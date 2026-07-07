Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
Detectar els primers símptomes d'aquestes afeccions pot evitar greus complicacions
Clara Dalmau Merencio
Les altes temperatures tornen a posar a Espanya en alerta. La segona onada de calor de l'estiu manté activats avisos en bona part del país, amb màximes que superaran els 40 graus en diverses comunitats autònomes, com per exemple Catalunya, i nits tropicals que dificultaran el descans.
Els experts adverteixen que la persistència de la calor extrema augmenta el risc de patir problemes de salut relacionats amb les elevades temperatures, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
150 morts
De fet, l'impacte d'aquest fenomen ja es reflecteix en els registres sanitaris. Segons les dades del Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo), Catalunya acumula 57 defuncions atribuïbles a les altes temperatures en els primers dies de juliol, mentre que en el conjunt d'Espanya la xifra supera les 150 morts.
Davant episodis de calor extrema com l'actual, els especialistes distingeixen tres afeccions principals relacionades amb l'exposició prolongada a les altes temperatures i ajuden a diferenciar-les entre si per a poder actuar de manera eficaç i evitar greus desenllaços.
Deshidratació
Aquest fenomen es produeix quan l'organisme perd més líquids dels que ingereix i no disposa de suficient aigua per a dur a terme les seves funcions normals, tal com informa l'organització Mayo Clinic.
Encara que pot aparèixer en qualsevol època de l'any, el risc de deshidratació augmenta significativament durant les onades de calor, a causa de la major pèrdua de líquids a través de la suor.
Entre els símptomes més habituals es troben la set intensa, la sequedat de boca, el cansament, els marejos, el mal de cap i una disminució de la quantitat d'orina, que a més sol presentar un color més fosc de l'habitual.
Esgotament per calor
Aquest és un trastorn més greu que la deshidratació i sol aparèixer després d'una exposició prolongada a temperatures elevades o després de realitzar activitat física intensa en ambients calorosos.
Segons el Ministeri de Sanitat, en aquesta fase l'organisme encara és capaç de regular la seva temperatura, però comença a mostrar signes que l'esforç per a refredar-se està arribant al seu límit: sudoració abundant, feblesa, cansament, marejos, mal de cap, nàusees, enrampades musculars i sensació de desmai.
A més, la pell pot mostrar-se freda, pàl·lida o humida malgrat les altes temperatures. Els experts sanitaris com l'Hospital Clínic de Barcelona, recomanen traslladar a la persona a un lloc fresc, oferir-li aigua i afavorir el descans per a evitar que el quadre evolucioni cap a un problema més greu.
Cop de calor
És la forma més greu de malaltia relacionada amb la calor i constitueix una emergència mèdica que requereix atenció immediata. Es produeix quan els mecanismes que utilitza el cos per a regular la temperatura deixen de funcionar correctament i la temperatura corporal s'eleva de manera perillosa, generalment per sobre dels 40 graus, segons el Clínic de Barcelona.
A diferència de l'esgotament per calor, el cop pot provocar alteracions neurològiques com a confusió, comportament estrany, dificultats per a parlar, pèrdua de consciència o convulsions.
Sense una intervenció ràpida, pot ocasionar danys en òrgans vitals i fins i tot resultar mortal. Davant la sospita d'un cop de calor, els especialistes recomanen cridar immediatament als serveis d'emergència mentre s'intenta refredar a la persona afectada.
El semàfor de la calor
Per a explicar de manera senzilla la gravetat d'aquestes afeccions, l'Institut de Seguretat i Serveis Socials dels Treballadors de l'Estat de Sonora (Isssteson), a Mèxic, utilitzen un semàfor de la calor que permet identificar els diferents nivells de risc associats a les altes temperatures.
En la zona verda se situaria la deshidratació, considerada el primer senyal d'alerta que l'organisme està perdent més líquids dels que pot reposar.
El color groc correspondria a l'esgotament per calor, moment en el qual el cos ja té dificultats per a mantenir una temperatura adequada.
Finalment, el vermell representa el cop de calor, la situació de major gravetat i una emergència mèdica que requereix atenció urgent.
Com prevenir els efectes de la calor
Encara que la gravetat d'aquestes afeccions és diferent, les mesures per a prevenir-les són molt similars. Els experts recomanen beure aigua amb freqüència encara que no es tingui sensació de set, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, romandre en espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible i utilitzar roba lleugera, folgada i de colors clars.
També s'aconsella reduir l'activitat física intensa durant els moments de major calor, evitar el consum d'alcohol i prestar especial atenció a nens, persones majors i pacients amb malalties cròniques.
Reconèixer els primers símptomes i actuar amb rapidesa pot evitar que una simple deshidratació acabi convertint-se en un problema molt més greu.
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