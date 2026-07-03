Avenços de la medicina
La investigació fetal avança a Barcelona: l’ovella Gaia, nascuda prematura i criada en una placenta artificial, ja té 13 mesos: «És un projecte disruptiu»
BCNatal aconsegueix també incrementar als 21 dies la supervivència en models ovins de prematurs extrems
Aquesta tecnologia, que «en dos o tres anys» podria utilitzar-se en humans, està cridada a «canviar» el tractament estàndard de la prematuritat extremenya
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Beatriz Pérez
Laplacenta artificial –o incubadoralíquida– dels hospitals Sant Joan de Déu i el Clínic ha aconseguit incrementar als 21 dies la supervivència, en bones condicions, d’un model oví de prematur extrem. Pot semblar poc, però a aquestes edats gestacionals, cada dia de supervivència redueix un 2% la mortalitat i un 2% les seqüeles. Aquest projecte, a més, ha aconseguit obtenir nounats viables després del seu naixement a la incubadora líquida: gràcies a aquesta tecnologia, l’ovella Gaia, que va néixer prematura, té ja 13 mesos i presenta un neurodesenvolupament normal. Aquesta placenta artificial és un projecte experimental denominat ‘fetaLife’ i desenvolupat per BCNatal Medicine Research Center, vinculat als dos hospitals citats i a la Universitat de Barcelona. BCNatal, després del Children’s Hospital of Philadelphia (EUA) –que ha aconseguit 28 dies de supervivència–, el segon centre del món a aconseguir una cosa així.
Aquesta placenta artificial no treballa encara amb prematurs «reals», sinó amb models experimentals, en els quals ja ha arribat a més de 13 mesos de supervivència postnatal a l’ovella Gaia –l’equivalent, en un humà, serien 15 anys– amb bons resultats de neurodesenvolupament. «Hem creat una capa de tecnologia extraordinària per fer una cosa molt difícil: enganyar la natura i aconseguir que el fetus no sàpiga que ha sortit de l’úter de la mare i es pugui continuar desenvolupant com un fetus dins d’una incubadora líquida», ha dit el doctor Eduard Gratacós, director de BCNatal. «Hem demostrat que podem treure aquests fetus i fer-los viure. Hem demostrat que es pot utilitzar en fetus de menys de 600 grams», ha afegit. Calcula que «en dos o tres anys» –i set o vuit milions d’euros més– es podria utilitzar en humans.
Segons el gerent de Sant Joan de Déu, Miquel Pons, «la incubadora líquida és un projecte totalment disruptiu, que està cridat a canviar el protocol estàndard de tractament de la prematuritat extrema». Per la seva banda, el director general del Clínic, Josep Maria Campistol, ha dit que aquest és un projecte «amb molts anys de dedicació». Els resultats científics presentats aquest divendres demostren que aquest dispositiu és «viable» i que podrà utilitzar-se, en un futur, en humans. Com ha exemplificat Gratacós, quan fa dècades es van començar a fer els primers trasplantaments de cor, el pacient sobrevivia «dies» però avui és una tècnica que «salva la vida a la gent».
La transició neonatal
Aquesta incubadora líquida també ha comprovat que la transició neonatal és possible. La transició neonatal és un procés similar al «naixement» del fetus, en el qual passa de la incubadora líquida a la vida extrauterina i comença a utilitzar els pulmons com qualsevol nounat, com ha explicat la coordinadora mèdica de BCNatal, Elisenda Eixarch. El projecte ha fet assajos que han permès obtenir nounats viables després del seu manteniment a la incubadora líquida. En un cas concret, el de l’ovella Gaia, que ara té més d’un any de vida, s’ha estudiat el neurodesenvolupament a llarg termini i s’han obtingut resultats normals.
Es tracta d’un «fita» en aquest projecte científic de gran complexitat, impulsat per la Fundació La Caixa amb 7,65 milions d’euros. El seu objectiu és augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels nounats prematurs més extrems, és a dir, aquells que neixen amb sis mesos o menys. Un 10% dels parts són de prematurs extrems –tenen sis mesos o menys– i la seva supervivència és baixa. Segons Pons, la prematuritat extrema és un problema «cada vegada més ingent». «És una patologia altament complexa, amb una mortalitat no menyspreable i amb moltíssimes seqüeles», ha afegit Pons.
¿Què és una incubadora líquida?
Una incubadora líquida és un sistema en què un nounat molt prematur pot viure de forma semblant a la vida uterina, cosa que constitueix una solució més natural. El prototip desenvolupat per BCNatal, del qual ja s’han realitzat diverses versions, inclou un entorn líquid i permet al prematur continuar desenvolupant-se connectat a un sistema de circulació extracorpòria a través del seu cordó umbilical.
Les millores tecnològiques i el gran avenç en els protocols de suport mèdic –que inclouen l’administració de nutrició, hormones i altres medicacions i que preveuen els possibles escenaris clínics i les actuacions mèdiques necessàries per revertir-los– han permès millorar la supervivència en el sistema i aconseguir una transició neonatal exitosa. Aquesta transició simula els passos previstos per a la seva aplicació futura en humans: trasllat de la incubadora líquida a una incubadora convencional en el moment en què els òrgans hagin madurat.
A més del projecte ‘fetaLife’ de BCNatal, en aquest moment només hi ha quatre grups al món –un a Filadèlfia i un altre a Michigan (Estats Units), un consorci entre Austràlia i el Japó, i un altre a Toronto (Canadà)– que han desenvolupat models experimentals similars i han aconseguit avenços significatius en els últims anys.
¿Què són els nounats prematurs?
Tot i que més del 90% dels embarassos arriben a terme amb normalitat, la vida fetal continua sent una de les fases més importants en el desenvolupament de l’ésser humà. Un dels principals problemes no resolts encara és la prematuritat extrema –sis mesos o menys–, una casuística que afecta 25.000 famílies cada any només a Europa. La supervivència en prematurs extrems, fins i tot en unitats d’excel·lència, és baixa –entre el 25% i el 75%–, i una proporció rellevant dels supervivents presenta seqüeles importants de per vida.
Abans dels sis mesos d’embaràs, els pulmons, els intestins i el cervell del fetus estan poc desenvolupats i no preparats per funcionar correctament. Un nounat prematur extrem és, en realitat, un fetus que ha de sobreviure en un entorn molt antinatural. Amb menys de mil grams de pes, aquests nounats necessiten suport respiratori i alimentació per via intravenosa per mantenir-se amb vida, però això pot provocar complicacions i tenir un impacte en la seva vida futura. Per això, la incubadora líquida pot ser una solució que millori la qualitat de vida d’aquests nounats.
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