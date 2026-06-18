ENQUESTA DEL CIS
Radiografia sexual d’Espanya: un de cada quatre homes admet haver pagat alguna vegada per mantenir relacions sexuals
Gairebé el 30% de les dones afirma haver-se vist forçada alguna vegada a fer una cosa que no volia en una relació sexual, segons la segona edició de l’Enquesta Nacional de Salut Sexual del CIS
El 88,1% de la població creu que una relació entre persones del mateix sexe és tan respectable com una d’heterosexual; el percentatge es duplicat des del 2009, quan el recolzament amb prou feines arribava al 41,0%
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Nieves Salinas
El 27,5% dels homes ha pagat alguna vegada per mantenir relacions sexuals: un 9,6% ho ha fet una sola vegada en la vida i un 17,9%, més d’una vegada. És un dels resultats de la segona edició de l’Enquesta Nacional de Salut Sexual (ENSS II) elaborada pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) i el Ministeri de Sanitat, que radiografia els hàbits, actituds i salut sexual de la societat espanyola després d’una primera edició realitzada el 2009. L’estudi reflecteix el canvi d’una societat que, ha dit la ministra Mónica García, ara és «molt més diversa, més oberta, molt més respectuosa amb la llibertat de les persones per viure plenament la seva sexualitat».
En l’acte de presentació de l’enquesta, la ministra ha aportat una dada que reflecteix l’avenç de la societat en aquests últims anys: el 88,1% de la població considera que una relació entre persones del mateix sexe és tan respectable com una d’heterosexual. Aquesta xifra s’ha més que duplicat des del 2009, quan el suport amb prou feines arribava al 41,0%, i mostra un consens gairebé idèntic entre homes (87,1%) i dones (89,0%).
Ús de pornografia
Amb una mostra de 9.009 entrevistes representatives (4.615 homes i 4.394 dones), l’enquesta analitza qüestions com el pagament per mantenir relacions sexuals, una pràctica que continua concentrant-se de forma molt majoritària entre els homes. Entre els qui van pagar alguna vegada, el 79,1% afirma que va ser fa més de cinc anys, mentre que el 9,5% ho va fer l’últim any.
En relació amb el consum de pornografia, l’estudi mostra una clara bretxa per sexe. El 71,9% dels homes declara haver vist pornografia l’últim any, davant el 24,9% de les dones. El consum és més freqüent entre les persones de 25 a 34 anys, on supera el 60%, i disminueix progressivament a partir dels grups de més edat. «Aquesta dada no ens ha de fer caure en l’alarmisme, però sí que ens recorda la importància de l’educació afectiva sexual», ha accentuat la ministra.
La freqüència de consum també reflecteix diferències rellevants: el 13,6% de la població veu pornografia almenys una vegada a la setmana, el 9,6% ho fa amb periodicitat mensual i el 2,3%, declara un consum diari.
El consentiment
L’enquesta mostra diferències rellevants entorn del consentiment. El 54,3% dels homes està bastant o molt d’acord que, si s’accepta tenir una trobada sexual, cal arribar fins al final si l’altra persona vol, davant el 36,6% de les dones. En sentit contrari, el 60,5% de les dones es mostra ‘poc o gens’ d’acord amb aquesta afirmació.
En l’àmbit de la violència, el 28,2% de les dones afirma haver-se vist forçada a realitzar pràctiques no desitjades alguna vegada en la seva vida (el 26,1% de forma ocasional). Per la seva banda, el 13,6% dels homes admet haver tingut la sensació d’obligar la seva parella en alguna ocasió.
Atracció sexual
Entre els enquestats, el 48,2% es defineix com a home, el 50,8% com a dona, el 0,7% com a persona no binària i el 0,2% d’una altra manera. Quant a l’atracció sexual, l’estudi desglossa diverses realitats. D’una banda, figura l’atracció heterosexual que representa la majoria de la població, amb un 87,5% dels homes atrets per dones i un 77,2% de les dones atretes per homes.
El 13,4% de la població afirma haver mantingut relacions sexuals amb persones del seu mateix sexe en algun moment
Si es parla d’atracció homosexual: un 4,7% dels homes reporta sentir atracció per homes i un 1,5% de les dones per dones. En termes d’experiència vital, el 13,4% de la població afirma haver mantingut relacions sexuals amb persones del seu mateix sexe en algun moment.
Si es parla de bisexualitat i atracció independent del gènere: Senten atracció pels dos sexes el 2,6% dels homes i el 4,3% de les dones. A més, un 2,5% d’homes i un 4,3% de dones manifesten que el gènere no és determinant en la seva atracció. Una altra realitat és l’absència d’atracció (asexualitat): aquest grup és especialment significatiu entre les dones (12,0%) davant els homes (2,3%). Aquesta dada està molt vinculada a l’edat, i arriba al 32,2% en els més grans de 75 anys.
La protecció
Quant a la protecció, el 75,2% de les persones no va utilitzar preservatiu en la seva última relació amb penetració vaginal. Entre els qui no el van utilitzar, el 29,2% va assenyalar que només mantenia relacions amb la seva parella, el 21,6% que utilitzava un altre mètode anticonceptiu i el 24,5% que ell/ella o la seva parella no es trobaven en edat fèrtil.
En resum, el 25% va utilitzar preservatiu, al voltant del 50% va recórrer a altres mètodes anticonceptius o de prevenció de l’embaràs –com anticoncepció hormonal, marxa enrere o vasectomia– i el 25% restant no va utilitzar cap tipus de protecció ni mètode anticonceptiu.
El 2,4% de la població va rebre un diagnòstic d’ITS l’últim any, i el virus del papiloma humà (VPH) el més freqüent en dones
Aquesta falta de prevenció es reflecteix en el fet que el 62,3% de la població mai s’ha fet una prova del VIH. A més, un 2,4% de la població va rebre un diagnòstic d’ITS l’últim any, i el virus del papiloma humà (VPH) el més freqüent en dones (47,6%) i la gonorrea i micosi els més comuns en homes (19,0% cada un).
La felicitat
Sobre la satisfacció amb la vida sexual: tot i que el 77,2% de la població es declara actualment satisfeta, l’estudi detecta un descens respecte al 85,8% registrat llavors. Aquesta tendència s’accentua amb l’edat, fins a caure al 51,3% entre les persones més grans de 75 anys.
Una altra dada: l’activitat sexual perd pes com a requisit associat a la felicitat. El grau d’acord amb l’afirmació «sense una vida sexual activa no és possible ser feliç» baixa del 36,9% al 34,6% entre els homes i descendeix de forma més acusada entre les dones, del 39,3% al 28,5% en l’actualitat. Avui, el 60,8% de la població es mostra ‘poc o gens’ d’acord amb aquesta idea.
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