Les persones amb trastorns mentals greus tenen més risc de demència i ictus, segons un estudi
El treball del Clínic-IDIBAPS es basa en gairebé 700.000 persones de Catalunya
ACN
Un estudi liderat pel Clínic-IDIBAPS ha demostrat que les persones amb trastorns mentals greus presenten un risc més elevat de desenvolupar demència a totes les edats i també un risc més elevat d'ictus, especialment en les etapes joves i mitjanes de la vida. El treball es basa en gairebé 700.000 persones a Catalunya i s'ha publicat a la revista 'European Neuropsychopharmacology'. La recerca s'ha fet a partir de la cohort PADRIS-PRESTO, que integra dades del sistema sanitari públic català, i ha comparat la prevalença de demència i ictus entre persones amb trastorns mentals greus, com l'esquizofrènia, el trastorn bipolar o la depressió major, i població sense diagnòstic psiquiàtric.
Els resultats mostren que la prevalença de demència és significativament superior en el grup amb trastorns greus en tots els grups d'edat. A més, el risc d'ictus també és més elevat, sobretot en adults joves i de mitjana edat, tot i que aquestes diferències tendeixen a reduir-se amb el pas dels anys.
El cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic i líder del grup Trastorns bipolars i depressius de l'IDIBAPS, Eduard Vieta, afirma que l'estudi confirma que els trastorns mentals greus no només afecten la salut mental, sinó que estan "estretament relacionats" amb altres malalties neurològiques i cardiovasculars. "Això ens obliga a repensar el model assistencial cap a una visió més integral", afegeix.
Segons Michele De Prisco, investigador del grup de recerca de l'IDIBAPS, els resultats suggereixen que els trastorns mentals greus haurien de ser considerats factors de risc per a demència i ictus, especialment en edats en què no s'esperen aquestes patologies. Segons ell, això posa de manifest la necessitat d'avançar en programes de prevenció i vigilància clínica en aquesta població.
El treball obre la porta a millorar la detecció precoç de complicacions neurològiques i cardiovasculars en persones amb trastorns mentals greus, amb l'objectiu final de reduir-ne la morbiditat i millorar la qualitat de vida d'aquestes persones, segons els investigadors.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
- Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
- El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana
- Moren el youtuber Gaspi i el cantant Oliver Tree en un accident d’helicòpter a Rio de Janeiro