la informació que hi ha en internet sobre nutrició no és fiable. Per exemple, un estudi de 2022 va analitzar la informació en línia sobre les declaracions de salut que es feien sobre iogurt, quefir, kombucha, fibra i prebiòtics. El resultat de l'avaluació va ser una puntuació de tot just 3 sobre 10: un rotund suspens.
Com a hereva avantatjada d'internet, la IA compta amb la nostra confiança de manera implícita. En una enquesta realitzada als Estats Units, només una de cada quatre persones creia que la informació sobre salut generada per IA no és molt fiable o gens fiable.
Però si l'analitzem, la IA tampoc aprova. Un estudi que va comparar les respostes de dietistes i ChatGPT a 928 preguntes sobre dieta va resultar en un coeficient de concordança de 0,42, per sota del 0,5 considerat com a mínim acceptable.
Errors per a personalitzar la dieta
Si la IA general ja mostra aquestes limitacions de fiabilitat, el repte es complica quan intentem aplicar-la a la nutrició personalitzada. Perquè pugui actuar com un nutricionista de capçalera, les seves recomanacions han d'haver estat validades en estudis rigorosos que confirmin que són precises, segures i adequades per al perfil de cada usuari. I ara com ara, aquesta validació és encara inexistent.
El nutricionista basa el seu treball en una avaluació integral: què i quant menja el pacient, els seus paràmetres bioquímics i físics, la seva activitat física i si pateix alguna patologia.
Un dels principals esculls que ha de superar la IA és realitzar un registre precís de la ingesta. Això inclou: identificar el menjar que apareix en les imatges, separar els aliments en els seus distints components o parts, calcular la grandària de les racions i les sobres per a estimar quant s'ha menjat realment i estimar la ingesta de nutrients.
De moment, els models generals d'IA no fan aquesta tasca amb precisió. ChatGPT fa una bona valoració del pes en racions petites, mentre que en racions mitjanes o grans el subestima fins a un 50%. Un estudi en adolescents va mostrar, a més, que els models d'IA d'ús general infravaloren la ingesta de nutrients enfront de l'estimació dels dietistes.
Les apps de nutrició presenten limitacions similars, especialment en plats elaborats amb diversos ingredients, com els guisats. D'altra banda, l'ús dels dispositius disponibles en el mercat per a registrar l'activitat física i calcular la despesa energètica acumulen errors que no poden ignorar-se.
Com usar la IA de manera responsable
Davant aquest panorama, cal preguntar-se: podem usar la IA en nutrició de manera responsable? La resposta és sí, però amb dues condicions imprescindibles.
La primera condició és desenvolupar el que es coneix com a alfabetització digital en salut. L'OMS la defineix com: “La capacitat de buscar, trobar, comprendre i avaluar informació sobre la salut procedent de recursos electrònics, així com d'aplicar els coneixements adquirits per a resoldre problemes relacionats amb la salut”
Sense aquesta competència, l'usuari queda exposat a seguir recomanacions incorrectes, incompletes o directament perilloses. La bretxa digital no és només una qüestió d'accés a la tecnologia, sinó també de capacitat per a usar-la de manera crítica.
La segona condició és no perdre de vista el paper del professional. La IA té un potencial enorme per a donar suport a la pràctica de la nutrició: pot ajudar a processar grans volums de dades, identificar patrons en la dieta o facilitar l'accés a informació general. No obstant això, no pot reemplaçar l'avaluació clínica individualitzada que realitza un professional. La nutrició és una disciplina que requereix context, criteri i empatia, qualitats que la IA encara no posseeix.
El camí més assenyat és el de la complementarietat. Una IA ben validada, usada per una persona amb suficient alfabetització digital, al servei d'un professional que interpreta els seus resultats. Només així el pont entre intel·ligència artificial i nutrició podrà construir-se sobre fonaments sòlids.
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