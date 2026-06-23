Salut pràctica
El detall de La Meva Salut que et pot deixar sense accés: així es crea, es regenera i es canvia la contrasenya
La contrasenya de La Meva Salut és l’últim pas de l’alta, té una validesa d’un any i es pot regenerar si no la recordes, si ha caducat o si no la vas arribar a crear.
Molts usuaris de La Meva Salut pensen que el procés acaba quan demanen l’alta, però encara hi ha un pas final imprescindible: crear-se la contrasenya. Sense aquest tràmit, no es pot completar correctament l’accés a l’espai personal de salut digital.
Segons la informació facilitada pel Departament de Salut, la creació de la contrasenya és l’últim pas del procés d’alta. Un cop la persona s’ha acreditat correctament, rep dues comunicacions: d’una banda, un correu electrònic amb les indicacions i l’enllaç per crear la contrasenya, i de l’altra, un SMS amb un codi.
Per completar el procés, cal clicar l’enllaç rebut per correu electrònic, entrar a la pàgina corresponent, omplir els camps que es demanen i introduir el codi rebut per SMS per validar la nova contrasenya. Aquest detall és important perquè el codi no és indefinit: té una validesa de 4 dies.
Això vol dir que, si passen aquests quatre dies i la persona no ha arribat a crear la contrasenya, ja no podrà utilitzar aquell codi. En aquest cas, no cal tornar a demanar l’alta a La Meva Salut, però sí que cal iniciar el procés de regeneració de contrasenya.
La regeneració també és la via prevista per a altres situacions habituals. Per exemple, si l’usuari no recorda la contrasenya, si aquesta ha caducat o si durant el procés inicial d’alta no la va arribar a crear, pot tornar-la a generar. Per fer-ho, cal demanar la regeneració emplenant el camp d’usuari.
A partir d’aquí, el funcionament és el mateix que en la creació inicial. És a dir, la persona torna a rebre un correu electrònic amb indicacions i l’enllaç per crear la contrasenya i també un SMS amb un codi per validar-la.
Un altre aspecte que convé tenir en compte és que la contrasenya de La Meva Salut no és permanent. Té una durada d’un any, i el sistema avisa l’usuari quan s’acosta la data de caducitat perquè en pugui crear una de nova. Si aquest termini anual ja s’ha superat, en el moment d’entrar a La Meva Salut el sistema demanarà directament que es faci el canvi.
Quan arriba aquest moment, el procediment s’ha de fer des de l’enllaç “Canviar la contrasenya”, que es troba a la pantalla de “Dades personals”.
En definitiva, un dels punts més importants per no perdre l’accés a La Meva Salut és tenir clar com funciona la contrasenya: primer s’ha de crear després de l’alta, després es pot regenerar si hi ha cap problema, i finalment s’ha de canviar quan caduca al cap d’un any. És un detall que pot semblar menor, però és clau per evitar bloquejos o confusions quan arriba el moment d’entrar-hi.
- Marc Ortega, portaveu del PSC a Berga: «Se m'ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà»
- Els quatre llocs desconeguts de Catalunya ideals per visitar a l’estiu: perfectes per combatre la calor
- Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
- L’expedició bagenca que va tocar el sostre de l’alpinisme
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Cementiri d'Olius, el racó modernista que connecta el Solsonès amb Gaudí i la Sagrada Família
- Necrològiques 21 de juny del 2026