Telemedicina: què és, quan utilitzar-la i quins avantatges ofereix
Quan no és una urgència mèdica l’alternativa a les consultes presencials fomenta un ús més eficient dels recursos sanitaris
Mutuacat
La telemedicina s’ha consolidat com una alternativa àgil i eficaç per resoldre consultes mèdiques sense desplaçaments. Cada vegada més persones opten per aquest canal per guanyar temps i comoditat.
Tanmateix, més enllà de la immediatesa, la telemedicina ofereix una manera diferent d’entendre l’atenció sanitària. En aquest sentit, combina accessibilitat, tecnologia i seguiment mèdic, i s’adapta al ritme de vida actual.
Què és exactament la telemedicina?
La telemedicina és un servei que permet consultar professionals de salut a distància. En el cas de la telemedicina de Mutuacat es pot fer mitjançant vídeo consulta, xat o trucada telefònica. Així, es poden resoldre dubtes, fer seguiment de patologies o rebre orientació mèdica sense necessitat d’una visita presencial.
D’altra banda, aquest model facilita el contacte directe amb professionals qualificats i especialitzats en medicina a distància, i ho fa de manera flexible i accessible des de qualsevol lloc.
Principals avantatges de la telemedicina
Un dels beneficis més destacats és l’estalvi de temps. Per un costat, s’eviten desplaçaments i esperes, mentre que, de l’altra, es resolen consultes de manera ràpida.
Alhora, la comoditat és un factor clau, ja que permet accedir a l’atenció mèdica des de casa, des de la feina o des de qualsevol altre entorn.
A més, la telemedicina facilita la continuïtat assistencial, perquè ofereix la possibilitat de fer seguiments i consultes recurrents de manera senzilla.
Finalment, cal destacar l’accessibilitat, pel fet que el servei inclou diferents especialitats i professionals, la qual cosa amplia les opcions d’atenció.
En quines situacions és especialment útil?
La telemedicina és una opció adequada en moltes situacions del dia a dia, especialment quan es tracta de consultes lleus o dubtes puntuals.
Així, pot ajudar amb moltes afeccions mèdiques, com símptomes de refredat i grip, infeccions, ansietat, estrès, al·lèrgies…
També es pot carregar informació mèdica addicional, com per exemple, fotos d’erupcions o afeccions cutànies, resultats, informes perquè el facultatiu en pugui fer una valoració immediata. Per això és especialment pràctica per interpretar el resultat d’una prova.
Igualment, és recomanable quan es tenen dubtes sobre una medicació, tant si es tracta de la manera d’administrar-la, de la dosi o de possibles efectes secundaris.
Així mateix, és una bona alternativa per obtenir una primera orientació mèdica abans de decidir si cal una visita presencial.
Quins serveis pot incloure la telemedicina?
En funció de l’assegurança, la telemedicina pot oferir un ampli ventall de serveis orientats a la salut integral. En el cas de Mutuacat, inclou vídeo consultes, xat mèdic i trucada telefònica, cosa que permet escollir el canal més adequat segons la necessitat.
També ofereix consultes il·limitades, amb seguiment continu per part dels professionals. D’aquesta manera, es garanteix una atenció coherent i personalitzada.
A més, el servei de recepta electrònica facilita l’accés a medicació sense haver de desplaçar-se, ja que es reben per correu electrònic.
A banda de les especialitats mèdiques més habituals el servei de telemedicina de Mutuacat també disposa d’un equip de nutricionistes, així com de consell psicològic.
Quins són els límits de la telemedicina?
Malgrat els seus avantatges, la telemedicina no substitueix totalment l’atenció presencial. En determinats casos, és imprescindible una exploració física per part d’un professional.
Per exemple, davant de lesions importants, proves diagnòstiques complexes o situacions que requereixen intervenció directa, cal acudir a un centre sanitari.
Altrament, és important remarcar que la telemedicina no s’ha d’utilitzar en cap cas davant d’una urgència mèdica. En aquestes situacions, cal contactar immediatament amb els serveis d’emergència.
Per tant, la telemedicina s’ha d’entendre com un complement, que aporta valor en molts casos, però que conviu amb altres formes d’atenció sanitària. Respon a una necessitat creixent de flexibilitat i accessibilitat en l’atenció sanitària.
En resum, fomenta un ús més eficient dels recursos sanitaris, ja que deriva cap a canals digitals aquelles consultes que no requereixen la presència física del pacient.
Disposar d’una assegurança de salut que inclogui telemedicina, com és el cas de Mutuacat, permet accedir a aquest servei amb totes les garanties. Així, es combina l’atenció digital amb la presencial, i s’ofereix una cobertura adaptada a les necessitats reals del dia a dia.
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