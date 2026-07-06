Protegir-nos del sol: un hàbit imprescindible per cuidar la salut
Protegir-se del sol no significa deixar de gaudir de les activitats a l'aire lliure, sinó fer-ho de manera responsable
Encarna Segura Camas
Amb l'arribada del bon temps, moltes persones aprofiten per passar més hores a l'aire lliure, anar a la platja, practicar esport o gaudir de la natura. El sol té efectes beneficiosos per a la salut, com ara afavorir la síntesi de la vitamina D, regular el ritme circadiari i contribuir al benestar emocional. Tanmateix, una exposició excessiva o inadequada a la radiació ultraviolada (UV) pot provocar cremades, envelliment prematur de la pell i augmentar el risc de desenvolupar càncer cutani.
La bona notícia és que la majoria d'aquests efectes es poden prevenir adoptant uns hàbits senzills de fotoprotecció. Protegir-se del sol no significa deixar de gaudir de les activitats a l'aire lliure, sinó fer-ho de manera responsable.
Per què és tan important protegir-se del sol?
La radiació ultraviolada està formada principalment pels raigs UVA i UVB. Els raigs UVB són els responsables de les cremades solars, mentre que els UVA penetren més profundament a la pell i contribueixen al fotoenvelliment, l'aparició de taques i també al desenvolupament d'alguns tipus de càncer de pell.
Cal recordar que la radiació UV és present durant tot l'any. Encara que el cel estigui ennuvolat o no faci una calor intensa, els raigs ultraviolats continuen arribant a la superfície terrestre. A més, la sorra, l'aigua o la neu reflecteixen una part de la radiació, fet que incrementa l'exposició.
Els infants, gent gran, persones amb pell clara, els treballadors que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure i aquelles que tenen antecedents personals o familiars de càncer de pell han d'extremar les mesures de protecció.
Com escollir un bon protector solar?
No tots els protectors solars són iguals. A l'hora d'escollir-ne un, és important fixar-se en alguns aspectes.
En primer lloc, ha de ser d'ampli espectre, és a dir, que protegeixi tant dels raigs UVA com dels UVB. També és recomanable que tingui un factor de protecció solar (FPS) d'almenys 30, encara que per als infants, gent gran, persones de pell molt clara o durant exposicions prolongades és preferible utilitzar un FPS 50 o 50+.
El tipus de pell també és important. Les pells seques acostumen a beneficiar-se de textures en crema, mentre que les pells greixoses o amb tendència acneica solen tolerar millor els fluids o gels, que són més lleugers. Les persones amb pell sensible poden optar per protectors amb filtres minerals, que habitualment són més ben tolerats.
Tan important com escollir un bon protector és utilitzar-lo correctament. S'ha d'aplicar uns 20 o 30 minuts abans de l'exposició al sol i reaplicar-lo cada dues hores, així com després del bany, d'una sudoració intensa o d'eixugar-se amb la tovallola. Un dels errors més freqüents és aplicar-ne poca quantitat, fet que redueix considerablement la protecció.
La protecció física: la millor aliada
Les cremes solars són una eina molt útil, però no han de ser l'única mesura de protecció.
Sempre que sigui possible, és recomanable evitar l'exposició solar durant les hores centrals del dia, aproximadament entre les 12 i les 16 hores, quan la intensitat de la radiació ultraviolada és més elevada.
La roba també protegeix la pell. Les samarretes de màniga curta o llarga, els teixits densos i la roba amb protecció ultraviolada són especialment recomanables durant activitats prolongades a l'aire lliure. Igualment important és portar un barret d'ala ampla que protegeixi la cara, les orelles i el clatell, així com ulleres de sol homologades amb filtre contra els raigs UVA i UVB.
Buscar zones d'ombra durant les hores de màxima radiació és una altra mesura senzilla i molt eficaç, especialment en el cas dels infants i gent gran.
Errors que cal evitar
Encara avui persisteixen alguns mites sobre la protecció solar.
Un dels més habituals és pensar que un protector amb FPS 50 permet passar més hores al sol sense risc. En realitat, cap protector bloqueja el 100% de la radiació ultraviolada ni substitueix la resta de mesures de protecció.
També és un error utilitzar el protector només a la platja o a la piscina. Quan caminem, fem esport, conduïm o prenem alguna cosa en una terrassa també estem exposats al sol.
Sovint s'obliden zones especialment sensibles, com les orelles, el coll, el dors de les mans, els peus o els llavis. Aquestes àrees també necessiten protecció.
Finalment, convé revisar periòdicament la pell. Si apareix una piga nova o una lesió que canvia de mida, forma o color, o bé una ferida que no cicatritza, és important consultar un professional sanitari.
Un petit gest que protegeix la salut
La prevenció és la millor eina per reduir les malalties relacionades amb l'exposició solar. Incorporar hàbits senzills, com utilitzar un protector solar adequat, portar gorra o barret, buscar l'ombra i evitar les hores de màxima radiació, pot marcar una gran diferència a llarg termini.
Gaudir del sol és compatible amb protegir la nostra pell. Amb una exposició responsable podem aprofitar-ne els beneficis i reduir de manera significativa el risc de cremades, envelliment prematur i càncer de pell.
Aquest estiu, recordem que la millor pell bronzejada és una pell sana.
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