Surts a caminar o córrer per la platja? Això és el que has de saber per a evitar lesions
L'Il·lustre Col·legi Oficial de Podologia de la Comunitat Valenciana adverteix que la sorra tova i la riba compacta alteren la biomecànica de la trepitjada i eleven el risc de lesions
Rafa Sardiña
La platja és un dels llocs preferits pels espanyols per a fer exercici durant l'estiu. De fet, més de 8,3 milions de persones practiquen senderisme o surten a caminar de manera habitual i al voltant de 2,5 milions corren setmanalment a Espanya. Amb l'arribada de les vacances, milers d'ells canvien l'asfalt per la sorra convençuts que es tracta d'una superfície més saludable.
No obstant això, des de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podologia de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) han advertit que caminar o córrer per la platja canvia completament la biomecànica de la trepitjada i, encara que pot convertir-se en un excel·lent entrenament, també incrementa el risc de patir lesions si no es tria correctament el tipus de sorra o no es realitza una adaptació progressiva.
Els podòlegs han recordat, a més, que les lesions esportives augmenten aproximadament un 25% durant els mesos d'estiu, degut, entre altres factors, al canvi de superfície sobre la qual es practica exercici.
“Un dels errors més habituals és pensar que tota la sorra ofereix els mateixos beneficis. No obstant això, des del punt de vista podològic, caminar sobre sorra tova o fer-lo per la riba suposa dos esforços completament distints per a l'organisme”, ha explicat Jorge Escoto, podòleg i membre de la junta directiva del ICOPCV.
“Quan el peu s'enfonsa en la sorra, perd l'impuls natural de cada pas i obliga a tota la musculatura estabilitzadora del turmell, els bessons i el tendó d'Aquil·les a treballar amb molta més intensitat”, ha continuat.
Des del ICOPCV s'ha emfatitzat que aquest esforç aporta importants beneficis, com l'enfortiment de la musculatura del peu i de les cames o un major consum calòric, però també incrementa el risc de sofrir esquinços de turmell per la inestabilitat del terreny, tendinitis del tendó d'Aquil·les, sobrecàrregues musculars en bessons i soli.
Pel que fa a la sorra compacta de la riba, aquesta ofereix una superfície aparentment estable, encara que amaga una alteració biomecànica que moltes persones desconeixen: la inclinació natural de la platja provoca que una cama quedi lleugerament més elevada que l'altra durant tota la caminada, obligant genolls, malucs i columna a compensar contínuament aquest desnivell.
“Aquesta situació afavoreix l'aparició de síndrome de la cintilla iliotibial o ‘genoll del corredor’, fasciïtis plantar, dolor lumbar o molèsties en el maluc per la descompensació de la pelvis”, ha detallat el podòleg Jorge Escoto.
Atenció especial a les persones amb diabetis
El ICOPCV ha destacat que els pacients amb diabetis han d'extremar les precaucions durant els passejos per la platja pel fet que petits talls provocats per petxines, cristalls ocults, espines o picades de peixos esgarrapa poden convertir-se en lesions d'evolució complicada a causa de la disminució de la sensibilitat i als problemes circulatoris associats a aquesta malaltia.
Per això, els podòlegs recomanen caminar sempre amb escarpins o calçat adequat que protegeixi el peu i revisar diàriament la planta després de cada passeig.
Així mateix, han recordat que l'empenya és una de les zones del cos on amb major freqüència s'oblida aplicar protector solar i on també són habituals les cremades durant els mesos d'estiu.
Cinc recomanacions per a gaudir de l'activitat física a la platja sense lesionar els peus
El ICOPCV aconsella seguir unes senzilles pautes per a reduir el risc de lesió:
- Utilitzar sabatilles de running o escarpins quan es vagi a caminar més de vint minuts. El calçat aporta estabilitat i protegeix la fàscia plantar.
- Alternar el sentit de la marxa. Si es camina per la riba, convé tornar pel mateix recorregut per a compensar la inclinació natural de la platja sobre totes dues cames.
- Adaptar-se de manera progressiva. El recomanable és començar amb passejos de deu o quinze minuts sobre sorra compacta abans d'augmentar el temps o passar a la sorra tova.
- Escoltar el cos. Dolor persistent en el taló, el tendó d'Aquil·les o la planta del peu són senyals d'alarma que no han d'ignorar-se.
- Consultar al podòleg abans d'iniciar una activitat intensa, especialment en persones amb lesions prèvies, alteracions de la trepitjada o malalties com la diabetis.
No obstant això, caminar o córrer per la platja pot ser una activitat molt beneficiosa per a enfortir la musculatura i millorar la condició física, sempre que es realitzi amb una correcta planificació i respectant l'adaptació de l'organisme.
"El problema no és la sorra, el problema és creure que el nostre cos està preparat per a un terreny completament distint al que utilitza durant la resta de l'any. Un canvi brusc pot convertir un passeig saludable en una lesió que ens acompanyi tot l'estiu", ha remarcat el podòleg Jorge Escoto.
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