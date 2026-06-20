El cerumen no és brutícia: l'error més comú en netejar les oïdes
Els especialistes alerten que aquest hàbit quotidià pot provocar taps, infeccions i fins i tot lesions al timpà
EFE | Regió7
Estan en gairebé tots els banys. Són barats, còmodes i donen una satisfacció immediata que sembla difícil de justificar d'una altra manera. El petit ritual d'introduir un bastonet de cotó en l'oïda després de la dutxa té una mica de plaer culpable, una sensació de neteja profunda que, per desgràcia, és il·lusòria. I no sols il·lusòria: potencialment nociva, el cerumen no és brutícia.
Els bastonets de cotó no haurien d'introduir-se mai en l'oïda. Així de categòric és la doctora Laura Rodríguez Alcalá, especialista del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Quirónsalud Marbella: "Encara que és una pràctica molt comuna, introduir bastoncillos en l'oïda pot empènyer el cerumen cap a l'interior, provocar taps o fins i tot causar lesions en el conducte auditiu extern o el timpà".
"El problema -afegeix- no és la malaptesa de l'usuari ni una mala tècnica. És el gest en si".
Un malentès amb conseqüències
L'error de base és conceptual. La majoria de les persones introdueix el bastonet convençuda que està extraient una cosa indesitjable. El que fa en realitat és compactar i desplaçar cap a dins una substància que el propi organisme produeix amb un propòsit clar.
El cerumen, aquesta cera que punts tracten d'eliminar com si fos brutícia, no és una deixalla. És un sistema de defensa sofisticat. Protegeix l'oïda de la pols i els bacteris, lubrifica el conducte auditiu i té propietats antibacterianes que ajuden a mantenir l'equilibri de l'entorn intern de l'oïda.
Llevar el cerumen no és una mesura d'higiene: és interferir en un mecanisme que funciona només, explica la doctora Rodríguez Alcalá. I aquesta és precisament la clau. L'oïda es neteja a si mateix. A través d'un procés anomenat migració epitelial, les cèl·lules del revestiment del conducte auditiu es desplacen de manera natural des de l'interior cap a l'exterior, arrossegant amb si el cerumen envellit.
És un sistema silenciós, continu i extraordinàriament eficaç que no necessita cap ajuda externa, assegura l'experta. La intervenció humana, lluny de millorar aquest procés, el saboteja
El que arriba a la consulta
Els otorrinolaringòlegs coneixen bé el resultat d'aquest sabotatge. Les lesions més freqüents que genera l'ús de bastonets són, en primer lloc, els propis taps de cerumen: la cera que el bastonet empeny cap a dins s'acumula, es compacta i acaba obstruint el conducte, produint exactament el contrari del que l'usuari buscava.
A això se sumen la irritació i les ferides en el conducte auditiu, les infeccions, concretament l'otitis externa, una inflamació del canal que pot resultar molt dolorosa, i, en els casos més greus, la perforació del timpà.
Aquesta última complicació no és tan excepcional com podria semblar. La doctora Laura Rodríguez Alcalá recorda que el conducte auditiu mesura a penes dos centímetres i mig, i el timpà està al fons.
Un moviment brusc, una ensopegada, un descuit o simplement la falsa confiança de qui porta anys fent el mateix sense conseqüències aparents, pot ser suficient per a causar un mal que requereix intervenció mèdica i fins i tot quirúrgica.
Com netejar les oïdes correctament sense danyar el cerumen
El recomanable és netejar únicament la part externa de l'oïda, el pavelló auricular, amb una tovallola o gasa, i no introduir res en el canal.
En la majoria dels casos, això és tot el que fa falta. Si hi ha sensació d'excés de cerumen, molèsties persistents o qualsevol símptoma que suggereixi una acumulació problemàtica, la indicació és acudir a l'otorrinolaringòleg.
El metge disposa d'eines i tècniques -irrigació, aspiració, extracció instrumental- que permeten retirar el tap de manera segura, sense risc per al timpà ni per al conducte, assenyala la doctora Rodríguez Alcalá.
Quant als bastonets, el seu ús correcte existeix, però és molt més limitat del que es creï: serveixen per a netejar la part externa de l'orella, els plecs del pavelló auricular. Fins aquí. El que no han de fer, en cap cas, és creuar l'entrada del canal.
Quan demanar ajuda
Reconèixer a temps un problema d'oïda pot marcar la diferència entre una solució senzilla i una complicació major.
Els símptomes que han de portar a consultar amb un metge són el dolor d'oïda, la sensació de taponament o la pèrdua d'audició, els brunzits o acufens, el mareig, i qualsevol secreció o sagnat, alerta l'especialista.
Alguns d'aquests signes -el mareig, els acufens- poden semblar desproporcionats per a una cosa tan quotidiana com netejar-se les oïdes. No ho són.
L'orella interna està íntimament connectat amb el sistema vestibular, responsable de l'equilibri. Una infecció o una lesió que sembli menor pot tenir repercussions que van molt més allà del dolor local.
La pròxima vegada que la rajo botiga de manera automàtica cap al calaix del bany després de la dutxa, val la pena recordar-lo. El bastoncillo pot quedar-se on està.
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