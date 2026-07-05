Per què amb la calor a vegades ens fa mal el cap?
Un especialista explica com el sol, la llum intensa i les altes temperatures poden desencadenar cefalees i migranyes
Berta Pinillos (EFE) | Regió7
Amb la calor pot aparèixer el mal de cap. A vegades ocorre després d'una exposició directa al sol sense una gorra o barret, també per la lluminositat si els ulls no estan protegits, ja que el gest de tenir-los entreoberts fa que es tibin els músculs de la cara i el coll. Les cefalees també poden ser fruit del mateix cansament i l'estrès del cos per les altes temperatures.
El cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid, Jaime Masjuan, explica aquestes situacions en les quals la calor desencadena mal de cap i com aquest es pot mitigar.
L'exposició al sol
Una d'aquests escenaris és quan la persona està exposada al sol directe de forma prolongada, sense cobrir-se el cap, amb el que es produeix una dilatació de les artèries cerebrals. La conseqüència és un mal de cap secundari per aquesta acció del sol i la calor.
Però aquesta exposició directa pot desembocar en una cefalea també per la lluminositat del sol.
"Acaba fent que tinguem una contractura dels músculs de la cara en evitar tancar els ulls. Gran part dels casos de mal de cap per la dilatació de les artèries té a veure amb contractures dels músculs que tenim en el crani. Amb la lluminositat estem com entre tancant els ulls i això pot provocar també una cefalea tensional", assenyala Masjuan.
D'aquí la importància a més de cobrir-se el cap amb gorres o peces similars, d'usar ulleres de sol per a evitar el mal de cap per la calor.
Les cefalees tensionals
En aquest sentit, el neuròleg de l'Hospital Ramón y Cajal insisteix que les cefalees tensionals, que són les més habituals, estan relacionades amb la contractura continuada dels músculs del coll i del cap, com el masseter en la zona de la mandíbula, però també els del front.
"Tots aquests músculs, d'un mode inconscient, els tenim contrets en unes certes circumstàncies, com quan estem preocupats o cansats. I això és el que fa que el mal de cap aparegui més a última hora de la tarda o després d'un dia de treball intens", incideix Masjuan.
En el cas d'un episodi de calor, en el qual la gent està amb malestar per les altes temperatures, els músculs estan en tensió, unit a la lluminositat, que si els ulls no estan protegits per unes ulleres de sol, els músculs al voltant estaran també en tensió.
"Hi ha alguna cosa que no tothom sap i és que el cervell no té receptors de dolor. Solament apareix dolor en el crani quan hi ha un augment de la pressió dins d'ell, que produeix dolor en algunes estructures, però la immensa majoria dels maldecaps no obeeixen a problemes greus ni neurològics sinó d'una altra estirp", aclareix l'expert.
Què fer amb el mal de cap per calor
Aquest tipus de mal de cap es pot solucionar amb descans, una beguda freda, un paracetamol o un ibuprofèn.
Quan la causa de la cefalea tensional és l'estrès per una jornada laboral intensa, també pot desaparèixer simplement amb un analgèsic o amb canviar d'activitat i sortir a fer un volt, tal com indica l'especialista.
Al marge d'això, el neuròleg aclareix que el mal de cap no sol ser una manifestació de tenir la pressió arterial elevada.
"Hi ha gent que diu ‘em fa mal el cap i ha de ser per la tensió alta‘, perquè generalment no és així. És probablement perquè estàs estressat, tret que tinguis 250 de tensió, però l'habitual en la població general és que tingui una tensió normal", afirma.
Segons les dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), el 70% de la població a Espanya ha patit cefalea alguna vegada en la seva vida i al voltant d'un 4% sofreix dolor crònic de cap (més de 15 dies al mes).
La migranya
Una altra qüestió són les migranyes.La SEN indica que la migranya és una de les principals causes de discapacitat en el món. A Espanya afecta a més de cinc milions d'espanyols.
Durant les crisis de migranya, més de la meitat dels pacients ha de reduir la seva activitat i entre un 20% i un 30% necessita reposa en el llit.
La calor pot ser un desencadenant de les migranyes, sobretot si és prolongat, així com l'estrès, el cansament, però en aquest assumpte, assenyala el doctor, "hi ha una certa polèmica".
Les persones que sofreixen migranya i tenen al davant un dia atrafegat, en el qual estaran exposades a una situació ambiental amb molta calor, han d'intentar "tenir preparat l'analgèsic que millor li vingui per a les seves migranyes i quan vegin que estan una mica cansades i comencin a notar els preàmbuls, medicar-se".
"I per descomptat intentar ficar-se en un lloc més fresc i baixar el nivell d'estrès laboral o personal per a intentar evitar que tingui un episodi gran", abunda el neuròleg de l'Hospital Ramón y Cajal.
Si ja s'ha desencadenat la migranya, buscar un lloc a les fosques, tranquil, a més de prendre's la medicació. Alguns dels pacients, explica el doctor Masjuan, tenen propensió a vomitar, amb el que tampoc és el moment d'ingerir líquids, això és una cosa que haurien d'haver fet abans de la crisi.
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