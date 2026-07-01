Per què algunes persones es posen malaltes just quan comencen les vacances
L'estrès acumulat durant el treball i els canvis en la rutina desencadenen desequilibris hormonals i immunitaris que provoquen malestar en iniciar el descans.
Rafa Sardiña
Moltes persones esperen durant mesos l'arribada de les vacances per a descansar, però, paradoxalment, és llavors quan apareixen símptomes com a refredats, mal de cap, cansament o malestar general. Aquest fenomen és conegut com a "síndrome de les vacances" o leisure sickness i, encara que no ho sembli, compta amb una explicació mèdica.
El doctor Ernesto Botella, especialista en Medicina Interna de l'Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria, explica a aquest periodico que "és un fenomen conegut i descrit en l'evidència científica, però probablement infraestudiado i sobre el qual encara ens queden aspectes per conèixer".
Segons detalla l'especialista, una de les principals causes està relacionada amb l'estrès acumulat durant els mesos de treball. "L'estrès sostingut en el temps i la reacció del cos enfront d'aquesta situació com a mecanisme adaptatiu, així com la posterior relaxació durant els períodes vacacionals, són una de les principals explicacions per a aquesta entitat".
A més, afegeix que "l'estrès desencadena una sèrie de canvis hormonals i immunitaris que es relacionen amb aquesta síndrome". A això se sumen altres factors propis de les vacances, ja que "els canvis d'horari, l'insomni i les alteracions en la rutina tenen efecte a nivell del nostre organisme".
Els canvis de rutina afecten el sistema immunitari
I és que, moltes persones emmalalteixen quan deixen enrere el ritme de treball i comencen a descansar. Per al doctor Botella, això ocorre perquè "el cos s'acostuma a viure sota una situació d'estrès intentant adaptar-se a aquesta situació; en descansar, aquest estímul cessa i es produeix un desequilibri".
Aquest desequilibri, explica, té conseqüències sobre l'organisme: "El desequilibri entre el sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic, així com l'activitat del cortisol i altres hormones, i el seu efecte sobre el sistema immune produeixen aquesta síndrome".
El sistema immunitari també pot veure's afectat pel canvi brusc entre la rutina laboral i el descans. En aquest sentit, l'especialista assenyala que "el cos tracta d'adaptar-se a les demandes a les quals sotmetem al nostre organisme; cerca aquest equilibri i homeòstasi".
Així mateix, el doctor Botella matisa que "els canvis que es produeixen després de passar d'una rutina demandant i exigent, on el nostre cos percep que no podem emmalaltir-nos, a la relaxació de les vacances té efectes sobre el sistema immunològic".
Respecte a les persones que tenen major risc de sofrir aquesta síndrome, el doctor Botella afirma que "les persones que estan més sotmeses a una càrrega laboral elevada, persones amb nivells d'autoexigència alts i amb major sentit de la responsabilitat són els perfils que amb major freqüència experimenten aquest tipus de reaccions".
Encara que la síndrome de les vacances és encara un fenómen sobre el qual encara queda recerca per desenvolupar, l'especialista coincideix que l'estrès mantingut durant llargs períodes i el canvi brusc cap al descans poden explicar per què algunes persones comencen les seves vacances emmalaltint just quan, per fi, deixen de treballar.
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