La revolució de les pastilles per perdre pes encén les alarmes mèdiques: "No són una solució per a tota la vida"
L'aparició de pastilles per aprimar ha generat gran interès amb milions de receptes als Estats Units, però els experts demanen major regulació i missatges clars a la població
Rafa Sardiña
El 17% dels adults a Espanya sofreix obesitat i més d'un 40% sobrepès, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat. La taxa s'ha duplicat en les últimes dècades i la tendència continua a l'alça. Es tracta d'una malaltia crònica -tal com va ser declarada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS)- que requereix un tractament adequat per a frenar el seu avanç, ja que és considerada com una de les epidèmies del segle XXI.
En els últims anys, gràcies a l'aparició dels fàrmacs GLP-1, les opcions per a aprimar han obert una porta a l'esperança. No obstant això, com alerten els especialistes, la popularització de les injeccions que s'han estès "sense el control adequat" poden suposar una amenaça per a la salut pública. Però el que més preocupa ara és l'última solució per a perdre pes: les pastilles. Des del seu llançament el mes de gener passat, s'han expès més de dos milions de receptes als Estats Units.
Com ens explica el doctor Gontrand López-Nava, director de la Unitat d'Endoscòpia Bariátrica de HM Sanchinarro, El que preocupa són dues coses. "Una, que són hormones que actuen a múltiples nivells del cos inclòs el cervell. I segona, que s'està llançant un missatge de solució per a l'obesitat en forma de pastilla sense advertir de l'efecte reboti en interrompre la medicació i d'una bona observació dels possibles efectes secundaris ja descrits i dels quals estiguin per aparèixer".
La pastilla per a aprimar necessita supervisió clínica
Només en la seva primera setmana en el mercat, aquest medicament oral va aconseguir més de 18.000 receptes, la qual cosa va demostrar el gran interès en el seu consum. A mitjan gener, als Estats Units ja superava les 26.000. I a l'abril es calcula que es van realitzar unes 200.000 receptes setmanals. Per això, el doctor López-Nava recalca que es necessita una regulació o uns missatges a la població més clara.
- "El problema està en el fet que la gent no entengui el funcionament d'aquests fàrmacs. No podem permetre que un tractament crònic com aquests, que són sistèmics i amb advertiments sobre els seus efectes secundaris es converteixin en la solució més comuna per moda o per pressió social".
No tot és negatiu. "Donen resultat. I per a una primera fase són positius d'usar. No obstant això, normalitzar-los com el mètode pel qual aprimar consumint-los de manera allargada en el temps és un error", matisa l'expert.
L'endoscòpia és una alternativa
"Cal actuar en l'estómac si vols lluitar contra l'obesitat. Actuar en el cervell com els fàrmacs està bé si és una cosa temporal, però no si vols que sigui durador en el temps", subratlla el doctor López-Nava, qui detalla que l'endoscòpia, per exemple, permet perdre entre un 15% i un 20% de pes.
Aquests pacients també requereixen un tractament personalitzat amb un equip multidisciplinari, amb psicologia i nutrició. I és el que precisament vol reivindicar amb l'aparició de les pastilles per a aprimar. "L'obesitat necessita medicina de seguiment i criteri clínic. No necessita viralitat".
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