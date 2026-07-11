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Cristina Fernández-Getino Sallés, logopeda: "Mastegar bé contribueix a la salut cerebral"

L'experta assenyala que cal dedicar temps a cada mossegada i, si no hi ha contraindicació mèdica, evitar una dieta només tova o triturada per mantenir activa la funció sensorial i motora

Mastegar bé pot esdevenir una estratègia terapèutica

Mastegar bé pot esdevenir una estratègia terapèutica / FREEPIK

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Cristina Fernández-Getino Sallés

Logopeda de la Clínica Universitària de Manresa

La masticació no és només un acte mecànic per fragmentar els aliments i facilitar-ne la digestió, sinó un procés que activa i coordina diferents àrees del cervell. El sistema nerviós regula els moviments de la mandíbula, la llengua i els llavis, mentre processa la informació sensorial de la boca (textura, temperatura o gust). Aquesta interacció permet formar un bol alimentari segur per a la deglució.

El tronc encefàlic —especialment el bulb raquidi— coordina de manera automàtica els moviments d’empassar. Una masticació adequada facilita una deglució més segura i redueix el risc d’aspiració.

Els estímuls sensorials de la masticació activen mecanismes neurològics implicats en l’inici de la deglució, milloren la resposta muscular i afavoreixen la neuroplasticitat, especialment en persones amb disfàgia.

Mastegar bé pot esdevenir una estratègia terapèutica. Cal dedicar temps a cada mossegada i, si no hi ha contraindicació mèdica, evitar una dieta només tova o triturada per mantenir activa la funció sensorial i motora. També cal estar atents a senyals com la tos durant els àpats, els canvis en la veu o la dificultat per empassar.

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En definitiva, mastegar correctament contribueix a la salut cerebral i a la seguretat de la deglució, amb un gran impacte preventiu i funcional.

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