És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
Els despertars nocturns són una fase natural del somni, però la seva freqüència pot augmentar amb l'edat o per hàbits com el consum de cafeïna
Rafa Sardiña
Dormim una mitjana de set o vuit hores, però poques nits transcorren de l'estirada. Un despertar a les tres de la matinada, una visita al bany o uns minuts mirant al sostre formen part d'una experiència molt més habitual del que pensem per a milions d'espanyols.
És normal despertar-se a la nit? Quan hauria de preocupar-nos? Per què el somni canvia amb l'edat? Parlem amb la doctora Esmeralda Rocío-Martín, especialista en Neurofisiologia Clínica i Medicina del Somni, per a desmuntar mites i explicar què ocorre realment mentre dormim.
L'important és si no podem tornar a agafar el son
Segons explica a aquest periòdic l'especialista, despertar-se alguna vegada a la nit és completament normal. "El somni no funciona com un bloc continu, sinó que s'organitza en cicles i, entre els uns i els altres, poden aparèixer petits despertars. La majoria són tan breus que ni tan sols els recordem".
No obstant això, "el rellevant és si després resulta fàcil tornar a agafar el son. Si un torna a adormir-se amb facilitat, no té per què ser un problema. Però si els despertars són molt freqüents, costa reprendre el somni o l'endemà hi ha cansament i sensació de somni poc reparador, és recomanable consultar-ho amb un especialista".
Durant la nit alternem fases de somni NREM i son REM en cicles que solen durar al voltant de 90 a 120 minuts, encara que no són iguals en totes les persones ni en tots els moments de la nit. En les primeres hores predomina el somni profund i en la segona meitat augmenta progressivament la proporció de son REM. "Aquest equilibri contribueix a la recuperació física, la regulació metabòlica, la consolidació de la memòria i el processament emocional", ressalta la doctora Rocío Martín.
Però hi ha un factor, l'edat. A mesura que complim anys el somni tendeix a fer-se més lleuger i més fragmentat, amb menys somni profund i despertant-te més. "Això forma part dels canvis normals associats a l'envelliment i, per si sol, no implica l'existència d'un trastorn del son".
Com influeix la cafeïna i l'alcohol en el descans
Hi ha factors quotidians que poden fragmentar el somni, "com l'estrès, el soroll, la llum o una temperatura poc adequada en el dormitori". I la doctora matisa que "moltes persones infravaloren l'efecte de la cafeïna. La seva acció pot prolongar-se durant diverses hores i, si es consumeix a última hora del dia, pot dificultar tant l'inici com el manteniment del somni".
I una cosa similar ocorre amb l'alcohol. "Pot donar sensació de facilitar l'inici del somni, però després afavoreix els despertessis, sobretot en la segona meitat de la nit. Quan els despertars són freqüents, també cal pensar en causes mèdiques, com a apnea del son, dolor, nicturia, síndrome de cames inquietes o altres trastorns".
Quan hauríem de preocupar-nos per la qualitat del somni i consultar a un especialista?
Hauríem de consultar quan el somni deixa de ser reparador i comença a afectar l'endemà. Cansament, somnolència, irritabilitat, dificultat per a concentrar-se o sota rendiment són senyals que ja hi ha repercussió clínica. Quan la dificultat per a iniciar, mantenir el somni o el despertar precoç apareix tres o més nits per setmana durant almenys tres mesos, parlem d'insomni crònic. També cal valorar els roncs intensos, les pauses respiratòries durant el somni o els despertars amb sensació d'ofec, perquè poden orientar a una apnea del son.
Els hàbits que ajuden a reduir els despertars nocturns
La doctora Rocío-Martín detalla quins hàbits podem fer per a millorar el nostre descans. El més eficaç de tots és mantenir horaris regulars. "Tenir una hora d'aixecar-se relativament constant tots els dies, inclosos els caps de setmana, permet estabilitzar el ritme circadiari i afavoreix un somni més consolidat".
També resulta útil ficar-se al llit en un horari semblant i fer-lo quan realment tenim son. "A més, ajuda exposar-se a la llum natural al matí i reduir l'activació al final del dia, limitant la cafeïna, l'alcohol i l'ús de pantalles". Sense oblidar com ens afecten els sopars copiosos en les dues o tres hores prèvies, que "tampoc afavoreixen un bon descans".
I l'ambient del dormitori: hauria de ser fosc, silenciós i fresc. Si després d'un despertar no aconseguim tornar a adormir-nos en uns quinze o vint minuts, sol ser preferible aixecar-se, realitzar una activitat tranquil·la amb llum tènue i tornar al llit quan reaparegui la somnolència.
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