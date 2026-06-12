Ejacular 21 vegades al mes prevé el càncer de pròstata? Això és el que diu realment la ciència
El càncer de pròstata és el quart tumor més diagnosticat a Espanya, però la desinformació en línia genera major penediment en els tractaments
Rafa Sardiña
El càncer de pròstata és el tumor més diagnosticat en els homes. Segons l'informe Les xifres del càncer a Espanya de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), 34.833 espanyols rebran enguany un diagnòstic, la qual cosa el converteix en l'habitació més diagnosticada al nostre país.
No obstant això, els especialistes alerten d'un important problema: molts dels pacients s'informen a través d'internet. I així ho demostra un estudi publicat en American Journal of Clinical Oncology, que assegura que els qui es consulten en cercadors en línia declaren molt més penediment amb el seu tractament (43%) que els qui es recolzen en els seus metges (7–10%).
"La desinformació no sols genera dubtes. Pot afavorir que alguns homes retardin la consulta, interpretin incorrectament un PSA (antigen prostàtic específic), temin unes seqüeles inevitables o creguin que tots els tumors requereixen el mateix tractament”, explica el doctor Fernando Gómez Sancha, director mèdic en ICUA.
L'especialista en urologia ens desgrana els principals mites que circulen per xarxes socials tant els que afecten el diagnòstic i tractament de la malaltia com els que s'han viralitzat o corresponen a un angle més social del càncer de pròstata.
Els 9 mites sobre el càncer de pròstata que posen en risc la nostra salut
Mite 1: Si no tinc símptomes no tinc càncer de pròstata
Realitat: El càncer de pròstata localitzat pot no donar símptomes. Esperar a notar alguna cosa no permet valorar el risc a temps. “Els problemes per a orinar es relacionen amb freqüència amb malalties benignes de la pròstata com la hiperplàsia (HBP), però han de valorar-se. El càncer localitzat pot passar inadvertit. Per això, la decisió d'estudiar el risc no ha de dependre únicament dels símptomes que experimenti el pacient", afirma el Dr. Gómez Sancha.
Mite 2: Un PSA alt significa que tinc càncer
Realitat: El PSA no diagnostica per si només un càncer. Indica que el resultat ha d'interpretar-se i, sovint confirmar-se. “El PSA pot augmentar per diferents motius, inclosos processos benignes. Davant una elevació nova, les guies recomanen repetir la determinació abans de passar directament a biomarcadors, proves d'imatge o biòpsia. La xifra ha d'interpretar-se juntament amb l'edat, l'evolució del PSA, el volum prostàtic i altres factors de risc”, afegeix aquest especialista.
Mite 3: Si el tacte rectal és normal, puc descartar el càncer
Realitat: Un tacte rectal normal no descarta el càncer de pròstata i el tacte no ha d'utilitzar-se com a prova aïllada de cribratge. "L'estudi actual combina el PSA, els factors personals de risc, i si estan indicades, proves com la ressonància magnètica i la biòpsia. El tacte rectal pot aportar informació complementària i continua tenint utilitat clínica, però no confirma ni exclou la malaltia”, explica l'uròleg.
Mite 4: Tot càncer de pròstata ha d'operar-se o radiar-se immediatament
Realitat: No tots els tumors tenen el mateix risc. En alguns casos de baix risc, la vigilància activa és l'opció preferent. Segons indica el Dr. Gómez Sancha la precisió consisteix a “tractar a cada pacient en funció de les característiques de la seva malaltia i les seves prioritats”. “Vigilar activament no significa ‘no fer res’: implica controls programats i criteris per a intervenir si el tumor canvia. En els càncers de major risc, retardar un tractament indicat pot ser perjudicial”, afegeix.
Mite 5: Si m'operen, tindré incontinència urinària per sempre
Realitat: La incontinència és un risc real, però la seva evolució varia i molts pacients milloren en els mesos posteriors a la cirurgia encara que pot persistir en alguns casos. “El resultat de la intervenció dependrà de la situació prèvia del pacient, l'anatomia, extensió del tumor, la tècnica quirúrgica, l'experiència de l'equip i la rehabilitació. La cirurgia robòtica és una eina més; no garanteix per si sola la continència ni permet prometre el mateix resultat a totes les persones”, comenta aquest especialista.
Mite 6: Després d'operar-me de càncer de pròstata no tindré vida sexual
Realitat: La cirurgia pot afectar l'erecció i elimina l'ejaculació - es produeix un orgasme sec – però no significa que acabi amb el desig, l'orgasme o les relacions sexuals. “La preservació nerviosa, la rehabilitació i els tractaments disponibles poden ajudar a recuperar la funció erèctil”, postil·la el Dr. Gómez Sancha.
Mite 7: Si no tinc antecedents familiars, estic fora de perill
Realitat: L'herència genètica augmenta el risc, però molts diagnòstics apareixen en homes sense història familiar coneguda. “La valoració del risc depèn de diversos paràmetres. L'edat, els antecedents familiars i personals i determinats factors genètics o poblacions poden modificar-ho. No tenir familiars diagnosticats, no equival a risc zero”, assegura aquest metge.
Mite 8: La vasectomia provoca càncer de pròstata
Realitat: No s'ha demostrat relació directa. Alguns estudis observacionals han trobat associacions petites, però poden influir diferències en el seguiment mèdic i l'ús del PSA. Una revisió de cohorts publicada en 2025 va trobar associació estadística, mentre que l'anàlisi genètica no va recolzar una relació causal. “L'evidència disponible no permet afirmar que la vasectomia provoqui càncer. No s'ha demostrat una relació causal”, rasa el Dr. Gómez Sancha.
Mite 9: Ejacular 21 vegades al mes prevé el càncer de pròstata
Realitat: Alguns estudis observacionals troben una associació entre major freqüència d'ejaculació i menor risc, però no demostren que existeixi una freqüència preventiva. “Aquestes recerques no permeten afirmar que l'ejaculació sigui una intervenció preventiva ni prescriure una xifra concreta, ja que associació no significa causalitat”, finalitza aquest expert.
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