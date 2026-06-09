Salut pràctica
El canvi de La Meva Salut que has de fer si no vols deixar de rebre avisos mèdics al mòbil o al correu
L’espai digital de salut permet actualitzar el telèfon i l’adreça electrònica, però també cal activar les notificacions perquè els missatges i avisos arribin correctament
Mantenir al dia les dades de contacte a l'aplicació de La Meva Salut és un pas clau perquè els avisos i notificacions mèdiques arribin correctament. A través del web lamevasalut.gencat.cat, la persona usuària pot modificar el seu número de telèfon mòbil i l’adreça electrònica on vol rebre informació sanitària necessària, com ara avisos relacionats amb convocatòries de vacunació.
El procés es fa des de l’apartat de Dades personals. Un cop dins de La Meva Salut, cal desplegar el menú que apareix a la part superior esquerra i clicar aquesta opció. A continuació, dins del bloc Dades administratives, s’ha de prémer “Modificar” per accedir a la pantalla on es poden introduir o canviar els telèfons i l’adreça de correu electrònic.
Aquest pas no només serveix per corregir dades antigues o afegir-ne de noves. Des d’aquesta mateixa pantalla també es poden unificar les dades de contacte administratives amb les de notificacions de La Meva Salut. És un detall important, perquè tenir aquesta informació actualitzada és necessari per rebre correctament avisos i comunicacions del sistema.
Ara bé, modificar el telèfon o el correu no és suficient per si sol. La Meva Salut també permet decidir si es volen rebre notificacions i avisos. Dins del bloc “Dades de notificacions de La Meva Salut”, cal tornar a clicar “Modificar” per entrar a la pantalla de “Gestió de notificacions”.
És aquí on hi ha un dels punts més importants del procés: si les notificacions no estan activades, els missatges de La Meva Salut no arribaran mai ni al telèfon mòbil ni al correu electrònic. Per això, a més de revisar les dades, cal marcar expressament que es volen rebre aquests avisos.
En aquesta mateixa pantalla també es pot escollir on es volen rebre les notificacions: només al telèfon mòbil, només al correu electrònic o bé a tots dos canals alhora. Aquesta opció permet adaptar la recepció dels avisos a les preferències de cada usuari.
Per acabar el procés, només cal verificar les dades i clicar el botó “Desar”. És un tràmit senzill, però decisiu per assegurar-se que qualsevol notificació important de La Meva Salut arribi allà on toca.
En definitiva, revisar les dades de contacte i activar correctament les notificacions és una de les gestions més útils que es poden fer a La Meva Salut. És una acció ràpida que pot evitar que l’usuari es perdi comunicacions sanitàries importants per tenir un mòbil antic registrat, un correu desactualitzat o les notificacions desactivades.
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- Jordi Cruz explica l’error que molts fan quan bullen patates, mongetes o bròquil
- Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
- Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»
- Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme
- La data de la visita papal està marcada a Montserrat per una catàstrofe