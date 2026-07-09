Els cardiòlegs alerten: les onades de calor augmenten el risc d'infart i arrítmies
La calor extrema s'ha convertit en una amenaça per a la salut pública, superant en defuncions als accidents de trànsit en l'última dècada
Rafa Sardiña
L'onada de calor abrasa, sense excepció. Tota la península Ibèrica està en avís per altes temperatures, amb nivell vermell a Aragó, Catalunya i la Comunitat Valenciana, i altres nou comunitats autònomes en nivell taronja per valors que superaran els 40 graus.
Quan el termòmetre es dispara, també es ressent la salut, com alerten els cardiòlegs. I és que, quan les temperatures superen durant diversos dies consecutius els 35 °C durant el dia i els 25 °C durant la nit, augmenta el risc de sofrir un infart de miocardi, insuficiència cardíaca o arrítmies, especialment entre les persones majors i els pacients amb malalties cardiovasculars prèvies.
La calor extrema ha deixat de ser un fenomen exclusivament meteorològic per a convertir-se en una de les principals amenaces per a la salut pública. En l'última dècada ha provocat a Espanya més de 27.500 defuncions, una xifra superior a la registrada pels accidents de trànsit en el mateix període.
Només durant l'estiu de 2025, aproximadament un de cada tres dies va estar sota condicions oficials d'onada de calor, una tendència que reflecteix el creixent impacte del canvi climàtic sobre la salut, segons dades del Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo)-Institut de Salut Carles III.
"La majoria dels pacients cardiovasculars no moren per un cop de calor, sinó perquè la calor actua com el desencadenant que trenca un equilibri ja fràgil i precipita un infart, un ictus o una descompensació d'insuficiència cardíaca", explica el doctor Roberto Martín Reyes, cap del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari La Llum. "El cor ha de treballar més per a mantenir la temperatura corporal i, en pacients vulnerables, aquest sobreesforç pot desencadenar complicacions molt greus".
L'especialista adverteix que la calor extrema provoca una important sobrecàrrega per al sistema cardiovascular. La vasodilatació, la pèrdua de líquids i la deshidratació obliguen el cor a fer un esforç addicional per a mantenir la pressió arterial i la temperatura corporal, una situació que pot descompensar a pacients amb patologies cardiovasculars prèvies.
"Les persones majors, els pacients amb insuficiència cardíaca, hipertensió o antecedents de malaltia coronària són especialment vulnerables durant les onades de calor. En aquests períodes augmenta el risc d'infart de miocardi, insuficiència cardíaca i arrítmies, per la qual cosa la prevenció resulta fonamental", assenyala l'especialista.
Compte amb la calitja!
A l'impacte de les altes temperatures se suma, en moltes ocasions, la presència de calitja i partícules contaminants en suspensió. Aquestes micropartícules, a més d'agreujar les malalties respiratòries, també poden afectar el sistema cardiovascular.
"Les partícules de petita grandària poden travessar els pulmons i arribar al torrent sanguini, afavorint processos inflamatoris que empitjoren patologies cardiovasculars ja existents i augmenten el risc de complicacions", explica el doctor Martín Reyes.
Claus per a prevenir complicacions
Els especialistes recorden que una correcta hidratació constitueix la principal mesura preventiva. Es recomana ingerir almenys litre i mig d'aigua al dia, fins i tot encara que no existeixi sensació de set. "Amb l'edat disminueix la percepció de set i això afavoreix que moltes persones majors arribin a estats de deshidratació sense ser conscients. És important beure aigua de forma regular durant tota la jornada i no esperar a tenir set", subratlla el cap del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari La Llum.
Així mateix, s'aconsella evitar l'activitat física a l'aire lliure entre les 12:00 i les 20:00 hores, romandre en espais climatitzats o ben ventilats i mantenir una temperatura ambiental pròxima als 24-26 °C.
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