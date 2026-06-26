Més enllà de les pantalles: l’atenció mèdica que arriba a casa
Disposar d’un professional sanitari que es desplaci a casa quan apareix un problema de salut urgent aporta tranquil·litat, comoditat i seguretat clínica. El Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD) d’Assistència Sanitària és un dels serveis diferencials de l’entitat i ofereix atenció mèdica les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any
Redacció
Quan apareix un problema de salut inesperat, la prioritat és rebre una valoració mèdica fiable i ràpida. Una febre alta en un infant, un dolor que no cedeix o l’empitjorament sobtat d’una malaltia poden generar preocupació i obligar a prendre decisions en poc temps. En aquests moments, comptar amb un professional que es pugui desplaçar al domicili del pacient es converteix en un recurs de gran valor.
L’atenció mèdica a domicili evita desplaçaments innecessaris i permet que el pacient sigui atès en un entorn familiar i confortable. A més, facilita una assistència més propera i personalitzada, basada en l’exploració mèdica, els antecedents i el context específic de cada persona.
Un servei que arriba quan més el necessites
Aquest és precisament el model que impulsa Assistència Sanitària a través del seu Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD), un recurs exclusiu per a les persones assegurades que funciona ininterrompudament durant tot l’any. El servei compta amb un equip de metges i pediatres, quan sigui possible, preparats per atendre urgències mèdiques al domicili i amb una infraestructura pròpia que permet donar cobertura a les comarques de Barcelona amb temps de resposta especialment àgils.
Segons les darreres dades d’activitat, el temps mitjà d’arribada és d’uns 30 minuts a Barcelona ciutat i de 45 minuts a la resta de poblacions de la província, una rapidesa que aporta tranquil·litat en situacions que requereixen una atenció mèdica sense demora.
La tecnologia informa, el metge valora
En paral·lel, cada vegada és més habitual recórrer a internet o a eines d’intel·ligència artificial per intentar interpretar símptomes o obtenir una primera orientació sobre un problema de salut. Tot i que aquestes tecnologies poden ser útils per accedir a informació general, no poden substituir una valoració clínica real. La salut no depèn només dels símptomes descrits, sinó també dels antecedents, del context i de l’exploració del pacient.
Per això, disposar d’un metge que pugui visitar el pacient al seu domicili continua sent una garantia de seguretat i de criteri professional en un moment en què la immediatesa de la informació sovint es confon amb l’atenció sanitària.
La magnitud del servei també parla per si sola. Més de 72.000 visites anuals i un equip format per 120 professionals avalen una trajectòria consolidada que, des de la seva creació l’any 1988, ha permès realitzar més d’un milió de visites a domicili. Aquesta experiència es tradueix en una assistència eficient, capaç de resoldre molts casos al mateix domicili i d’organitzar, quan és necessari, la derivació i el trasllat hospitalari del pacient.
Més enllà de les cobertures o de la xarxa de centres mèdics, són serveis com el SUD els que exemplifiquen una determinada manera d’entendre l’assistència sanitària: propera, resolutiva i centrada en les persones. Perquè, quan la salut preocupa, saber que hi ha un metge a punt per venir a casa aporta una tranquil·litat que marca la diferència.
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