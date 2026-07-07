Les picades de l'estiu: quan són normals, quan cal anar a urgències i quins remeis no funcionen
La doctora Gema Mínguez Martín, al·lergòloga de l'Hospital Universitari HM Torrelodones, detalla els senyals d'alarma per a actuar amb rapidesa davant una reacció greu
Rafa Sardiña
Amb l'arribada de l'estiu i les altes temperatures, hi ha un clàssic que mai falla en les llars, la platja i les sortides al camp: les picades d'insectes. Enguany, a més, la primavera especialment plujosa i la intensa calor de les últimes setmanes amenacen amb fer que la temporada de mosquits i vespes sigui més intensa de l'habitual.
Però sabem com distingir una reacció normal d'una al·lèrgia greu? Funcionen realment els remeis de l'àvia, com el fang o el vinagre? Quan cal acudir a urgències? A aquestes i altres dubtes respon la doctora Gema Mínguez Martín, al·lergòloga de l'Hospital Universitari HM Torrelodones, qui explica que, encara que la majoria de les picades són lleus i només produeixen una reacció local, és fonamental "saber identificar els símptomes que poden indicar una reacció al·lèrgica greu i actuar amb rapidesa".
Els mosquits, els més freqüents
Les picades més habituals durant l'estiu són les de mosquit. El normal és que provoquin picor, enrogiment i inflamació localitzada, molèsties que, encara que incòmodes, rares vegades representen un problema des del punt de vista al·lergològic.
Distint és el cas de les abelles i les vespes, que són les més temudes. Les seves picades solen ser més doloroses i produeixen reaccions locals més intenses a causa del verí que inoculen. A més, "són les que poden donar lloc a complicacions importants quan la persona és al·lèrgica a aquests verins".
Com distingir una reacció normal d'una al·lèrgia?
Una reacció local, fins i tot encara que sigui cridanera, "no significa necessàriament que existeixi al·lèrgia". L'enrogiment, la inflor o el dolor limitats a la zona de la picada són la resposta habitual de l'organisme.
La sospita d'una reacció al·lèrgica apareix quan els símptomes van més enllà del lloc on ha picat l'insecte. Entre els senyals d'alarma es troben la urticària generalitzada, la inflor de llavis, llengua, gola o d'altres zones allunyades de la picada, la dificultat per a respirar, la tos o l'afonia sobtada, els vòmits, el mareig, les palpitacions o fins i tot la pèrdua de coneixement.
Quan cal acudir a urgències?
Els especialistes recomanen acudir immediatament a un servei d'urgències si apareix qualsevol d'aquests símptomes, ja que poden indicar una reacció al·lèrgica greu o una anafilaxi.
També convé buscar atenció mèdica quan la picada afecta zones especialment delicades, com la llengua, els llavis o el coll, encara que la reacció sigui únicament local, a causa del risc de compromís de la via aèria.
Un altre motiu per a acudir a urgències és haver sofert múltiples picades simultàniament o que la inflamació local augmenti de manera important o present signes d'infecció, com a febre, pus o un empitjorament progressiu. Les persones que ja saben que són al·lèrgiques al verí d'abelles o vespes han d'acudir sempre a urgències i portar adrenalina autoinjectable.
Una gran inflor no sempre significa al·lèrgia
És un dels dubtes més freqüents. Una reacció local molt intensa o molt extensa no implica que existeixi al·lèrgia ni que aquesta persona tingui més probabilitats de desenvolupar-la en el futur.
Encara que requereix tractament perquè pot resultar molt molesta, aquest tipus de reacció no ha de confondre's amb una reacció al·lèrgica sistèmica.
Què fer a casa?
Quan la reacció és lleu i es limita al lloc de la picada, les mesures més eficaces són senzilles: rentar la zona amb aigua i sabó, aplicar fred local mitjançant una compresa freda o gel embolicat en un drap -mai directament sobre la pell- i, si la picor és intensa, prendre un antihistamínic per via oral seguint les recomanacions d'un professional sanitari.
Per què les picades de vespa fan mal tant?
L'intens dolor es deu al fet que el verí conté substàncies irritants i inflamatòries que lesionen els teixits i estimulen les terminacions nervioses. La intensitat del dolor també depèn de la quantitat de verí inoculada, de la zona del cos afectada i de la sensibilitat de cada persona.
Els remeis de l'àvia, baix sospita
Aplicar fang, vinagre, una moneda o diferents productes casolans continua sent una pràctica molt estesa. No obstant això, la Dra. Mínguez recorda que cap d'aquests remeis compta amb evidència científica que demostri la seva eficàcia. El fred sí ajuda a disminuir la inflamació, però ha d'aplicar-se mitjançant una compresa freda o gel protegit, mai directament sobre la pell.
El que mai ha de fer-se
A més d'evitar els remeis casolans, convé no manipular la picada. No ha d'esprémer-se la zona per a intentar treure el verí ni gratar-se, ja que el gratat trenca la barrera cutània, facilita l'entrada de bacteris i perpetua el cercle de picor-gratada.
En el cas de les picades d'abella, sí que és important "retirar l'agulló com més aviat millor, però mai utilitzant pinces ni estrenyent-lo amb les ungles, perquè això pot introduir més verí". El recomanable és lliscar suaument la vora d'una targeta rígida o utilitzar una ungla neta per a raspar-lo i, posteriorment, rentar la zona amb aigua i sabó.
Si després d'una picada existeix sospita d'al·lèrgia, el diagnòstic ha de confirmar-lo un al·lergòleg. En aquests casos, a més del tractament d'urgència quan sigui necessari, molts pacients poden beneficiar-se de la immunoteràpia amb verí, un tractament capaç de prevenir futures reaccions greus i que aconsegueix resultats molt eficaços en la majoria dels casos.
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