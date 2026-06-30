Els experts coincideixen: dutxar-te d'aquesta manera en plena onada de calor pot sortir-te car
Fins i tot a l'estiu, l'aigua a uns 40 °C o 42,5 °C una o dues hores abans de ficar-se al llit millora la qualitat del somni
Oriol García Dot
Quan arriba l'estiu i, amb ell, les onades de calor, moltes persones busquen solucions ràpides per a refrescar-se, i una de les més comunes és donar-se una dutxa amb aigua molt freda. La sensació immediata d'alleujament pot fer-te pensar que ja no sents calor i que és una bona opció. No obstant això, el que sembla una cosa bona pot no ser tan beneficiós com es creu.
Diversos experts adverteixen que sotmetre al cos a un contrast brusc de temperatura pot provocar un xoc tèrmic, i l'aigua molt freda pot activar mecanismes de defensa que dificulten la regulació tèrmica.
En aquest context, entendre com reacciona el cos davant la calor extrema i quines pràctiques són realment efectives són clau per a no posar en risc al cos.
Un dels experts que més comparteix aquesta teoria és Álvaro Fernández, 'influencer' graduat en Farmàcia, ADE, Sexologia i Nutrició i Dietètica, que comparteix els seus coneixements en el seu perfil d'Instagram, en el qual té més d'1,5 milions de seguidors.
La dutxa amb aigua freda és contraproduent
En un vídeo que va publicar fa un temps, el farmacèutic assegura que les dutxes fredes en plena onada de calor poden tenir un efecte contraproduent: "Aquests dies que fa tanta calor i pensa un: 'Em faig una dutxa d'aigua freda per a refrescar i a funcionar; em vindrà fenomenal'. Però què va, que sàpigues que això és contraproduent i a l'estona tindràs encara més calor".
Segons aquest expert, encara que al principi pots sentir-te genial, al cap d'una estona tornaràs a tenir calor: "Al principi sí, refredes el teu cos amb l'aigua i tens 10 minuts de plaer, però després, què passarà? Que, com has refredat el cos, aquest activa els mecanismes de producció de calor i, a l'estona, fogot. És a dir, que estaràs encara pitjor".
Vasos sanguinis dilatats
En la mateixa línia s'expressa el doctor Adam Taylor, un destacat professor d'Anatomia de la Universitat de Lancaster (el Regne Unit) i divulgador en la plataforma 'The Conversation', reconegut per explicar de manera senzilla i rigorosa el funcionament del cos humà, malalties i curiositats mèdiques. Té més de 120 articles i 16 milions de lectures.
Aquest divulgador, en un dels seus articles, part de la base que la temperatura ideal del nostre cos ronda els 37 °C. Si la nostra temperatura corporal es manté entre els 39 °C i els 40 °C durant massa temps, pot provocar danys en els òrgans. Justament, perquè això no succeeixi, el cos utilitza diverses tècniques per a regular la seva temperatura.
Més sang en circulació
Per a poder dur a terme aquestes tècniques, els vasos sanguinis canvien de diàmetre; concretament, els que estan més prop de la pell es dilaten per a permetre el pas de més sang i així poder acostar-se a la superfície més freda de la pell.
Segons l'expert, "el cos llavors treballa per a fer circular la sang, de manera que la calor de l'interior del cos pugui ser transportat a la perifèria per a refredar-se".
Retenció de la calor en el nostre interior
Llavors, què passa quan ens donem una dutxa amb aigua freda? La resposta va molt lligada a l'explicació anterior: amb el fred, aquests vasos sanguinis pròxims a la pell es contreuen, reduint el flux sanguini cap a aquestes zones. Per tant, prendre una dutxa freda produeix l'efecte contrari al desitjat, ja que disminueix el flux sanguini cap a la superfície de la pell, i això reté la calor en els òrgans i en el nostre interior, en lloc de dissipar-lo.
A més, pot provocar altres efectes que posen en risc la salut: "L'exposició a l'aigua a 15 °C pot desencadenar la resposta de xoc tèrmic. Això provoca que els vasos sanguinis de la pell (els que estan en contacte amb l'aigua freda) es contreguin ràpidament. D'aquesta manera, augmenta la pressió arterial, ja que el cor bomba contra una major resistència".
Estudi sobre l'aigua calenta abans de dormir
Arran d'aquests coneixements, han anat apareixent nous estudis. Un dels quals ha cridat més l'atenció és l'Escalfament corporal passiu abans de ficar-se al llit mitjançant dutxa o bany calent per a millorar el somni: una revisió sistemàtica i metaanàlisi, publicat en 'Science Direct'. En aquest estudi es determina que dutxar-se 1 o 2 hores abans de ficar-se al llit amb aigua calenta millora la qualitat del somni.
De fet, segons l'estudi, una dutxa amb aigua a uns 40 °C o 42,5 °C, fins i tot a l'estiu, incrementa l'eficiència del descans, és a dir, el percentatge del temps que realment es roman adormit mentre s'està en el llit. Això es deu al fet que l'aigua calenta estimula la circulació sanguínia, sobretot a les mans i els peus, i d'aquesta manera, afavoreix que l'organisme expulsi la calor amb major facilitat.
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