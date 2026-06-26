Uruguai - Espanya el mundial de matinada: consells per a agafar el son després de 90 minuts de tensió
Els experts expliquen com afrontar un partit que es disputa de matinada i ofereixen recomanacions per minimitzar l'impacte sobre el son
Berta Pinillos (EFE) | Regió7
El partit que enfronta a Espanya contra l'Uruguai en el Mundial de Futbol robarà el somni a més d'un i de dos. Juguen a les dues de la matinada (hora espanyola) en l'estadi mexicà de Guadalajara, això vol dir que acabarà entorn de les quatre. I a aquesta hora, i després de 90 minuts frenètics, com podran agafar el son les persones que es quedin desperts per a animar a ‘la Vermella’?
Un punt favorable per a la majoria dels aficionats és que el dissabte no cal matinar, però això no vol dir que vetllar o interrompre el somni per a poder veure el partit no afecti el ritme circadiari.
Qüestió de preferències
Des del grup de treball de Cronobiologia de la Societat Espanyola del Somni (SES), María Ángeles Bonmatí explica que no hi ha una fórmula perfecta perquè perjudiqui menys l'organisme veure a aquestes hores el partit, en el sentit que n'hi ha alguns que preferiran anar-se'n a dormir i despertar-se abans de la trobada i altres, aguantar fins a les dues de l'estirada.
Depèn, explica Bonmatí, del cronotip de cada persona. Hi ha els qui són més matutines, a les quals els vindrà millor anar-se'n a dormir aviat, entorn de les nou o les deu de la nit, i despertar-se quan comenci el partit i continuar amb el somni quan acabi.
Altres persones que són molt més vespertines, amb horaris més retardats, probablement prefereixen agafar el son quan finalitzi el partit entre Espanya i l'Uruguai.
Davant aquests dos escenaris, l'experta de la SES, qui també és professora en el departament d'Anatomia i Psicobiologia de la Universitat de Múrcia, apunta que el primer pot perjudicar una mica menys: "Les hores que hàgim aconseguit dormir abans del partit són hores que ja ens emportem per al nostre benestar de l'endemà", apunta.
No obstant això, és conscient que no és fàcil anar-se'n a dormir d'hora un divendres d'estiu, sobretot per a aquells que no estan acostumats a fer-ho.
"Una alteració important de la rutina"
En qualsevol cas, i com ja avançava l'experta, l'Espanya-Uruguai a les dues del matí suposa "una alteració important de la rutina".
Més somnolència diürna, reflexos més lents i una menor capacitat de concentració poden ser alguns dels efectes de l'endemà.
"I això que en ser dissabte molta gent no treballés, però, en qualsevol cas, convindria portar una certa precaució, per exemple, a l'hora d'agafar el cotxe i per descomptat no manejar maquinària pesant o perillosa, perquè pot constituir un risc", afirma l'experta de la SES.
Per això, assenyala que cal conèixer els riscos de vetllar i no sols per la falta de somni, sinó per la sincronització circadiària, que al final altera tot el ritme de l'organisme.
"És el que anomenem el ‘jet lag’ social, que normalment es dona en persones joves, sobretot, cada cap de setmana, quan hi ha una alteració dels horaris. En aquest cas, és una alteració molt puntual per aquest motiu concret, no té per què tenir repercussió a mitjà o llarg termini", puntualitza.
Canviar el xip
I ja no sols és aixecar-se abans o aguantar despert, sinó com agafar el son després de veure un partit important, que si bé Espanya depèn de si mateixa per a passar a setzens com primera del grup H, ha de guanyar a l'Uruguai per a assegurar-se el lideratge.
"Una vegada que hagi acabat el partit cal intentar desconnectar d'aquesta excitació i això sempre requereix un esforç. Hi ha persones a les quals els resultarà més fàcil que unes altres, però cal canviar el xip i optar per una activitat que ens relaxi i a la qual recorrem per a dormir", subratlla Bonmatí.
A tot això, s'afegeix la dificultat de convertir la casa en un espai de tranquil·litat i desconnexió quan tenim les xarxes socials al nostre abast. "Abans el que vèiem en la tele aquí es quedava, però ara aquesta hiperconnectivitat fa que tot pesi més", abunda l'experta.
Per això, aconsella la desconnexió digital, apagar els dispositius, baixar la intensitat de la llum i fer les rutines que normalment ajuden a cadascun a dormir. Intentar fer un esforç mental per canviar la direcció de pensament cap al qual habitualment pensem quan ja estem en el llit. "Això depèn molt també de la persona. Hi ha persones que són capaces de passar d'una excitació total a un somni més profund en qüestió de minuts, però normalment ens costa més", afegeix.
Una dutxa temperada pot ajudar, però normalment es recomana una estona abans de dormir, com una hora i mitja abans. "Això depèn també molt de la rutina individual de cadascun. Si està habituat a donar-se una dutxa abans de dormir i ho associa al somni, segurament també li vindrà bé a aquesta hora".
L'alcohol i la cafeïna
Bonmatí vol deixar clar també una cosa i és que el consum d'alcohol durant l'Espanya-Uruguai és un enemic per al somni i el descans."Quan un dorm després d'haver consumit alcohol, la qualitat del somni és pitjor", adverteix l'experta, i en casos com el del partit d'Espanya, pitjor encara, perquè s'ajunta l'alteració de ritme circadiari i la fragmentació del somni.
El consum d'alcohol suposa "una agressió més" a l'organisme, però també són perjudicials les begudes amb cafeïna i les energètiques, que contribuiran al fet que agafar el son "sigui més difícil encara".
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