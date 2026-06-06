Ment i cos
Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: "La dieta influeix directament en la salut mental"
En els darrers anys s’ha demostrat que la manera com ens alimentem repercuteix profundament en la salut física. L’excés de sucres, greixos o productes ultraprocessats, així com la manca de micronutrients, pot alterar múltiples funcions de l’organisme. Ara sabem, però, que aquests efectes no es limiten al cos, sinó que també afecten la ment. La ciència psicològica i neurològica confirma que la dieta influeix directament en la salut mental.
El cervell necessita un subministrament constant d’energia i nutrients específics. Consumeix prop d’un 20% de l’energia corporal total i, per tant, qualsevol alteració en l’estabilitat de la glucosa afectarà el seu rendiment. Dietes pobres en hidrats de carboni complexos o hàbits alimentaris desordenats poden generar oscil·lacions energètiques associades a cansament, irritabilitat i dificultats d’atenció.
Tanmateix, l’alimentació és molt més que equilibri energètic. També aporta nutrients essencials per al correcte funcionament cerebral. La manca d’omega-3, vitamines del grup B, ferro, zinc o magnesi –necessaris per produir neurotransmissors com la serotonina, la dopamina o el GABA– s’ha relacionat amb més simptomatologia ansiosa i depressiva.
L’alimentació també condiciona processos com la regulació hormonal i la inflamació cerebral. S’ha comprovat que dietes riques en sucres simples, greixos trans –presents sobretot en brioixeria industrial, fregits i ultraprocessats– i aliments processats afavoreixen l’estrès oxidatiu i activen mecanismes inflamatoris de baix grau a tot l’organisme. Quan aquesta inflamació es manté en el temps i arriba al cervell (neuroinflamació), es pot alterar la comunicació entre neurones i circuits relacionats amb la memòria, la motivació i l’estrès.
La neuroinflamació, de fet, s’ha associat amb més risc de deteriorament cognitiu, fatiga mental, irritabilitat, ansietat i simptomatologia depressiva. També sembla influir en trastorns neuropsiquiàtrics i neurodegeneratius.
En canvi, un patró alimentari basat en fruita, verdures, llegums, peix blau i oli d’oliva actua com a factor psico i neuroprotector. Alguns aliments rics en triptòfan, així com els fruits secs, el cacau pur, la civada, el plàtan o les verdures verdes, s’associen amb un estat d’ànim més estable.
També cal considerar el paper de la microbiota intestinal. Els bacteris de l’intestí participen en la producció de neurotransmissors i mantenen una comunicació constant amb el cervell. Quan la dieta és baixa en fibra i rica en processats, aquesta microbiota es desequilibra, fet que s’ha relacionat amb més estrès, irritabilitat i vulnerabilitat emocional.
Dades com aquestes apunten que la salut mental s’ha d’abordar de forma interdisciplinària i holística, atenent no només el tractament psicològic o farmacològic, sinó també aspectes com l’activitat física, l’alimentació, el descans, les relacions socials o les addiccions. Només actuant de manera global podrem aconseguir canvis sòlids.
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