La sexualitat a Espanya canvia de paradigma: "Les llibertats mai han estat tan grans, però hi ha molta feina pendent", segons els experts
La nova enquesta de salut sexual del Ministeri de Sanitat i el CIS reflecteix una societat més oberta i diversa, encara que amb reptes pendents en consentiment, prevenció i benestar. La sexòloga Nayara Malnero analitza les claus d'aquesta transformació
María Saiz
La sexualitat dels espanyols viu una transformació profunda. Així ho reflecteix la II Enquesta Nacional de Salut Sexual, elaborada pel Ministeri de Sanitat i el Centre de Recerques Sociològiques (CIS), que actualitza per primera vegada en 16 anys la radiografia dels hàbits, experiències i percepcions de la població. L'estudi, realitzat a partir de 9.009 entrevistes, dibuixa un escenari complex: augmenta l'acceptació de la diversitat sexual, persisteixen problemes relacionats amb el consentiment i la prevenció, i la satisfacció sexual se situa per sota dels nivells registrats en 2009.
Una de les dades que més atenció ha generat és que el 28,2% de les dones afirma haver-se vist forçada a realitzar pràctiques no desitjades alguna vegada en la seva vida (el 26,1% de manera ocasional), enfront del 13,6% dels homes. A més, tres de cada quatre persones no van utilitzar preservatiu en la seva última relació sexual amb penetració vaginal i el 62,3% reconeix no haver-se realitzat mai una prova del VIH.
Encara que ens queda moltíssim a avançar, som uns autèntics privilegiats i tenim l'oportunitat de gaudir sexualment com i amb qui vulguem
No obstant això, per a la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parelles Nayara Malnero, aquestes dades han d'analitzar-se amb perspectiva. "Si observem únicament les xifres, tindríem una visió molt negativa de la sexualitat, però la realitat és que ha millorat moltíssim”, explica. “Les llibertats sexuals mai han estat tan grans com les que tenim ara com ara, així com la capacitat de gaudir, d'aprenentatge o de creixement personal i eròtic. Encara que ens queda moltíssim a avançar, som uns autèntics privilegiats i tenim l'oportunitat de gaudir sexualment com i amb qui vulguem".
La satisfacció sexual ha disminuït en les últimes dècades
L'enquesta també reflecteix una disminució de la satisfacció sexual. Actualment, el 77,2% de la població assegura sentir-se satisfeta amb la seva vida sexual, enfront del 85,8% que ho feia en 2009. Per a Malnero, aquesta reducció no implica necessàriament un empitjorament de la vida íntima dels espanyols. “Potser ara sabem realment què és la satisfacció sexual. Abans podia interpretar-se simplement com no tenir problemes o mantenir relacions amb una certa freqüència. Avui entenem que la sexualitat també implica benestar emocional, connexió, creixement personal i felicitat”, assenyala.
Un aspecte que Malnero considera molt important, en haver canviat el punt de referència amb el qual comparar. "Abans, potser li preguntaves a una persona de 60 anys si estava satisfeta sexualment i si era una persona que potser fa cinc que pràcticament no mantenia relacions, doncs sí, estava satisfet, perquè recordava temps passats. Ara com ara, una persona de 60 sap que li queda la resta de la seva vida al davant per a mantenir relacions sexuals".
L'especialista considera a més que la manera de relacionar-se ha canviat de manera significativa en els últims anys. “Moltes persones han deixat de conèixer-se cara a cara per a fer-ho a través d'aplicacions o xarxes socials. Això pot influir en determinades habilitats socials que abans es desenvolupaven de manera més natural”, apunta.
El consum de pornografia, l'estrès i la pressió social, principals problemes per a la satisfacció sexual
Un altre dels aspectes analitzats per l'enquesta és el consum de pornografia. L'estudi revela que el 71,9% dels homes i el 24,9% de les dones han consumit aquest tipus de continguts durant l'últim any. Entre els joves de 25 a 34 anys, la xifra supera el 60%.
Moltes persones utilitzen la pornografia com a model de referència i acaben comparant la seva realitat amb alguna cosa que no s'assembla a la vida real
Malnero adverteix que la pornografia pot convertir-se en un problema quan actua com a principal font d'aprenentatge sexual. “Moltes persones utilitzen el porno com a model de referència i acaben comparant la seva realitat amb alguna cosa que no s'assembla a la vida real. Això genera frustració i insatisfacció”, afirma.
L'experta també posa el focus en l'impacte que tenen l'estrès i la pressió social. "Vivim en una societat que exigeix constantment. Tenir èxit professional, una bona relació de parella, una determinada imatge... Tot això genera estrès, i l'estrès és incompatible amb una bona satisfacció sexual”, explica.
L'ús del preservatiu, un dels reptes pendents
Un dels aspectes que més preocupa els especialistes és el descens o l'ús irregular del preservatiu, especialment entre els més joves. La psicòloga i sexòloga Nayara Malnero recorda que Espanya és coneguda com "el país de la goma" per ser un dels països europeus amb major consum de preservatius, però adverteix d'una aparent contradicció: les taxes d'embarassos no desitjats en adolescents i d'infeccions de transmissió sexual continuen sent elevades. Per a l'experta, el problema no resideix únicament en la disponibilitat de mètodes de protecció, sinó en la falta d'una educació sexual eficaç. "Es parla molt d'aquests temes en els mitjans, però no a les aules, i quan es fa, moltes vegades es planteja des de la por i no des de la consciència o l'autoresponsabilitat", explica.
Malnero considera que l'educació sexual no pot limitar-se a ensenyar com col·locar un preservatiu, sinó que ha d'abordar aspectes relacionats amb l'autocura i les relacions afectives. "Si la teva parella et diu que no vol usar preservatiu perquè li talla el rotllo, significa que no està cuidant de la teva salut", assenyala. A més, recorda que el problema no afecta únicament als joves, ja que també s'observa un augment d'infeccions de transmissió sexual entre persones majors de 65 anys que prescindeixen del preservatiu al no existir risc
Hi ha molta feina pendent, però també motius per a ser optimistes. Cada vegada més persones volen aprendre, conèixer-se millor i construir relacions més sanes
Enfront d'aquestes dificultats, l'enquesta deixa també senyals positius. L'acceptació social de les relacions entre persones del mateix sexe s'ha més que duplicat des de 2009. Avui, el 88,1% de la població considera que són tan respectables com les heterosexuals, enfront del 41% registrat fa 16 anys. A més, el 91,1% dona suport a que l'educació sexual s'imparteixi a les aules.
Precisament, Malnero considera que aquí es troba una de les claus per al futur. “Hi ha molta feina pendent, però també motius per a ser optimistes. Cada vegada més persones volen aprendre, conèixer-se millor i construir relacions més sanes. Crec que estem avançant en la direcció correcta”, conclou.
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
- Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar el barri de la Balconada i la residència l'Onada
- Pedro Martínez: 'El Madrid ha fet al València el mateix que el València va fer al Manresa, club al qual estimo molt
- Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- L’Ajuntament adverteix que sancionarà més per passar de 30 km/h a Manresa
- Manresa nodreix Aliança Catalana a Vic