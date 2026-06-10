Els experts coincideixen: si tens més de 50 anys has de menjar aquest aliment per endarrerir l'envelliment
Un estudi assenyala que podria contribuir a reduir la inflamació associada a l'edat i afavorir la salut cognitiva
Bruna Segura
La magrana és una de les fruites més característiques de la dieta mediterrània, però ara també desperta l'interès de la comunitat científica. Diverses investigacions apunten que alguns dels seus compostos naturals podrien contribuir a un envelliment més saludable, especialment a partir dels 50 anys.
Una de les responsables d'aquesta recerca és la doctora Grace Farhat, professora de Nutrició i Dietètica a una universitat britànica, que ha presentat els resultats d'un estudi centrat en els efectes de l'extracte de magrana en adults d'entre 55 i 70 anys.
Un compost amb potencial beneficiós
L'estudi se centra en la punicalagina, un polifenol present de manera natural a la magrana. Segons els investigadors, aquest compost podria ajudar a millorar alguns paràmetres relacionats amb la funció cognitiva i a reduir determinats marcadors inflamatoris vinculats a l'envelliment.
Per arribar a aquestes conclusions, els participants van consumir diàriament extracte de magrana durant dotze setmanes. Els científics van analitzar aspectes com la inflamació de baix grau associada a l'edat, la pressió arterial, la salut vascular i diferents indicadors de rendiment cognitiu.
Millores en funcions cognitives i pressió arterial
Els resultats van mostrar una millora en proves relacionades amb el raonament i les funcions executives. A més, els investigadors també van observar una disminució significativa d'alguns marcadors inflamatoris i una reducció de la pressió arterial sistòlica en els participants que van rebre l'extracte.
Els experts recorden que la inflamació crònica associada a l'envelliment està relacionada amb un major risc de malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2 i deteriorament cognitiu.
Una fruita habitual de la dieta mediterrània
Més enllà dels suplements utilitzats en l'estudi, la magrana és una fruita rica en antioxidants i polifenols que es pot incorporar fàcilment a l'alimentació quotidiana.
També es troben compostos similars en altres aliments d'origen vegetal com l'oli d'oliva, els fruits secs, les verdures, el te o els fruits vermells.
Calen més estudis
Els investigadors subratllen que aquests resultats són prometedors, però remarquen que calen estudis més amplis i de més durada per confirmar els efectes observats i entendre millor el paper que poden tenir aquests compostos en la salut cognitiva i cardiovascular.
En qualsevol cas, els experts coincideixen que mantenir una alimentació equilibrada, rica en fruites i verdures, continua sent una de les millors estratègies per afavorir un envelliment saludable.
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