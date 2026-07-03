Els nous CSIR
Salut preveu que la primària resolgui les sol·licituds de dependència en menys de 60 dies a partir del desembre
El Cairos presenta el balanç de les seves mesures després de dos anys en què, de moment, els resultats estan sent modestos
Manel del Castillo, president del comitè Cairos: «A la sanitat pública no li falten professionals, instal·lacions o diners: li falta organització»
Catalunya provarà en 26 CAP el nou model d’atenció als pacients en 48 hores
Beatriz Pérez
El comitè d’experts Cairos, format per professionals sanitaris a qui la Conselleria de Salut va encarregar fa dos anys reformar la sanitat pública catalana, preveu que els centres de salut integral de referència –els CSIR, com estan passant a anomenar-se els centres d’atenció primària (CAP)– resolguin les sol·licituds de dependència en menys de 60 dies al desembre d’aquest any i que aquesta pràctica s’estengui a tot Catalunya cap al desembre del 2027.
El president del Cairos, Manel del Castillo, ha presentat aquest divendres davant dels periodistes el balanç de les mesures implementades pel comitè en els últims dos anys i ha destacat que la prova pilot del CSIR de Vic (Barcelona) ha aconseguit resoldre en 45 dies de mitjana les sol·licituds del grau de dependència, davant la mitjana catalana de 397 dies.
La prova pilot ha beneficiat «al voltant de 100 persones» i ha incorporat la resolució de grau i el pla d’atenció individualitzada (PIA) en una única visita. A més, el president ha destacat també que totes les mesures impulsades pel Cairos respecte als CSIR, un total de 25, ja estan en marxa.
Valoració de les mesures
No obstant, com ha reconegut el mateix Del Castillo, les mesures implementades pel Cairos tenen, de moment, uns resultats «modestos». No són dolents, però tampoc s’està veient una millora inapel·lable, tot i que Del Castillo defensa que es necessita temps per veure-la. Així, per exemple, un 75,6% dels pacients d’aquests nous CSIR estan sent visitats en menys de 48 hores. Però als antics CAP aquest percentatge és del 75%. «És una millora mínima, però al mesurar les coses d’aquesta manera veiem que no estàvem tan malament», ha defensat Del Castillo.
Sense xifres a la mà, també ha dit que hi ha una «reducció» de les llistes d’espera que estan «fora de termini». «Això és perquè la primària ha racionalitzat les derivacions. Hi ha un pacte entre hospitals i primària pot decidir quantes derivacions es fan a l’any», ha dit. Això, ha assegurat, millora la coordinació i redueix les visites successives en totes les especialitats.
Així mateix, segons les dades del Cairos, la satisfacció dels usuaris se situa en un 58,1 en una escala que va des de -100 fins a 100, davant la qual cosa el president s’ha mostrat «no triomfalista, però sí satisfet».
Preguntat pel malestar del col·lectiu mèdic i per les últimes mobilitzacions, ha respost que no es resoldrà només amb mesures laborals com ara jornades o salaris –tot i que també entén que són importants– sinó organitzatives: «El principal problema que detecta Europa és la crisi del professionalisme».
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