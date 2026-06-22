En plena onada de calor, es pot entrenar al cos per a suportar millor les altes temperatures?
El cos humà necessita entre 7 i 14 dies d'exposició gradual per a optimitzar la seva capacitat d'adaptació a la calor estiuenca
Rafa Sardiña
L'estiu de 2026 ja ha començat i ho ha fet amb la primera onada de calor de la temporada. Durant aquesta jornada es podran superar els 35 graus de forma generalitzada i els 38 o 40 graus en àmplies zones del territori, amb nits -en alguns punts- que podrien no baixar dels 23 o 25 graus, segons la previsió de l'Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET).
I amb aquestes temperatures, ens preguntem. Podem entrenar-nos per a suportar millor la calor? El doctor Luis Tejedor, cap de Servei de Medicina Interna i Geriatria de l'Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria, és clar. "El cos té una capacitat sorprenent per a optimitzar la seva 'refrigeració' i aclimatar-se, ajustant la producció de suor i la circulació sanguínia cap a la pell.". No obstant això, en la tercera edat i en els nens petits aquesta capacitat és menor perquè les glàndules sudorípares són menys eficients i la percepció de la set, així com la capacitat per a hidratar-se per si mateixos, es modifica, la qual cosa augmenta el risc que la temperatura interna pugi perillosament.
Fins a 12 dies per a "acostumar-se" a la calor
L'especialista assenyala que l'ideal per a adaptar-se fisiològicament a la calor és un període de 7 a 14 dies d'exposició gradual. "En pacients majors, s'ha comprovat que programes supervisats d'uns 12 dies són molt eficaços perquè l'organisme aprengui a gestionar la calor sense que el cor sofreixi un estrès excessiu. A vegades el clima canvia de manera sobtada i no es compleixen aquests períodes, per la qual cosa és imprescindible extremar les precaucions".
I durant aquesta aclimatació, el nostre cos sofrirà canvis. Els canvis són:
- Un augment del volum de sang (el que ajuda a la hidratació)
- Un descens de la freqüència cardíaca
- Una suor que apareix abans i és més abundant.
El doctor Teixidor recalca que "aquests ajustos permeten que el cos mantingui una temperatura interna més estable amb molt menys esforç cardiovascular".
Tots tenim un límit biològic a la calor
Amb l'arribada de la calor hem d'adaptar la nostra rutina a les altes temperatures. I també els nostres hàbits saludables com fer esport. "És la forma més potent d'adaptar-se, però en majors o persones amb patologies com a hipertensió arterial o diabetis, ha de fer-se amb extrema cautela i supervisió mèdica", matisa el doctor Teixidor. Si existeixen problemes de mobilitat, fins i tot opcions passives com els banys d'aigua calenta poden ajudar a “entrenar” al cos per a suportar millor una possible onada de calor.
I és que, quan se supera una determinada temperatura, "existeix un punt (anomenat temperatura de bulb humit) on la suor ja no pot evaporar-se i el cos no pot refredar-se més". Per als majors, aquest límit de supervivència és notablement més baix que per als joves, per la qual cosa mai s'ha de confiar només en l'aclimatació' i "hem de prioritzar sempre la hidratació i evitar les exposicions prolongades a altes temperatures".
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