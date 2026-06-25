Estiu
Cop de calor: els símptomes que et diuen que has d'actuar immediatament
Els símptomes inclouen mal de cap, mareig, cansament extrem i pell molt calenta, podent evolucionar cap a confusió i pèrdua de coneixement
J.A. Giménez
El cop de calor és una urgència mèdica que pot aparèixer quan el cos no aconsegueix regular la seva temperatura. No és simplement "tenir molta calor": pot provocar danys greus i requereix actuar amb rapidesa, especialment en dies de temperatures extremes, onades de calor o exposició prolongada al sol.
Què és un cop de calor
Un cop de calor es produeix quan l’organisme acumula més calor de la que pot eliminar. El cos intenta refredar-se mitjançant la suor i la circulació sanguínia, però si la temperatura ambiental és molt alta, hi ha humitat, falta hidratació o es realitza esforç físic, aquest sistema pot fallar.
El risc augmenta en persones grans, nens petits, persones amb malalties cròniques, treballadors a l’aire lliure, esportistes, embarassades i qui pren determinats medicaments. També pot afectar qualsevol persona si roman massa temps sota el sol o en espais tancats i molt calents, com un cotxe estacionat.
Símptomes que han d’alertar
Els símptomes poden començar de forma progressiva, però també aparèixer amb rapidesa. Entre els senyals més freqüents hi ha el mal de cap, el mareig, el cansament extrem, les nàusees, la sensació de calor intensa, la pell molt calenta, la debilitat i les rampes.
La situació és més preocupant si apareixen confusió, desorientació, dificultat per parlar, somnolència intensa, pols accelerat, pèrdua de coordinació, desmai o pèrdua de coneixement. En aquests casos cal demanar ajuda mèdica immediatament.
Què fer si algú pateix un cop de calor
El primer és portar la persona a un lloc fresc, a l’ombra o amb aire condicionat. Després, cal intentar baixar la seva temperatura corporal: retirar roba innecessària, aplicar draps frescos, mullar la pell amb aigua, ventar-la o utilitzar ventilació.
Si la persona està conscient, pot beure aigua a petits glops. Si està confosa, molt adormida, vomita o perd el coneixement, no convé donar-li beguda ni menjar. En aquests casos, cal trucar al 112 i seguir les indicacions dels serveis d’emergència.
Com evitar-lo
La prevenció comença abans de notar símptomes. En dies de calor intensa convé beure aigua amb freqüència, encara que no es tingui set, evitar l’alcohol i els àpats molt pesats, utilitzar roba lleugera i transpirable, protegir-se el cap i buscar espais frescos durant les hores centrals del dia.
També és recomanable reduir l’activitat física intensa entre el migdia i la tarda, planificar desplaçaments, ventilar l’habitatge en les hores més fresques i abaixar persianes o tendals quan el sol hi incideix directament.
Compte amb cotxes, nens i gent gran
Mai no s’ha de deixar nens, persones grans, persones dependents o mascotes dins d’un cotxe, encara que sigui durant pocs minuts. La temperatura a l’interior d’un vehicle pot pujar molt ràpid i convertir una espera breu en una situació perillosa.
En el cas de persones grans o vulnerables, convé comprovar que beuen prou aigua, que tenen accés a un lloc fresc i que no passen moltes hores soles durant episodis de calor extrema.
El senyal clau: quan el cos deixa de respondre bé
La diferència entre passar calor i estar davant d’un problema seriós està en com respon el cos. Si una persona deixa de comportar-se amb normalitat, es desorienta, es mareja intensament o perd força, no s'ha d'esperar a que "li passi" aquest malestar, sinó que cal actuar i ràpid. Davant un possible cop de calor, la regla és senzilla: refredar, hidratar si està conscient i demanar ajuda urgent si hi ha símptomes greus.
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