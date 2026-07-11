Un estudi identifica 30 suïcidis durant el primer any postpart o després d’una pèrdua gestacional
«No teníem dades sobre el suïcidi com a causa de mort durant el primer any postpart», explica l’autora de l’estudi
Marc Darriba
El període postpart no s’acaba al cap de 42 dies. Un estudi pioner del Grup Espanyol de Seguretat Obstètrica (GESO) ha identificat 30 dones mortes per suïcidi durant el primer any després d’un part o d’una pèrdua gestacional del segon o tercer trimestre a Espanya entre el 2016 i el 2023. Els autors adverteixen que aquestes morts poden quedar invisibilitzades si no es registren com a mortalitat materna.
La recerca, publicada a la revista Spanish Journal of Psychiatry and Mental Health, neix d’una línia de treball del GESO per conèixer millor les causes de mort durant l’embaràs i el postpart. «Al nostre país no teníem dades sobre el suïcidi com a causa de mort durant l’embaràs i el postpart, especialment durant el primer any postpart», explica María del Mar Martín-Moya, ginecòloga de l’Hospital Universitari Poniente, a El Ejido, i primera autora de l’estudi.
Més enllà de les primeres setmanes
L’anàlisi va identificar que el 80% dels casos corresponia a dones d’entre 30 i 40 anys i que la meitat de les morts es va produir durant els cinc primers mesos després del part o de la pèrdua. La rellevància de l’estudi no rau només en la xifra, sinó també en el que revela sobre la manera com s’aborda el postpart. El treball posa el focus en els 42 dies posteriors al part, el període que solen cobrir els registres oficials. Tanmateix, l’OMS també defineix com a mortalitat materna tardana les morts que es produeixen entre el dia 43 i el primer any.
Un altre factor de risc: la pèrdua gestacional
Els autors també adverteixen que la fotografia continua sent incompleta. L’estudi no va poder incloure els suïcidis durant l’embaràs ni els que es van produir després de pèrdues gestacionals de menys de 22 setmanes, perquè no hi ha cap registre estatal que permeti vincular aquests casos. «Sabem que la pèrdua gestacional, independentment de la setmana, és un factor de risc», assenyala Martín-Moya.
Com registrar el suïcidi
Una de les principals limitacions es troba en el mateix sistema de registre. A Espanya, els certificats de defunció no recullen si una dona estava embarassada o ho havia estat durant l’any anterior a la seva mort. Així, si una dona mor per suïcidi dos mesos després d’haver donat a llum, la causa queda registrada com a suïcidi, però no necessàriament vinculada a l’embaràs, el part o el postpart.
Aquesta limitació no afecta només el recompte, sinó també la prevenció. Si el sistema no registra adequadament la relació entre el suïcidi i un embaràs recent, tampoc no pot identificar en quin moment es concentra el risc, quins perfils poden necessitar més suport o quins recursos caldria reforçar.
L’estudi assenyala altres mancances. Les dades disponibles no van permetre analitzar els mètodes de suïcidi, els antecedents de salut mental, els factors socioeconòmics, la violència interpersonal o el suport social de les dones mortes. La recerca ofereix una primera fotografia d’àmbit estatal, però no permet reconstruir tot el context clínic i social de cada cas. Per això, els autors reclamen que s’inclogui l’historial d’embaràs recent en els informes de defunció.
Preguntar també per l’estat emocional
La millora del registre és només una part del camí. Segons els investigadors, les dades han de servir per reforçar la prevenció i incorporar la salut mental perinatal als plans estatals de prevenció del suïcidi. Martín-Moya recorda que l’embaràs, el postpart i el primer any posterior al part o a una pèrdua gestacional són etapes en què conflueixen canvis físics, emocionals, familiars i socials, i que algunes dones poden necessitar un seguiment més intens.
La ginecòloga evita parlar de senyals universals. Cada cas, insisteix, s’ha de valorar de manera individual. Tot i això, assenyala factors de vulnerabilitat com els antecedents de conducta suïcida o de problemes de salut mental, les pèrdues gestacionals, les complicacions perinatals, la violència masclista o altres formes de violència i la baixa percepció de suport social. En aquest context, la detecció també passa per introduir preguntes concretes en la pràctica clínica.
Martín-Moya esmenta eines que ja estan disponibles, com el qüestionari d’Edimburg, però subratlla la importància de preguntar a la dona com es troba, com viu aquell moment, si se sent trista, sola o acompanyada i quin suport percep al seu voltant. Si apareixen senyals d’alarma, s’hauria de poder activar una derivació a serveis especialitzats de salut mental.
Aquesta mirada hauria d’anar més enllà de la visita puerperal immediata. «No només hem d’indagar sobre els símptomes físics, sinó que també hem d’abordar els aspectes emocionals de la dona en aquest moment», resumeix Martín-Moya. «A partir d’aquestes dades, el que hem de fer és treballar en prevenció i intervenció.»
Per demanar ajuda
- Si tu o algú proper té idees suïcides:
- Línia d’atenció a la conducta suïcida: 024
- Telèfon de prevenció del suïcidi de Barcelona: 900 925 555
- Xat de la Línia 024: https://www2.cruzroja.es/es/chat-linea024
- Fundació ANAR —infància i adolescència—: 900 20 20 10
- CatSalut Respon: 061
- Emergències: 112
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Via: El Periódico
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