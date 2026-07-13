Herpes zòster: així és la malaltia que passarà un 30% de la població al llarg de la seva vida
Qualsevol que hagi tingut la varicel·la en la seva infància pot desenvolupar un herpes zòster o 'culebrilla', com es denomina popularment
Rebeca Gil
Des de fa menys d'una dècada els nens ja són vacunats contra la varicel·la. Per això, molts dels quals estiguin llegint aquestes línies hagin tingut aquesta malaltia en la seva infància.
Doncs bé, el virus que la provoca, el virus de la varicel·la-zòster, no desapareix del nostre organisme quan superem la infecció, sinó que queda latent, inactiu. I quan es reactiva provoca l'herpes zòster.
Aquesta reactivació no revesteix gravetat, però afecta la pell i als nervis perifèrics causant butllofes molt doloroses.
Aquesta patologia és anomenada popularment com ‘culebrilla’ perquè, com explica el doctor Pedro Rodríguez, dermatòleg de Ruber Internacional Centre Mèdic Masó i de Clínica Dermatològica Internacional (CDI) “quan es reactiva ho fa en forma de butllofes que tenen una disposició lineal, simulant una colobra”.
Com explica aquest especialista “no hi ha dades clares de prevalença, però s'estima que un 30% de la població passarà l'herpes zòster al llarg de la seva vida, normalment després dels 60 anys”.
I sí. Qualsevol que hagi tingut la varicel·la en la seva infància pot desenvolupar un herpes zòster.
Símptomes de l'herpes zòster
La principal molèstia que causa aquesta patologia és el dolor.
Un dolor que, com descriu el doctor Pedro Rodríguez “és molt característic, de tipus coïssor, i que comença abans de l'aparició de les butllofes”.
I és que la coïssor, l'ardor, el formigueig, es comença a notar entorn de 10 o 20 dies abans que apareguin les lesions en la pell.
En aquesta fase apareixen butllofes amb contingut de color clar, que es poden transformar en pústules.
El pacient sofrirà aquestes lesions durant 3 o 7 dies, a partir dels quals les butllofes s'assecaran i es convertiran en crostes.
On se sol localitzar?
Perquè segons la Fundació Pell Sana, en més de la meitat dels casos apareix en el tòrax, encara que pot fer-ho en qualsevol localització cutània, en les mucoses i fins i tot en els ulls.
L'herpes zòster oftàlmic es produeix quan el virus afecta “la primera branca del nervi trigemin (V parell) que provoca llagrimeig i fotofòbia”, expliquen des de la Fundació.
Quan l'herpes produeix butllofes en la punta del nas l'especialista ha de valorar si hi ha afectació als ulls.
“El diagnòstic és clínic, és a dir, sol ser suficient amb la inspecció de les lesions per un metge experimentat, però a vegades necessitem confirmar-lo amb una PCR del líquid de les butllofes”, explica el doctor Pedro Rodríguez.
Afortunadament, existeixen antiretrovirals per a tractar aquesta patologia. Això sí, els especialistes en dermatologia recomanen que “el tractament s'iniciï en les primeres 72 hores des de l'aparició de les lesions”.
Factors de risc
El principal factor de risc és haver patit la varicel·la en la infància, ja que el virus ja es quedarà en l'organisme.
I encara que no tothom que hagi tingut varicel·la desenvoluparà herpes, hi ha determinades circumstàncies que ho afavoriran:
- Ser major de 50 anys.
- Pacients immunodeprimits a causa d'altres malalties (per exemple, VIH), pacients oncològics, o persones trasplantades tractades amb fàrmacs destinats a evitar rebutjos.
Es contagia l'herpes zòster?
No. L'herpes zòster no es contagia.
El que si pot ocórrer és que si no hem tingut la varicel·la o no estem vacunats contra ella i entrem en contacte amb les secrecions produïdes per les butllofes desenvolupem la varicel·la, no l'herpes.
Neuràlgia postherpètica, una complicació de la 'culebrilla'
Com ja hem dit no es tracta d'una patologia greu. Però en algunes ocasions poden aparèixer complicacions com la neuràlgia postherpètica.
“Una complicació freqüent de l'herpes zòster, és un dolor, anomenat neuropàtic, que roman durant molts mesos. No és greu però afecta molt a la qualitat de vida, ja que és un dolor d'intensitat elevada que no desapareix”, explica el dermatòleg de la Clínica Dermatològica Internacional (CDI).
Vacunes contra l'herpes zòster: quan i per a qui
Ja pràcticament tots els nens reben la vacuna contra la varicel·la.
I encara que com explica el dermatòleg Pedro Rodríguez, aquesta vacuna “no confereix una resistència total a l'herpes zòster, els nens vacunats contra la varicel·la tenen menys risc de desenvolupar un herpes en el futur”.
Per als majors que no van rebre aquesta immunitat en l'actualitat hi ha “2 tipus de vacunes, una viva i una altra recombinant, que difereixen lleugerament en la seva eficàcia, ja que la recombinant sembla més eficaç, sobretot en els pacients majors de 70 anys”, explica Rodríguez.
Ara mateix, la vacunació amb aquestes vacunes no està recomanada ni als nens ni els adults sans.
El Ministeri de Sanitat estableix que la vacuna amb el virus atenuat està contraindicada en persones immunodeprimides i només recomana la vacunació amb la fórmula recombinant en els següents casos:
- A pacients trasplantats amb precursors hematopoètics (trasplantament de medul·la, per exemple).
- Pacients trasplantats d'òrgan sòlid o en espera d'ell.
- Infecció per VIH.
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