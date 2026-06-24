Nuria Roure, psicòloga experta en somni, alerta que dormir menys de sis hores pot perjudicar la pèrdua de pes
L'especialista explica com la falta de descans altera les hormones de la fam, augmenta els antulls i dificulta el control del pes corporal
Daniela Cabeza
Vivim en una societat marcada per les presses, les jornades interminables i la sensació constant que falten hores en el dia. En aquest context, el somni sol convertir-se en una de les primeres necessitats que sacrifiquem per a complir amb les nostres obligacions laborals, familiars o socials. No obstant això, cada vegada més experts adverteixen que dormir poc no sols afecta l'estat d'ànim o al rendiment diari, sinó que també pot tenir conseqüències directes sobre la salut metabòlica i el control del teu pes.
Moltes persones s'esforcen per mantenir una alimentació equilibrada i una rutina d'exercici físic constant, però, així i tot, no aconsegueixen aprimar. Segons explica Nuria Roure, psicòloga experta en somni, una de les raons podria trobar-se precisament en la falta de descans.
Tres canvis que afecten l'apetit i al metabolisme
"Quan dorms de manera habitual menys de sis hores, passen tres coses en el teu cos", assenyala l'especialista. La primera és l'augment de la grelina, coneguda com l'hormona de la fam, que incrementa l'apetit. La segona, és la disminució de la leptina, l'hormona encarregada de generar sensació de sacietat. I la tercera és una alteració en la resposta a la insulina, fonamental per a regular els nivells de sucre en sang.
Segons Roure, aquests canvis provoquen que les persones que dormen poc experimentin més antulls, especialment d'aliments dolços i rics en hidrats de carboni. A més, l'organisme tolera pitjor el sucre, la qual cosa pot afavorir desequilibris metabòlics i dificultar la pèrdua de pes. A això se suma que la falta de descans pot mantenir elevats els nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès, un factor que afavoreix l'acumulació de greix. Tanmateix, el cansament sol portar al fet que les persones es moguin menys al llarg del dia, reduint així la despesa energètica.
La principal conclusió que extreu l'experta és que la falta de somni augmenta el desig de consumir determinats aliments i provoca que l'organisme gestioni pitjor els excessos. Per això, considera que el descans és un dels factors més infravalorats quan es parla d'estratègies per a controlar el pes corporal. No sols importa el que es menja o quan s'entrena, sinó també quan i com s'adorm.
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