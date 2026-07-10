Com dormir millor les nits de calor: cinc consells de la psicòloga experta en somni Nuria Roure
L'especialista comparteix recomanacions per a combatre les altes temperatures nocturnes i aconseguir un descans de qualitat
Daniela Cabeza
Amb l'arribada de l'estiu i l'augment de les temperatures, agafar el son es converteix en un desafiament per a moltes persones. La psicòloga especialitzada en somni Nuria Roure ha compartit, a través d'un vídeo en el seu Instagram, una sèrie de recomanacions per a facilitar el descans durant les nits més caloroses.
Claus per a descansar
El primer consell està dirigit als qui disposen d'aire condicionat. Roure recomana mantenir les persianes baixades durant el dia per a evitar que l'habitatge acumuli calor i encendre l'aire condicionat abans de ficar-se al llit.
Una vegada l'habitació estigui fresca, aconsella apagar l'aparell en anar-se'n al llit per a afavorir que l'organisme pugui regular la seva temperatura de manera natural durant la nit.
En cas de no comptar amb aire condicionat, l'especialista assenyala que el ventilador també pot ser un bon aliat per a refrescar l'ambient i millorar la sensació tèrmica abans de dormir.
Dutxa tèbia abans de ficar-se al llit
Una altra de les recomanacions és donar-se una dutxa d'aigua tèbia abans de ficar-se al llit. Roure desaconsella utilitzar aigua freda, ja que pot activar l'organisme en lloc d'afavorir la relaxació necessària per a agafar el son.
La psicòloga també aconsella aplicar fred en algunes zones concretes del cos, com les nines, els palmells de les mans, el clatell o els turmells. Per a això, proposa utilitzar aigua freda o fins i tot un glaçó. Segons explica, aquests punts actuen com a "radiadors" del cos, i refredar-los pot ajudar a reduir lleugerament la temperatura corporal, un requisit clau per a iniciar el somni.
Finalment, Roure comparteix un truc que li va traslladar un dels seus pacients i que assegura que li dona bons resultats. Consisteix a introduir en el congelador diverses ampolles d'aigua o una bossa d'aigua calenta farcida d'aigua i, una vegada fredes, col·locar-les dins del llit abans de ficar-se al llit. D'aquesta manera, es crea un ambient més fresc en els primers minuts de descans.
Més enllà d'aquests consells, l'especialista recorda que, si malgrat que la calor resulta difícil dormir, és important no obsessionar-se amb agafar el son ni intentar forçar-lo, ja que aquesta pressió pot dificultar encara més el descans.
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