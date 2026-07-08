La salut de la població
Mapa mundial del càncer: un 20% de la població desenvoluparà algun tumor i el 92% es veurà afectada per la malaltia
L’OMS presenta un informe exhaustiu que revela les enormes desigualtats en la detecció que hi ha entre països
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B. Pérez
Una de cada cinc persones desenvoluparà càncer al llarg de la seva vida i el 92% de la població mundial es veurà afectada per aquesta malaltia, ja sigui per un diagnòstic propi o pel d’un familiar pròxim al qual haurà de cuidar, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El càncer de pulmó, a causa del millor control del tabac, i el càncer de cèrvix, gràcies a la vacuna contra el virus del papil·loma humà, són dos dels tumors que presenten els avenços més significatius.
Així ho recull l’informe presentat aquest dimecres per l’OMS i la seva Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC, per les sigles en anglès), que analitza la situació mundial del càncer el 2026. El document ofereix el primer anàlisis exhaustiu sobre el progrés global en la prevenció i el control, i identifica les principals bretxes que encara persisteixen.
Segons el document, el 2024 es van diagnosticar 20,6 milions de nous casos de càncer arreu del món i prop de 10 milions de persones van morir a causa de la malaltia. A més, les projeccions apunten que el nombre de nous diagnòstics arribarà als 35 milions anuals el 2050.
En el treball, l’OMS denuncia les desigualtats entre els sistemes sanitaris dels diferents països. «Mentre que a Europa i l’Amèrica del Nord s’estima que una de cada quatre persones desenvoluparà càncer i una de cada 12 morirà per aquesta malaltia, a l’Àfrica subsahariana el risc de desenvolupar càncer és aproximadament la meitat [una de cada vuit persones], però el risc de morir és pràcticament el mateix: una de cada 12», ha explicat la doctora Isabelle Soerjomataram, subdirectora de la Unitat de Vigilància del Càncer de l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC).
En aquest context, Soerjomataram ha remarcat que la supervivència al càncer continua depenent en gran mesura del lloc de residència i de la situació econòmica dels pacients. «L’informe mostra amb claredat les desigualtats entre els països d’ingressos baixos i els d’ingressos alts», ha afirmat.
Com a exemple, ha assenyalat que a l’Àfrica subsahariana entre el 50% i el 90% de les dones amb càncer de mama són diagnosticades en estadis III o IV, quan la malaltia ja es troba en una fase avançada. En canvi, a l’Amèrica del Nord, i en països com els Estats Units, aquest percentatge se situa entorn del 30%.
Així mateix, el càncer és cada vegada més un factor determinant de la mortalitat prematura i, el 2021, va ser la principal causa de mortalitat prematura a 41 països, la segona en 37 i la tercera en 47. Només 12 països estan en vies d’arribar a l’objectiu de reduir la mortalitat prematura per càncer en un terç per al 2030. En contrast, 48 països presenten taxes creixents de mortalitat prematura per càncer, vinculades a l’augment de la càrrega de la malaltia.
Relacions pròximes
L’informe també analitza l’experiència de les persones afectades per la malaltia i posa en relleu el seu impacte humà, social i econòmic. En aquest sentit, prop del 50% dels pacients afirmen haver perdut relacions personals pròximes, el 60% assegura haver patit angoixa i la meitat dels cuidadors presenten símptomes compatibles amb un dol prolongat.
Així mateix, l’OMS adverteix que més de la meitat dels pacients i les seves famílies afronten despeses sanitàries molt elevades. Als 39 països que monitoritzen la despesa en atenció oncològica, la càrrega econòmica del càncer equival, de mitjana, a l’1% del producte interior brut (PIB) nacional.
«El 85% dels familiars va reportar una càrrega de cures de moderada a greu. Persones de països de tots els nivells d’ingressos estan patint despeses sanitàries catastròfiques i fins i tot la fallida a causa dels costos mèdics», ha assenyalat el cap de l’Equip de Control del Càncer de l’Organització Mundial de la Salut, André Ilbawi.
Avenços en el control del tabac
L’informe destaca que, malgrat les desigualtats, s’han registrat avenços significatius en la prevenció i el control del càncer a escala mundial, especialment en àmbits com el control del tabac i la vacunació davant el virus del papil·loma humà (VPH), tot i que adverteix que persisteixen importants bretxes en l’accés a aquestes mesures.
En matèria de tabaquisme, l’OMS assenyala que l’aplicació de les polítiques previstes al Conveni Marc per al Control del Tabac (CMCT) ha contribuït a reduir un 27% la prevalença del consum de tabac des del 2010. No obstant, alerta que l’aplicació incompleta de les mesures MPOWER continua afavorint el consum de tabac.
Respecte al càncer de coll uterí, l’organització destaca que la introducció de pautes de vacunació amb una sola dosi ha impulsat l’avenç cap als objectius d’eliminació de la malaltia. No obstant, adverteix que persisteixen importants diferències en la cobertura, ja que, tot i que el 85% dels països ha incorporat la vacuna davant el VPH en els seus programes nacionals d’immunització, la cobertura de la primera dosi entre les nenes arriba únicament al 31%, lluny de l’objectiu del 90% fixat per al 2030, si bé millora el 17% registrat el 2019.
Quant al càncer de mama, l’OMS lamenta que el seu control, una de les intervencions prioritàries per prevenir i abordar les malalties no transmissibles, no hagi rebut prou atenció a escala mundial. Com a conseqüència, les taxes de supervivència superen el 85% als països d’ingressos alts, però amb prou feines arriben al 40% a molts països d’ingressos baixos i mitjans.
Finalment, l’informe adverteix que només el 39% dels països inclou un paquet bàsic d’atenció oncològica dins de la cobertura sanitària universal, cosa que deixa una part important de la població sense accés a serveis essencials.
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