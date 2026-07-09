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Investigació europea

Catalunya estudia com fer extraccions de sang amb puncions més petites i menys doloroses per als pacients

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Projecte del VHIR i de l’ICS que avalua una nova tècnica de microextraccions de sang menys invasiva per als pacients.

Projecte del VHIR i de l’ICS que avalua una nova tècnica de microextraccions de sang menys invasiva per als pacients. / VHIR

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B. Pérez

Barcelona

Un estudi europeu, liderat pel Vall d'Hebron Institut d’Investigació (VHIR), l’Institut Català de la Salut (ICS) i l’nstitut d’Investigació a Atenció Primària de Salut Jordi Gol (IDIAPJGol), busca avaluar una nova tècnica de microextraccions de sangmenys invasiva per als pacientes.

El projecte parteix de la necessitat de reduir la càrrega associada a les extraccions de sang convencionals, especialment en poblacions que requereixen controls freqüents o que presenten dificultats d’accés als centres sanitaris, informen l’ICS i el Vall d’Hebron en un comunicat d’aquest dijous.

La fase clínica ara iniciada permet validar «en condicions reals» els dispositius i procediments desenvolupats durant les fases prèvies del projecte, que busquen reduir el dolor i les molèsties, amb una punció més petita.

Així, es recolliran mostres als centres d’atenció primària (CAP) i s’avaluarà el seu rendiment en diferents perfils de pacients i contextos clínics, comprovant que ofereixen «la qualitat i la fiabilitat necessàries» per a la presa de decisions clíniques.

Barcelona i Tarragona

Els primers participants ja han sigut inclosos als CAP de Roquetes (Tarragona) i Sant Martí de Provençals, a Barcelona.

En el cas de Vall d’Hebron i l’IDIAPJGol, està previst que hi arribin almenys 100 participants dins del conjunt de l’estudi, que es desenvolupa de forma paral·lela a diversos països europeus sota un mateix protocol clínic «harmonitzat».

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