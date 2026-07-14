Els Crocs, un calçat còmode però amb riscos per a la salut dels teus peus
Aquest calçat tan comú entre els sanitaris està en el punt de mira dels podòlegs des de fa temps
A l'estiu, i més durant les onades de calor, moltes persones busquen un calçat lleuger, còmode i pràctic que puguin utilitzar tant a la platja o la piscina com en el dia a dia per anar pel carrer. En aquest context, els Crocs s'han consolidat com una de les opcions més populars i eficaces, gràcies al seu disseny funcional, la seva transpirabilitat i lleugeresa.
Des de la seva popularització, aquest calçat de goma, tant reconeixible com barat, s'ha convertit en un fenomen de masses que triomfa tant en entorns aquàtics com a l'asfalt. S'ha popularitzat tant que ha arribat als peus de professionals de la salut i personal hospitalari, a qui és comú veure amb aquests particulars esclops als peus, gràcies a la seva practicitat.
Malgrat el seu èxit, cada vegada són més els especialistes en podologia que adverteixen dels inconvenients de portar aquest tipus de calçat durant moltes hores seguides. Segons expliquen, un ús continuat pot acabar provocant diverses molèsties i afectar la salut dels peus.
Els principals inconvenients dels crocs
La podòloga Lara Lorenzo ha abordat aquesta qüestió en un dels seus vídeos publicats a TikTok, on respon a les crítiques rebudes per utilitzar Crocs tot i haver-ne assenyalat els inconvenients en diverses ocasions.
En el seu vídeo, la sanitària explica que aquest calçat utilitzat per la majoria de la població, aporta avantatges com la transpirabilitat i la lleugeresa, però assegura que també comporta dos inconvenients principals. D’una banda, i un dels més habituals, és la mala olor, especialment quan es porten sense mitjons, ja que el contacte directe del peu amb el material plàstic afavoreix la suor i les males olors. Lorenzo assegura que «el peu fa pudor», a causa del frec directe del peu amb el plàstic.
D’altra banda, la podòloga assenyala que la sabata «es deforma cap endins» a causa de la falta de subjecció. D’aquesta manera, el croc «no subjecta l’estructura de l’arc intern». Per tal de solucionar-ho, l'experta proposa utilitzar plantilles adaptades, per reduir la probabilitat de lesions. En el cas de calçar-les, la gallega assenyala que «l’ideal» és utilitzar-les amb la banda de subjecció posada, ja que millora la fixació del peu. Tot i això, insisteix que, des del punt de vista de la salut podològica, no són el calça més recomanable per a un ús prolongat. "L’ideal és que no les utilitzis", assegura.
Pel que fa al fet que ella mateixa les utilitzi, Lorenzo respon amb total sinceritat: admet que no són l'opció ideal, "Sí. No és el calçat ideal". Tot i això, explica que, en el seu cas, li resulten útils perquè pot calçar-se-les i descalçar-se-les ràpidament durant les consultes, cosa que li facilita mostrar "la biomecànica del peu" als seus pacients. "Em permet descalçar-me en un segon" afirma. També puntualitza que passa bona part de la jornada asseguda i no suporta una càrrega continuada sobre els peus, fet que redueix l'impacte que aquest tipus de calçat pot tenir en el seu cas.
Ara bé, manté la seva recomanació de limitar-ne l'ús, especialment durant els mesos d'estiu, quan és més habitual portar-les durant moltes hores seguides.
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