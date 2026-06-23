Cuidar les genives pot ajudar a controlar la diabetis tant com un segon fàrmac
L'informe de Donte Group subratlla la influència bidireccional entre totes dues patologies, afectant el control de la insulina i la inflamació gingival
Rafa Sardiña
La relació entre periodontitis i diabetis està ben establerta i és clarament bidireccional. Així es recull en l'últim informe publicat per Donte Group. Totes dues patologies s'influeixen mútuament, quan tens periodontitis o les genives malaltes, al cos li costa més usar la insulina i si el teu sucre aquesta alt, les teves genives s'inflamen fàcil.
"Sabem per estudis importants que tractar la periodontitis pot baixar el sucre mitjà de 3 mesos (HbA1c) entre 0,4 i 0,5%. És un efecte similar al d'afegir un medicament suau per a la diabetis, però cuidant la teva boca", ens explica la doctora Xiana Pousa, periodoncista i membre del comitè científic de l'informe.
La malaltia periodontal és causada per un augment descontrolat de bacteris molt tòxics que viuen pegades a les dents i dins de les genives, com albergades en bosses i d'aquí passen a la sang, tant els bacteris com les toxines.
Poden afectar òrgans importants com el fetge o el pàncrees amb influència directa sobre la diabetis i culminant així el circulo viciós on més sucre, per una diabetis mal controlada, "incrementa la susceptibilitat a desenvolupar malaltia periodontal i accelera la seva progressió i les genives inflamades impedeixen l'adequat control del sucre o la diabetis", matisa l'especialista. I és que "cuidar la boca trenca aquest cercle i millora la salut".
No cal infravalorar el sagnat de les genives
El sagnat de genives no ha de considerar-se una" troballa normal sense importància" perquè representa la primera manifestació d'una malaltia periodontal. "Quan aquesta inflamació no es controla i persisteix en el temps, contribueix a mantenir una càrrega inflamatòria sistèmica que pot interferir amb el control glucèmic", assenyala la doctora Pousa.
La presència de malaltia periodontal no tractada pot associar-se a una "major dificultat per a controlar la diabetis" i, potencialment, a un increment del risc de complicacions relacionades amb aquesta malaltia.
Per això, "identificar i tractar precoçment el sagnat gingival constitueix una mesura preventiva rellevant dins de la cura integral del pacient amb diabetis", posa l'accent. No obstant això, la relació entre la salut bucodental i la diabetis continua estant infravalorada en la pràctica clínica. "Existeix un ampli marge de millora en la coordinació entre professionals sanitaris. Molts pacients amb diabetis i alguns professionals de la salut desconeixen que una malaltia periodontal pot dificultar el seu control metabòlic".
Prevenir la malaltia periodontal és tan important com tractar la diabetis
Per a la doctora Pousa, "el millor tractament és el que no és necessari realitzar perquè no s'ha arribat al punt de la malaltia". La clau és la informació sobre els mecanismes de prevenció i "existeix un col·lectiu en la professió dental que són les higienistes dentals, que al costat dels metges d'Atenció Primària poden actuar des de la base i ajudar al fet que la salut periodontal forma part de la salut general i s'integri en el maneig de la diabetis".
L'evidència científica demostra que el tractament periodontal pot contribuir a millorar el control glucèmic dels pacients amb diabetis, aconseguint reduccions de l'hemoglobina glucosilada comparables a les obtingudes amb la incorporació d'un segon fàrmac antidiabètic en determinats pacients.
Això sí, "el tractament periodontal no substitueix en cap cas al maneig mèdic de la diabetis, sí que constitueix un complement terapèutic rellevant".
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