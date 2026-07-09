Prens medicació? Un de cada tres conductors reconeix conduir amb fàrmacs que poden afectar el volant
L'estudi 'fármacos y conducción' alerta que molts conductors continuen agafant el cotxe tot i prendre medicaments que poden reduir els reflexos, l'atenció i la capacitat de reacció
Rafa Sardiña | Regió7
És una realitat que hi ha medicaments que poden afectar la conducció. La manera en la qual els podem identificar és en el pictograma de conducció de l'envàs: un triangle vermell amb un cotxe negre que porta la llegenda "conducció: veure prospecte". És el senyal inequívoc que indica que el fàrmac pot influir en la capacitat per a conduir o manejar maquinària. Parlem d'ansiolítics, somnífers, antidepressius o antipsicòtics.
Actualment, a Catalunya, el 64% dels conductors habituals pren medicació que pot afectar la conducció i, concretament, el 33% reconeix agafar el cotxe sota els efectes d'aquests fàrmacs, una realitat que incrementa l'exposició potencial al risc viari. A més, si bé el 93% dels conductors medicats de Catalunya assegura haver rebut advertiments sobre els riscos d'agafar el cotxe després d'ingerir determinats fàrmacs, aquesta informació no sempre es tradueix en una major precaució al volant
Tanmateix, tot i poder estar relacionats amb entre el 5% i el 10% dels sinistres de trànsit, la presa de fàrmacs segueix fora del radar preventiu dels conductors i el seu risc continua sent poc visible per a gran part de la població.
Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi ‘Fármacos y conducción’, elaborat per Fundació Mapfre i Fundació Bidafarma, en col·laboració amb la Direcció General de Trànsit (DGT), el Consell General de Col·legis Farmacèutics i a través de la consultora Salvetti Llombart. L'objectiu del document és explorar en profunditat el nivell de coneixement i de conscienciació de la població sobre la conducció sota els efectes de la medicació, així com analitzar les seves percepcions i reaccions davant els possibles riscos associats.
“Els medicaments s'associen a millores en la salut, en ser prescrits per professionals mèdics, la qual cosa pot reduir la percepció de risc del seu impacte en la capacitat en la conducció o d'existència d'efectes adversos. Aquesta menor percepció del risc pot ser major en el cas de productes sense recepta o productes naturals. Molts conductors no identifiquen el risc o pensen que poden compensar els efectes de la medicació al volant. Aquest desconeixement i aquesta falsa sensació de control és, precisament, un dels principals problemes que revela aquest estudi”, ha destacat Eva Arranz, metge de Fundació Mapfre.
“És important consultar amb el professional sanitari l'efecte que la medicació pot causar en la conducció. Si necessita conduir consulti amb el seu metge per a prendre les mesures adequades sense abandonar el tractament”, ha subratllat també la doctora de la Fundació.
Menys atenció i reflexos
L'estudi alerta que els efectes secundaris dels fàrmacs encara no preocupen els conductors abans de posar-se al volant, malgrat que poden afectar l'atenció, els reflexos i la capacitat de reacció. De fet, revela una important contradicció entre el que els conductors saben i el que realment fan. En preguntar-los explícitament sobre com situen el nivell de risc del consum de medicaments, el puntuen amb un 6,9 sobre 9 punts, i el 83% considera que els medicaments poden representar un risc alt per a la conducció.
No obstant això, a l'hora de valorar les situacions en les quals s'extrema la precaució, únicament el 26% afirma fer-ho quan pren medicació, i només un 3% ho esmenta espontàniament el que implica que no està incorporat dins del denominat "check mental" que activa les conductes preventives abans de conduir. En canvi, situacions com la pluja (72%), la conducció nocturna (60%) o el cansament (53%) generen elevats nivells d'alerta entre els conductors.
Una falsa sensació de control
La recerca identifica una elevada confiança dels conductors en la seva pròpia capacitat per a avaluar els efectes dels medicaments. De fet, el 61% de tots els conductors medicats declara que la seva medicació no afecta o afecta poc a la seva capacitat de conducció (una xifra que augmenta al 73% en el cas dels quals, a més de prendre medicació, decideix continuar conduint sota els efectes dels fàrmacs), alguna cosa que, a priori, és difícil d'afirmar perquè alguns símptomes o efectes secundaris poden ser difícils de percebre.
Si s'analitzen concretament els resultats dels enquestats que condueixen i prenen fàrmacs, la meitat (49%) reconeix haver notat símptomes després de prendre la medicació com a somnolència, fatiga, disminució de reflexos, menor atenció o capacitat de reacció més lenta.
No obstant això, la resposta més habitual no és deixar de conduir, sinó adaptar la conducció reduint la velocitat o extremant precaucions.
No només ansiolítics, també altres tipus de medicaments
L'informe constata que els conductors identifiquen amb major facilitat el risc associat a determinats medicaments com aquells que s'usen per a dormir, l'ansietat, la depressió o el dolor intens. No obstant això, tendeixen a infravalorar els efectes sobre la conducció d'altres medicaments d'ús freqüent i àmpliament normalitzats, malgrat que també poden afectar la conducció, com a antigripals, antitusivos, antihistamínics, relaxants musculars o determinats productes “naturals” utilitzats per a dormir o relaxar-se.
A més, els experts adverteixen de l'augment de la polimedicació i de la normalització del consum de medicaments sense recepta, una realitat que pot incrementar el risc al volant quan es combinen diferents tractaments o es barregen amb alcohol o altres substàncies. I és que la combinació de diferents tractaments pot generar efectes acumulatius i interaccions farmacològiques.
Perfil del conductor amb major exposició al risc
El perfil del conductor que agafa el cotxe sota els efectes de fàrmacs es caracteritza per tenir una mitjana d'edat de 50 anys, sense clara distinció de sexe. A més, utilitzen el cotxe per a gestions diàries i personals (73%) i compten amb una major antiguitat al volant (un 64% fa més de 20 anys que té carnet).
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
- David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
- Una gelateria sobre rodes refresca l'estiu de Bagà