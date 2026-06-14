Joves d’entre 14 i 29 anys
El negacionisme solar s’estén entre la generació Z: «Veiem adolescents sempre bronzejats, hem tornat enrere 50 anys»
Els dermatòlegs adverteixen que modes com tenir la marca del biquini o notícies falses com la de la durícia solar deixen una «empremta genètica»: augmenten el risc de càncer i causen fotoenvelliment
«Cremar-se una sola vegada en la infància duplica el risc de melanoma en la vida adulta», afirma Eulàlia Baselga, cap de Dermatologia de Sant Joan de Déu
Quan TikTok és el teu dermatòleg: «Moltes nenes perjudiquen la pell per seguir consells d’‘influencers’»
Els dermatòlegs adverteixen contra la notícia falsa de la durícia solar: «Quan la pell es posa morena, està demanant auxili»
Beatriz Pérez
Els dermatòlegs veuen cada vegada més adolescents i adults joves morenos tot l’any. Passa, sobretot, des de l’any passat. I els preocupa perquè són persones que estan comprant paperetes per desenvolupar càncer de pell en la vida adulta. Així ho explica la doctora Eulàlia Baselga, cap de Dermatologia de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el gran hospital pediàtric català. «Cada vegada més veig adolescents que estan morenos tot l’any. Venen a la consulta per altres motius», relata a EL PERIÓDICO Baselga. I avisa: «Cremar-se una sola vegada en la infància duplica el risc de melanoma».
Els problemes a la pell a causa del sol apareixen al cap dels anys, en l’edat adulta, ja que els mals de l’exposició solar són acumulatius. Per això aquests adolescents encara no presenten símptomes. «De passada que estan a la consulta, els pares, preocupats, em demanen que els expliqui els perills del sol. Expliquen que es passen hores a la terrassa», prossegueix aquesta dermatòloga, que, sense xifres encara a la mà, dona compte d’aquest fenomen. «Estem tornant enrere més de 50 anys», avisa.
«Els pares, preocupats, em demanen que expliqui als seus fills els perills del sol: expliquen que són a la terrassa a tota hora»
En la generació Z, la cohort demogràfica nascuda entre 1997 i 2012 s’ha posat de moda el moreno. «Les meves filles tenen 14 anys i tot és una lluita perquè segons elles està de moda tenir la marca del biquini», comenta una mare a aquest diari. I ho diuen també els metges: «Prenen el sol amb el collar o amb ulleres perquè els quedi la marca», apunta la doctora Baselga. Xarxes socials com TikTok expandeixen aquestes consignes delirants que, a més, s’afegeixen a ‘fake news’ negacionistes sobre els efectes del sol que difonen un gran nombre d’ ‘influencers’.
Una de les notícies falses que més circulen és la de la durícia solar –propagada, entre altres altaveus, pel futbolista Marcos Llorente, un negacionista del sol–, segons la qual el sol genera, de manera progressiva, una resistència de la pell a les cremades i al càncer. És a dir: segons sosté Llorente, la pell es pot entrenar igual com qualsevol múscul. Aquesta màxima és rotundament falsa, manca de la mínima evidència científica, però, a més, es tracta d’un missatge molt perillós.
«Els adolescents veuen moltíssim TikTok. Fins i tot es fan dibuixos a la pell amb el sol. Aquests reptes arriben a ells amb més fiabilitat i força que el que diem els metges»
«Està de moda cremar-se en les primeres exposicions al sol de l’ any, i això que anomenen el callo solar augmenta el risc de desenvolupar càncer de pell en la vida adulta. Fer-ho una sola vegada ja duplica el risc», il·lustra sense embuts la doctora Baselga. «Els adolescents veuen moltíssim TikTok. Fins i tot es fan dibuixos a la pell amb el sol. El problema és que aquests reptes arriben a ells amb més fiabilitat i força que el que diem nosaltres, els metges. Crec que el nostre missatge també ho hauríem de fer arribar per aquests canals i fer allà divulgació mèdica. Empreocupa molt aquesta fe cega en el que diuen els ‘influencers’», opina Baselga. «Hi ha nens que em comenten això del callo solar. I m’ho argumenten que ho han vist a internet».
Fotoenvelliment
Tot això suposa un greu retrocés. «Abans fèiem totes aquestes coses perquè desconeixíem els efectes perjudicials del sol. Però ara sabem que l’exposició solar accelera el risc de càncer de pell. El melanoma és el càncer que més ha augmentat en els últims anys [no només per l’exposició solar, sinó també per l’augment de l’esperança de vida]. Hi ha tota una indústria desenvolupant fotoprotectors cada vegada millors, però estem tornant 50 anys enrere, quan no sabíem del mal directe del sol sobre la pell», es lamenta aquesta dermatòloga. Segons l’especialista, aquest nou culte al sol entre els adolescents va començar «l’any passat».
«Ells ara mateix veuen molt lluny el càncer de pell. El que els preocupa una mica més són les taques i les marques de l’envelliment. Però les pigues, per exemple, no les veuen malament: hi ha adolescents que fins i tot les hi pinten. És una moda. Les arrugues sí que no els agraden. Jo els ensenyo fotos amb gent que es va exposar molt al sol i gent que no, perquè vegin la diferència», afegeix Baselga. Creu que cal «canviar» el cànon de bellesa. «A la Xina, estar bronzejada és lletgíssim». A més de tot l’esmentat, el sol també produeix canvis de textura de la pell, pells menys terses i danys en les fibres de col·lagen –cosa que es denomina l’astosi solar–.
Aquí mostrem algunes imatges que la doctora Baselga mostra els seus pacients perquè comprenguin els efectes nocius del sol a la pell. La primera és un retrat d’un camioner –tret d’un article a ‘The New England Journal of Medicine’–, en el qual es veu clarament com el costat de la cara que dona a la finestreta i en el qual li dona el sol està molt més envellit que l’altre. Les altres quatre fotos –també extretes d’un article científic– corresponen a dues germanes bessones i s’hi veu amb nitidesa quina de les dues ha pres molt el sol.
Tipus de càncer de pell
Segons Jan Marc Goula Reverté, dermatòleg de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, el que està passant ara «no és gaire diferent» del que ja passava fa dècades. «Ara estem tractant per càncer de pell dones de 60 i 70 anys que, quan eren joves, prenien el sol perquè estar morenes es veia com una cosa saludable. Els traiem algun carcinoma de la cara i, quan els preguntem si prenen el sol, diuen: ‘Ara no, però de jove sí’. Algunes es posaven oli i fins i tot mantega», diu el doctor Goula, que també lamenta que el cànon de bellesa espanyol passi per estar bronzejat. «Estar hores ajagut a la platja és dolentíssim», insisteix.
«Les cremades en la infància i adolescència s’acaben pagant amb càncer de pell», avisa. No tots els tumors són iguals ni estan associats al mateix tipus d’exposició. Per exemple, el patró més freqüent del melanoma – el càncer de pell que més risc de metàstasi comporta – és el de cremades fortes en la infància, «d’aquestes que pelen la pell», precisa Goula. «Això deixa una empremta genètica que acabes pagant en el futur, a partir dels 40 anys». Per sota dels 40 anys, el segon tumor més freqüent en les dones és el melanoma. «La gent s’ha de revisar les pigues. El càncer de pell, quan està localitzat, és tractable. Una vegada està disseminat o ha fet metàstasi, la supervivència és molt baixa», avisa aquest dermatòleg.
«Ara estem tractant per càncer de pell dones de 60 i 70 anys que, quan eren joves, prenien el sol perquè es veia saludable estar morenes»
L’altre tipus de càncer de pell més freqüent és el carcinoma basocel·lular, que, a diferència del melanoma, es produeix pel «mal acumulat del sol», no tant per cremades en la infància. «És el càncer humà més freqüent; en les estadístiques de càncer no es té en compte perquè les trencaria. El millor és que està localitzat normalment, és molt, molt estrany que faci metàstasi i té un creixement molt lent. S’ha d’operar», diu Goula. Després hi ha el carcinoma escamoso , que, després del melanoma, és el que més mortalitat registra i requereix «cirurgies agressives».
Aquest dermatòleg, a més, adverteix que el sol és encara més perillós en zones urbanes com Barcelona, amb més contaminació ambiental. «Les micropartícules que alliberen els cotxes es dipositen a la pell i, quan s’exposen al sol, es produeix una sinergia en l’ADN i així el sol és encara més nociu», diu Goula.
«Molt malament» a la lluita contra el càncer
Tots els dermatòlegs consultats coincideixen en l’anàlisi. «Aquests adolescents o adults joves que prenen el sol ara mateix no consulten per problemes derivats. Però sabem que en el futur, d’aquí a 30 anys, sí que tindran problemes. No tenen sensació de perill i volen seguir les modes», explica Anna López, dermatòloga de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. La doctora López assenyala que tot el referent al callo solar ha fet «molt malament» a la lluita contra el càncer de pell. «Aquest missatge diu que, si et poses moreno molt ràpid, ja no tens risc, però no és així: el que has fet és acumular radiació ultraviolada, que genera mutacions i després causen càncer de pell».
«Com més sol prenguis, abans et passaran les coses. Un sol dia tots ens podem cremar, el dolent és l’acumulació de dies de sol. Hi vas sumant radiació ultraviolada i als 30 o 40 anys has acumulat una quantitat ics de radiació solar que ha causat un mal en l’ADN de les cèl·lules de la pell i que pot acabar en càncer», conclou.
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