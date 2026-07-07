PREVENCIÓ
Un estudi català detecta una alta presència del virus del papil·loma humà i lesions prèvies al càncer en pacients trasplantats de ronyó
Desenvolupat a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, el treball revela que la infecció i les lesions apareixen fins i tot en pacients que no refereixen conductes sexuals de risc
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Nieves Salinas
Els pacients trasplantats de ronyó presenten una alta prevalença d’infecció pel virus del papil·loma humà (VPH) i de lesions anals potencialment precanceroses, fins i tot en absència de conductes sexuals de risc. Així ho posa de manifest l’estudi DIANA II, desenvolupat a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, i que s’ha presentat al 9è Congrés de la Societat Espanyola de Trasplantament (SET), celebrat a la Corunya.
El VPH és un virus molt freqüent que es transmet principalment per contacte sexual i que pot causar diferents tipus de càncer, entre els quals l’anal i el de coll de l’úter. En el cas dels pacients trasplantats, la immunosupressió crònica necessària per evitar el rebuig de l’òrgan afavoreix la persistència de la infecció i augmenta el risc de desenvolupar lesions, assenyalen els autors.
59 anys d’edat mitjana
L’estudi va incloure 81 pacients trasplantats renals, la majoria homes i amb una edat mitjana de 59 anys. No n’hi havia cap que hagués sigut vacunat contra el VPH ni tenia antecedents rellevants d’infeccions de transmissió sexual. A tots se’ls van fer proves específiques per detectar el virus i possibles alteracions cel·lulars.
Els resultats mostren que el 18,52% dels pacients presentava infecció anal per VPH. D’aquests, el 86,7% corresponia a variants d’alt risc oncogènic. A més, el 20% dels pacients infectats presentaven alteracions a la citologia anal, i un 7% desenvolupava lesions d’alt grau, considerades precursores de càncer.
Sense conductes de risc
Una de les troballes «més rellevants», assenyalen els investigadors, és que la infecció i les lesions apareixen fins i tot en pacients que no refereixen conductes sexuals de risc, cosa que reforça la necessitat de vigilància activa en aquesta població, segons assenyalen els investigadors.
Els resultats evidencien la importància d’implantar programes de cribratge sistemàtic del VPH en pacients trasplantats renals, tant a nivell anal com cervical i en tots dos sexes, així com de reforçar les estratègies de vacunació. Segons els autors, aquestes mesures podrien tenir un impacte rellevant en la prevenció del càncer i en la millora de la qualitat i esperança de vida d’aquests pacients.
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