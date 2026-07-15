Hipertèrmia, o quan la calor extrema pot ser mortal: què és, símptomes i com prevenir aquesta perillosa condició
Encara que la calor no afecta a totes les persones per igual, i tenint en compte que les altes temperatures es prolongaran durant dies, cal prendre una sèrie de precaucions
Rafa Sardiña | Regió7
Compte enrere per a la tercera onada de calor. Segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), deu comunitats autònomes continuen aquest dimecres en avís per altes temperatures, entre les quals es troba Catalunya amb nivell taronja i registres d'entre 37° C i 42° C.
Risc d'hipertèrmia: què és?
Encara que la calor no afecta a totes les persones per igual, i tenint en compte que les altes temperatures es prolongaran durant dies, cal prendre una sèrie de precaucions.
Les persones majors, els malalts, els menors i les persones amb sobrepès o obesitat són els qui tenen més risc de sofrir hipertèrmia. Perquè, a diferència de la hipotèrmia, que és la temperatura corporal excessivament baixa, la hipertèrmia és la temperatura corporal anormalment alta. I es produeix quan el nostre cos depassa els 41 graus centígrads.
La Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG) especifica que les persones majors de 65 anys són el grup més vulnerable davant l'onada de calor, ja que “tenen una sensació reduïda de calor i, per tant, tendeixen a protegir-se menys”.
Com assenyala el Ministeri de Sanitat, "durant una primera onada de calor: el cos encara no està acostumat a les altes temperatures", per la qual cosa és vital seguir una sèrie de recomanacions en nens de 0 a 4 anys, persones majors, dependents i els qui fan treballs intensos, en l'exterior o activitats esportives intenses.
I no és l'únic problema que els situa en situació de risc.
"També experimenten les persones majors una disminució de la percepció de set, la qual cosa els col·loca en una situació d'alt risc de deshidratació. Especialment en els majors que sofreixen una malaltia neurodegenerativa, sobrepès, malalties cròniques o tenen medicació".
Tampoc podem oblidar els casos en els quals la dependència física dificulta el canvi de vestimenta, i l'adaptació de l'entorn”.
Cop de calor: Símptomes i tractament
Quan la temperatura corporal supera els 41 graus, podria produir-se una fallada orgànica irreversible. És el que es diu un cop de calor. I és essencial conèixer els seus símptomes, per a actuar com més aviat millor.
- Mal de cap.
- Boca seca o pastosa.
- Nàusees.
- Vòmits.
- Pell seca i enrogida.
- Pèrdua de consciència o confusió.
- Absència de suor malgrat les altes temperatures.
“Si la temperatura exterior és molt alta i les pèrdues de líquids no es reemplacen de manera adequada, entrem en una situació de deshidratació, la tensió arterial descendeix, apareix sensació de feblesa i fins i tot enrampades musculars”, explica el doctor Antonio López Trigo, president de SEGG.
"Si aquesta situació no es corregeix a temps i progressa, es perd la capacitat de sudoració, la pell presenta un aspecte sec i enrogit, la temperatura corporal ascendeix progressivament fins a xifres que superen els 40 graus, i entrem en hipertèrmia. I si aquest procés continua, s'arriba a una situació de xoc en la qual succeeix una fallada dels diferents òrgans, convulsions i coma".
Davant aquesta situació, el primer que cal fer és portar a la persona a l'ombra o a un ambient fresc. També, llevar-li l'excés de roba i refredar-la usant tovalloles fredes al cap, coll, axil·les i engonals.
Hem d'actuar com quan una persona té 40 de febre, és a dir, intentarem baixar la temperatura, i per a això podem utilitzar draps d'aigua fresca i aplicar-los en el front, en el clatell o en els polsos
Com evitar un cop de calor?
Aquests consells, de sobres coneguts, són extensibles a totes les persones, amb independència de la seva edat i el seu estat físic.
- Prendre abundants líquids, en forma d'aigua, sucs de fruites o infusions.
- Menjars lleugers. Durant els episodis d'altes temperatures s'ha d'optar per plats més lleugers, perquè les digestions “siguin menys pesades”, com a gaspatxos, salmorejos, cremes fredes o amanides.
- Evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, és a dir, de 12 a 16 hores.
- No fer exercici físic que suposi massa esforço
- Roba lleugera i de color clar.
- Sempre usar barret o gorra i ulleres de sol.
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