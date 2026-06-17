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ESTATUT MARC

Comença la jornada de vaga a Catalunya: els metges de Tarragona es manifesten i tallen l’N-340

Els facultatius surten al carrer per un conveni propi: Metges de Catalunya ha programat quatre concentracions, una a cada capital de província

Amb dades facilitades per MC, el seguiment global de la vaga durant aquest matí està sent del 29%

Els metges de Tarragona s'han concentrat a primera hora i han tallat l'N-340

Els metges de Tarragona s'han concentrat a primera hora i han tallat l'N-340 / MC

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Nieves Salinas

Els metges catalans tornen aquest dimecres a la vaga en protesta per l’Estatut Marc. És la 12a aturada convocada des d’octubre i tanca el primer cicle del calendari de mobilitzacionsA Tarragona, els facultatius convocats per Metges de Catalunya (MC) es manifesten des de primera hora del matí per les principals artèries de la ciutat i han tallat l’N-340. Mobilitzacions que coincideixen amb l’aturada nacional convocada del 15 al 19 de juny per totes les organitzacions sindicals en protesta per l’Estatut Marc.

És una de les mobilitzacions d’una jornada en què està convocat a l’aturada el personal mèdic i facultatiu dels centres d’atenció primària (CAP) i hospitals, tant de l’Institut Català de la Salud (ICS) com de la xarxa sanitària concertada. El Comitè de Vaga, del qual forma part Metges de Catalunya, ja ha avançat que, si no es troba una solució al conflicte, al setembre poden anar a la vaga indefinida.

Amb dades facilitades per MC, el seguiment global de la vaga durant aquest matí està sent del 29%. Per províncies, a Barcelona és del 30%; a Girona, del 32%; a Tarragona, del 24% i a ⁠Lleida, del 19%. Per àmbit assistencial, un 33% dels facultatius d’Atenció Primària segueixen l’aturada que, als hospitals, està sent secundada per un 20% dels professionals.

Quatre concentracions

Amb la voluntat de «descentralitzar» les accions de protesta de Barcelona i acostar-les a la resta del territori, el sindicat Metges de Catalunya ha programat quatre concentracions, una a cada capital de província. Aquestes tindran lloc a les 11 del matí, de manera simultània, a les diferents seus territorials del Departament de Salut.

MC considera que la resposta de Salut al conflicte «no ha estat a l’altura», ja que s’ha limitat a «treure’s responsabilitats de sobre» assegurant que les competències per oferir solucions a les reivindicacions del col·lectiu mèdic corresponen al Ministerio de Sanidad.

El sindicat nega aquesta afirmació perquè la regulació de la jornada laboral i els descansos, les retribucions, les contractacions o la regulació de les guàrdies, entre altres qüestions, «són atribucions que recauen al 100% sobre les comunitats autònomes».

Serveis mínims

Pel que fa als serveis mínims, establerts pel Departament de Treball per a aquesta jornada reivindicativa, s’ha decretat que l’assistència als centres i establiments ha de garantir el funcionament normal del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels ingressats a les unitats d’observació. El mateix passa a les unitats de cures intensives, coronàries, unitats d’hemodiàlisi o neonatologia.

En oncologia, es garanteixen els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital. Passarà el mateix amb l’activitat quirúrgica inajornable. Als centres d’assistència extrahospitalària i d’assistència primària, la dotació de la plantilla serà del 25%.

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A més, els serveis farmacèutics es mantindran amb el personal adequat; en el transport sanitari s’haurà de garantir el servei de totes les urgències, tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia i proves que siguin urgents; el personal del Banc de Sang i Teixits mantindrà el 50% del servei i, als centres penitenciaris i centres educatius del Departament de Justícia, es considera necessari mantenir el mateix servei que en un dia festiu. La resta de serveis funcionaran com si es tractés d’un dia festiu.

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