Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?
El doctor Julio Gómez explica els riscos d'hemorràgia digestiva, problemes renals o cardiovasculars associats al seu ús inadequat
Rafa Sardiña
És un dels medicaments més utilitzats i que més dubtes genera: es pot barrejar amb el paracetamol? Cada quant es pot prendre? Ho puc comprar sense recepta? I si vol d'1 gram? El ibuprofèn és un dels fàrmacs més dispensats per al tractament del dolor, la febre i la inflamació. No obstant això, la seva àmplia disponibilitat no ha de fer oblidar que es tracta d'un medicament amb efectes secundaris i contraindicacions rellevants, especialment quan s'utilitza de manera inadequada o sense supervisió sanitària. Així ens ho explica el doctor Julio Gómez, responsable de la Unitat del Dolor de l'Hospital Universitari Vithas Las Palmas i especialista en Anestesiologia i Tractament del Dolor.
Prendre una pastilla i mitja de 400 mg per a aconseguir la dosi desitjada?
Des d'un punt de vista farmacològic, sí que és equivalent prendre 600 mg a partir d'un comprimit i mitjà de 400 mg, sempre que el comprimit estigui ranurat i dissenyat per a fraccionar-se. No obstant això, adverteix l'especialista, no tots els comprimits són divisibles amb precisió, aquesta pràctica no ha de generalitzar-se ni prolongar-se en el temps i, en cas de dolor persistent, la solució no és augmentar la dosi, sinó revisar el diagnòstic i el tractament.
Els riscos de modificar la dosi recomanada
Modificar la dosi per iniciativa pròpia pot incrementar el risc d'hemorràgia digestiva, fins i tot sense símptomes previs; provocar una deterioració de la funció renal, sobretot en persones majors o deshidratades; augmentar el risc d'esdeveniments cardiovasculars amb dosis altes o tractaments prolongats; i retardar el diagnòstic de malalties que requereixen un altre abordatge terapèutic, assenyala l'especialista.
En quins casos no es pot prendre?
El ibuprofeno ha d'utilitzar-se amb especial precaució en persones majors, hipertenses o amb malalties cròniques. Està formalment contraindicat en casos d'al·lèrgia coneguda al ibuprofèn o altres antiinflamatoris no esteroidals (AINE), úlcera pèptica activa o antecedents recents de sagnat digestiu, insuficiència renal greu, insuficiència cardíaca descompensada, durant el tercer trimestre de l'embaràs i després d'una cirurgia cardíaca recent, recalca el doctor Gómez.
Quins efectes secundaris són més freqüents
Els efectes secundaris més habituals inclouen molèsties digestives com a ardor, dolor epigàstric o nàusees; retenció de líquids i edemes; elevació de la pressió arterial; i empitjorament de la funció renal en pacients predisposats.
Existeixen senyals d'alarma que obliguen a suspendre el tractament i consultar immediatament, com l'aparició de femta negre o vòmits amb sang, una disminució marcada de l'orina, la inflor brusca de cames o cara i el dolor abdominal intens.
Per a reduir els riscos associats al ibuprofèn és fonamental utilitzar la menor dosi eficaç durant el menor temps possible, prendre-ho amb menjar, evitar el seu consum juntament amb alcohol, no combinar diversos AINE alhora i, en tractaments més prolongats, valorar la necessitat de protecció gàstrica baix indicació mèdica, recalca el responsable de la Unitat del Dolor.
Quines alternatives segures existeixen si no es pot accedir a la dosi prescrita d'un antiinflamatori?
Les alternatives depenen de cada cas. El paracetamol és especialment indicat per al dolor lleu o moderat i la febre. El canvi a un altre antiinflamatori només ha de realitzar-se després d'indicació professional. També poden emprar-se mesures no farmacològiques com el repòs, l'aplicació de fred o calor local o la fisioteràpia. Si el dolor persisteix més d'uns dies, és imprescindible una reavaluació clínica.
Contraindicació amb altres medicaments i patologies
Sí, i aquest aspecte sol "infravalorar-se". El ibuprofeno interacciona especialment amb anticoagulants i antiagregants, augmentant el risc de sagnat; amb corticoides; amb diürètics i fàrmacs per a la tensió arterial; i amb medicaments com el liti o el metotrexat. Per això, no ha de considerar-se un fàrmac “inofensiu” pel fet de ser de venda lliure, adverteix el doctor Julio Gómez.
Per això, per a un ús responsable de medicaments sense recepta és aconsellable llegir sempre el prospecte, respectar les dosis i els intervals indicats, no automedicar-se de forma prolongada, consultar al farmacèutic o al metge davant qualsevol dubte i recordar que alleujar un símptoma no sempre equival a tractar la causa del problema.
No sempre una dosi major implica major alleujament. En molts casos, 400 mg poden ser tan eficaços com 600 mg, amb menys efectes adversos. Quant al temps d'ús, per a dolor o febre no hauria de prendre's ibuprofeno més de 3 a 5 dies sense consultar. En nens i adolescents, la dosi ha d'ajustar-se estrictament al pes corporal, mai a l'edat, i evitar-se en situacions de deshidratació.
El ibuprofèn és un medicament útil i eficaç, però el seu ús responsable és essencial per a evitar riscos innecessaris. Davant qualsevol dubte, la consulta amb professionals sanitaris és sempre la millor garantia de seguretat, conclou el doctor Julio Gómez, responsable de la Unitat del Dolor de l'Hospital Universitari Vithas Las Palmas.
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