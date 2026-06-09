ESTUDI DE L’ISGLOBAL
L’exposició a la calor i al fred a l’inici de l’embaràs s’associa amb diferències en la mida fetal a les 12 setmanes
Un estudi de l’ISGlobal conclou que el desenvolupament gestacional primerenc pot ser sensible a la temperatura, amb possibles implicacions en el naixement i la salut a llarg termini
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Nieves Salinas
L’exposició moderada al fred i a la calor durantles primeres etapes de l’embaràs podria afectar el desenvolupament fetal a partir del primer trimestre, segons un nou estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació La Caixa. Els resultats, basats en dos cohorts de naixement neerlandeses i publicats a l’ International Journal of Epidemiology, indiquen que el desenvolupament gestacional aviat pot ser sensible a la temperatura ambiental, amb possibles implicacions per als resultats del naixement i la salut a llarg termini en un context de canvi climàtic.
Estudis previs ja havien relacionat l’exposició a temperatures altes o baixes durant l’ embaràs amb un risc més gran de complicacions i resultats adversos en el naixement. No obstant, expliquen els investigadors, encara no està clar si la temperatura ambiental influeix en el desenvolupament durant les fases més primerenques de la gestació.
El primer trimestre és un període crític. Durant aquesta etapa comencen a formar-se els òrgans del nadó i la placenta. Segons s’explica alteracions en aquest moment s’han associat prèviament amb resultats adversos al naixement i amb malalties cardiovasculars i respiratòries més endavant en la infància.
Temperatures mitjanes
«Per avaluar l’associació entre l’exposició a la temperatura ambiental i el desenvolupament embrionari i fetal d’hora, analitzem dades d’una cohort de naixement neerlandesa, l’estudi Generation R Next (2017-2021), i repliquem les troballes en una cohort independent establerta 15 anys abans, l’estudi Generation R (2002 – 2006)», explica Esmée Essers, investigadorad’ISGlobal i primera autora de l’estudi.
L’equip investigador va estimar les temperatures mitjanes setmanals des de l’inici de l’embaràs i va utilitzar ecografies realitzades al voltant de les setmanes 8, 10 i 12 per mesurar la longitud crani-caudal, un indicador estàndard del creixement embrionari i fetal aviat.
Menor mida fetal
L’exposició tant a temperatures ambientals més fredes com més càlides durant el primer trimestre es va associar amb una menor longitud crani-caudal a les 12 setmanes de gestació en la cohort Generation R Next. L’associació entre temperatures més fredes i una menor longitud crani-caudal a les 12 setmanes també es va observar en la cohort independent, malgrat les diferències en els patrons de temperatura entre els dos períodes d’estudi.
El moment de l’exposició semblava diferir entre la calor i el fred. L’exposició a temperatures més altes va mostrar associacions més fortes durant les primeres etapes de l’embaràs, especialment entre les setmanes 1 i 6. No obstant, l’exposició a temperatures més baixes es va associar amb la longitud crani-caudal durant un període més prolongat, entre les setmanes 1 i 11. En els dos casos, no es van detectar associacions en les ecografies realitzades prèviament, a les 8 o 10 setmanes.
Exposició a la temperatura
A les 12 setmanes de gestació, l’exposició tant a temperatures més fredes com més càlides es va associar amb una longitud crani-caudal aproximadament entre 7 i 8 mil·límetres menor de l’esperat per a aquesta etapa del desenvolupament. L’equip investigador també va observar diferències entre les dues cohorts quant al moment en què l’exposició a la temperatura semblava tenir les associacions més fortes i en relació amb la magnitud dels efectes observats.
«Aquestes diferències podrien estar relacionades amb canvis en les condicions climàtiques al llarg del temps, diferències en la forma en què les poblacions responen o s’adapten a l’exposició a la temperatura, o altres factors que poden influir en la vulnerabilitat durant l’embaràs», explica Essers.
Desenvolupament aviat
Els canvis fisiològics durant l’embaràs, conclou l’equip d’investigadors, suposen exigències addicionals per a la capacitat de l’organisme de regular la temperatura. «L’exposició externa a la calor o al fred pot alterar encara més aquest equilibri, desencadenant respostes termoreguladores com canvis en el flux sanguini perifèric», explica Mònica Guxens, professora d’investigació ICREA a ISGlobal i coordinadora de l’estudi.
«Aquestes respostes podrien influir potencialment en la perfusió uterina i, al seu torn, afectar els processos primerencs del desenvolupament. No obstant, es necessita més investigació per comprendre els mecanismes biològics implicats i determinar si aquestes diferències primerenques tenen implicacions més endavant en l’embaràs», conclou.
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