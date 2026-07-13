La radiació solar que es rep al llarg de la vida prové majoritàriament de la infància
El servei de Pediatria d’Althaia proporciona una guia per viure un estiu segur en la infància i saber com ha de ser la protecció solar en aquesta etapa vital
Regió7
El 80% de la radiació solar que una persona rep al llarg de la vida prové durant la infància. La radiació solar és present cada dia i pot ser beneficiosa per la salut, però cal ser conscients dels efectes que té a la pell i gaudir-la amb seny.
Les conseqüències nocives sovint no apareixen fins a l’edat adulta, tot i això, la prevenció ha de començar des del primer dia. El servei de Pediatria d’Althaia de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ofereix els consells necessaris per protegir-se del sol sempre que fem activitats a l’aire lliure com jugar a l’exterior o anar d’excursió.
Consultar l’índex UVI
Abans de sortir de casa és important revisar en les aplicacions meteorològiques l’índex de radiació ultraviolada (UVI). Quan aquest és inferior o igual a 2, es pot prescindir de les mesures de protecció. Tanmateix, a partir d’una UVI de 3 és important protegir-se i, a partir de 8 o més, seria recomanable evitar per complet l’exposició solar.
Cal recordar que l’aplicació de la crema solar serà imprescindible sempre que l’exposició al sol superi els 10 minuts. També, és necessari repetir l’aplicació cada dues hores i els esprais o espumes no són aconsellables.
Infants menors de sis mesos
Els nadons d’aquesta edat no és recomanable cap mena d’exposició solar directa. Per protegir-los del sol, només s’aconsellen mesures físiques amb teixit certificat amb Factor de Protecció Ultravioleta (UPF). En són un exemple l’ús de para-sol o paraigües, gorres o barrets d’ala ampla i ulleres solars.
Infants a partir de sis mesos
A partir dels sis mesos continuen sent importants les mesures de protecció físiques, però ja es poden començar a utilitzar cremes solars. Però com ha de ser la crema solar i com l’hem d’aplicar?
Primer de tot, fer servir cremes (els esprais o espumes no són aconsellables) SPF50+ amb protecció contra UVB i UVA. Per administrar-la s’ha de fer mitjançant una quantitat generosa de crema i repetir l’aplicació sovint cada 2 hores com a màxim. Només podem evitar l’aplicació de crema si l’exposició és inferior a 10 minuts.
Altrament, s’aconsella fer servir una crema resistent a l’aigua i assegurar-se que no està caducada o que no supera el temps recomanat d’ús un cop ha estat oberta, que sol ser d’entre 6 i 12 mesos.
A més, és important fixar-se en el tipus de substància que fa de filtre de la radiació i es pot veure a l’etiqueta. Existeixen dos tipus de filtres:
Per un costat estan els filtres inorgànics que creen una barrera física que reflecteix els rajos solars. Es poden utilitzar a partir dels sis mesos i són eficaços des del mateix moment que s’aplica la crema. Els més recomanables són l’òxid de zinc i el diòxid de titani.
Per l’altre costat, els filtres orgànics porten substàncies químiques que reaccionen amb els rajos solars i els atenuen. Cal aplicar-los 20 minuts abans de l’exposició al sol. Aquests filtres són menys recomanables, ja que la pell absorbeix part de la radiació i s’alliberen radicals oxidatius que poden irritar la pell i actuar com a disruptors endocrins. Les cremes amb filtres orgànics es podrien utilitzar a partir dels tres anys.
En resum, és molt important gaudir de l’estiu però sempre amb seguretat.
Informació extreta del blog d’Althaia.
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