Taquicàrdia, problemes digestius i no dormir davant qualsevol viatge: hodofòbia, una por persistent
Més enllà de la por a un mitjà de transport, aquesta fòbia activa una resposta física i emocional davant qualsevol desplaçament
Ana Soteras (EFE) | Regió7
L'hodofòbia és una mica més que una por, és una fòbia a viatjar en general, no sols a fer-ho en algun mitjà concret de transport. I té una repercussió física en forma de palpitacions, problemes digestius, tensió muscular i no pegar ull davant qualsevol desplaçament.
Aquesta por intensa, persistent i desproporcionat es produeix en algunes persones pel simple fet de planificar un viatge, pujar a un mitjà de transport o pensar en el trajecte, alguna cosa que pot desencadenar una intensa resposta d'ansietat, explica en una nota Cigna Salut.
El terme hodofòbia procedeix de les paraules gregues, hodos (camí o viatge) i phobos (por).
Més enllà del viatge en si
L'hodofòbia no ha d'estar necessàriament vinculada al viatge en si, sinó que es relaciona amb altres circumstàncies d'aquesta activitat, com allunyar-se de casa o por de necessitar ajuda mèdica.
En molts casos, la por se centra en situacions concretes relacionades amb el desplaçament, com ocorre amb l'aerofòbia, o por de volar, o l'amaxofòbia, o por de conduir.
Encara que el desencadenant sigui diferent en cada cas, totes aquestes fòbies comparteixen una mateixa resposta d'ansietat que pot donar lloc a símptomes físics i emocionals molt similars.
L'explicació és neurobiològica
Darrere d'aquesta reacció existeix una explicació neurobiològica.
Quan una persona amb una fòbia específica s'enfronta a la situació que tem, o fins i tot quan l'anticipa, el cervell activa els circuits relacionats amb la por, especialment l'amígdala, una estructura encarregada de detectar amenaces i posar a l'organisme en estat d'alerta.
La conseqüència és que es desencadenen una sèrie de canvis fisiològics, com l'augment de la freqüència cardíaca, l'acceleració de la respiració o la tensió muscular.
Encara que aquesta resposta constitueix un mecanisme normal de supervivència, en les fòbies s'activa davant situacions que no representen un perill real i pot arribar a afectar diferents sistemes de l'organisme i alterar significativament la qualitat de vida dels qui la pateixen.
Els aspectes menys coneguts de l'hodofòbia
- No sempre està relacionada amb una mala experiència prèvia: Encara que algunes persones desenvolupen aquesta por després de viure una situació estressant, com un accident o un episodi de gran ansietat, en molts casos no existeix un desencadenant clar. La predisposició genètica, determinats trets de personalitat o la tendència a interpretar algunes situacions com a amenaçadores poden afavorir que el cervell aprengui a reaccionar amb por davant experiències quotidianes.
- L'ansietat pot aparèixer molt abans de començar el viatge: En les fòbies específiques, l'anticipació exerceix un paper fonamental. Pensar repetidament en la situació temuda o imaginar possibles escenaris negatius és suficient perquè el cervell activi els mateixos circuits implicats en la resposta a la por. Com a conseqüència, poden aparèixer símptomes físics fins i tot dies abans.
- Evitar viatjar pot reforçar la por a llarg termini: Encara que renunciar a viatjar sol generar un alleujament immediat, aquesta solució pot fer que el cervell interpreti que realment existia una amenaça. Aquest mecanisme d'aprenentatge contribueix a mantenir la por a llarg termini i afavoreix que la resposta d'ansietat aparegui amb major intensitat davant futures situacions similars.
- La por no sempre està relacionat amb el trajecte: En l'hodofòbia, l'ansietat pot centrar-se en aspectes molt diversos del viatge, com allunyar-se de l'entorn habitual, sentir-se atrapat en una situació de la qual resulta difícil escapar o anticipar que podria necessitar ajuda mèdica lluny de casa.
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