L'adeu a la calvície podria estar més a prop que mai: això és el que està canviant en la ciència
La recerca avança en múltiples fronts, combinant molècules, medicina regenerativa i cirurgia personalitzada per a restaurar la capacitat biològica del fol·licle pilós
Rafa Sardiña
La cerca d'un tractament eficaç contra la calvície és gairebé tan antiga com la mateixa història de la humanitat. Des dels primers testimoniatges escrits es descriuen innombrables remeis de tota mena per a detenir la caiguda del cabell o retornar el pèl perdut. La diferència és que, per primera vegada, aquesta aspiració comença a sustentar-se en una base científica cada vegada més sòlida gràcies a la convergència de noves molècules, medicina regenerativa, cirurgia capil·lar personalitzada i teràpia cel·lular.
Durant gairebé quatre dècades, el tractament de l'alopècia androgenética va avançar de manera lenta i amb un número molt limitat d'opcions terapèutiques. Avui, per primera vegada, la recerca progressa simultàniament en múltiples adreces: noves molècules dirigides contra els mecanismes de la malaltia, medicina regenerativa, cirurgia capil·lar personalitzada i futurs desenvolupaments en teràpia cel·lular.
Per als especialistes reunits en el curs "Adeu a la calvície? La ciència respon amb els majors avanços en el tractament de l'alopècia androgenética", celebrat en els Cursos d'estiu de la Universitat Complutense de Madrid, aquest escenari marca un autèntic canvi de paradigma. L'objectiu ja no consisteix únicament a frenar la caiguda del cabell, sinó a preservar el cabell existent, recuperar part del perdut i avançar, a llarg termini, cap a la restauració de la capacitat biològica del fol·licle pilós.
"He tingut el privilegi de viure l'evolució del tractament de l'alopècia des de l'arribada del minoxidil fins a les noves teràpies regeneratives i cel·lulars. Després de gairebé quatre dècades dedicades a la tricologia, mai havia vist coincidir tantes línies de recerca prometedores al mateix temps", afirma el doctor Eduardo López Bran, professor Titular de Dermatologia de la Universitat Complutense de Madrid i director del curs.
La transformació més gran en la història del tractament de l'alopècia androgenética
La veritable novetat no és l'aparició d'un únic tractament revolucionari, sinó la convergència de múltiples estratègies terapèutiques que actuen sobre diferents aspectes de la malaltia. El futur del tractament de l'alopècia probablement no dependrà d'un sol fàrmac o d'una única tècnica, sinó de la combinació intel·ligent i personalitzada de diferents eines adaptades a les característiques de cada pacient.
L'alopècia androgenética, a més, transcendeix la pèrdua de cabell. Pot afectar l'autoestima, la imatge corporal, les relacions socials i la qualitat de vida dels qui la pateixen. Durant el curs, el professor José Luis Carrasco, Catedràtic de Psiquiatria de la UCM, va destacar que l'abordatge modern d'aquesta malaltia ha d'integrar també la seva dimensió emocional, perquè tractar l'alopècia significa igualment millorar el benestar i la confiança dels pacients.
En l'àmbit farmacològic, la recerca està canviant d'enfocament. Si durant dècades la majoria dels tractaments perseguien alentir la progressió de la malaltia, les noves molècules busquen actuar sobre mecanismes biològics molt més específics implicats a l'origen.
Entre les línies de recerca amb major projecció destaquen compostos capaços de bloquejar o degradar el receptor androgènic, modular noves vies de senyalització cel·lular o afavorir la reactivació de les cèl·lules mare del fol·licle pilós. Molècules com GT20029, PP405, clascoterona, pirilutamida (KX-826) o HMI-115 representen algunes de les estratègies actualment en desenvolupament i reflecteixen l'extraordinari dinamisme científic que viu aquest camp.
La cirurgia capil·lar entra en una nova era
Durant anys va ser considerada l'últim recurs per als pacients amb alopècia avançada. Avui forma part d'una estratègia terapèutica global en la qual cirurgia, tractament mèdic i medicina regenerativa es complementen per a obtenir resultats més naturals i duradors.
Aquesta evolució va ser analitzada pel dermatòleg Álvaro Fortes, referent internacional en cirurgia capil·lar, qui va mostrar com el trasplantament ha deixat d'entendre's com un procediment aïllat per a integrar-se en una planificació terapèutica personalitzada.
Fa a penes uns anys, l'èxit d'un trasplantament es mesurava principalment pel nombre d'empelts implantats. Avui es mesura per la naturalitat del resultat, la conservació del patrimoni capil·lar del pacient i la planificació de com evolucionarà aquest pacient durant els pròxims deu o quinze anys.
El trasplantament ja no consisteix únicament a redistribuir fol·licles. Consisteix a dissenyar una estratègia terapèutica integral i personalitzada que gestioni el patrimoni capil·lar del pacient durant tota la seva vida i combini cirurgia, tractament mèdic i medicina regenerativa, assenyala el professor López Bran, pioner en trasplantament de pèl.
La medicina capil·lar regenerativa representa un altre dels grans motors de canvi. Teràpies com el plasma ric en plaquetes (PRP), la fracció estromàtica o els exosomas busquen crear un entorn biològic més favorable perquè les cèl·lules del fol·licle pilós recuperin part de la seva capacitat funcional. Encara que els especialistes subratllen la necessitat de disposar d'assajos clínics de major qualitat que defineixin amb precisió les seves indicacions i eficàcia, consideren que constitueixen una de les línies de recerca més prometedores de la medicina capil·lar actual.
La següent frontera científica serà comprendre amb major profunditat la biologia del fol·licle pilós i el funcionament de les seves cèl·lules mare. Aquest coneixement permetrà desenvolupar noves estratègies dirigides no sols a preservar el cabell, sinó també a restaurar la seva capacitat de regeneració.
Podem dir adeu a la calvície?
Probablement, encara no podem dir adeu a la calvície. No obstant això, sí que podem afirmar que, per primera vegada, la recerca avança simultàniament en múltiples direccions i ofereix la possibilitat de combinar tractaments mèdics, cirurgia capil·lar, medicina regenerativa i, en un futur, teràpia cel·lular per a oferir respostes cada vegada més eficaces i personalitzades.
"Queda molt camí per recórrer i hem de continuar sent prudents. Però mai havia viscut un moment científic tan apassionant com l'actual. El futur del tractament de la calvície probablement dependrà de la combinació intel·ligent de diferents estratègies terapèutiques personalitzades a les característiques de cada pacient. Per primera vegada disposem de línies de recerca que no sols busquen frenar la caiguda del cabell, sinó també recuperar part del cabell perdut. Això canvia per complet l'horitzó per a milions d'homes i dones", conclou el doctor López Bran.
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