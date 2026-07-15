Infeccions urinàries i càlculs renals, entre els problemes urològics masculins més habituals a l'estiu
La calor i la sudoració incrementen la concentració d'orina, creant un ambient propici per al desenvolupament de bacteris i irritants
Europa Press
A l'estiu, es poden experimentar una major freqüència de problemes urològics, principalment infeccions urinàries i càlculs renals, a més de problemes prostàtics en el cas dels homes. Aquestes afeccions poden ser més comunes a causa de l'augment de la sudoració, l'exposició més gran a bacteris i la possibilitat de deshidratació.
Tal com explica el doctor Nelson Díez, uròleg de l'hospital Vithas València 9 d'Octubre, en un comunicat, les infeccions urinàries poden deure's a diverses causes, entre les quals destaca l'increment en aquesta època de la humitat i la calor, ja que "en suar més es crea un ambient humit que afavoreix el creixement bacterià".
"Un altre factor de gran importància el constitueix la deshidratació, ja que existeix una major concentració de l'orina, la qual cosa facilita la proliferació de bacteris", ha apuntat.
L'expert ha agregat que ocorre d'igual manera amb "la realització d'activitats a l'aire lliure com nedar en piscines o l'ús de banys públics que també poden augmentar el risc d'exposició a bacteris".
Els símptomes més habituals en les infeccions urinàries són el dolor o ardor en orinar, necessitat freqüent d'orinar, sensació de buidatge incomplet de la bufeta, orina tèrbola o amb sang, entre altres.
"És important --ha remarcat el professional-- beure suficient aigua, orinar amb freqüència (cada 3-4 hores), usar roba de bany neta i eixuta, i mantenir una bona higiene íntima".
Càlculs renals
L'estiu és una època freqüent en la qual augmenta la incidència de còlics renoureterals (nefrítics), casos de litiasis urinàries o pòsit de càlculs en vies urinàries (arena).
"L'increment és degut a la deshidratació i la concentració de minerals en l'orina el que facilita aquesta patologia, la qual ve acompanyada generalment de dolor intens a l'esquena o costat que s'irradia a l'engonal, nàusees, vòmits, febre i sang en l'orina", ha exposat l'especialista.
Així mateix, ha insistit en la necessitat de "beure molta aigua, reduir la ingesta d'aliments rics en oxalat (com a espinacs, nous, remolatxes), disminuir la ingesta de begudes gasoses, així com de dolços i xocolates, destacant la importància de consultar amb un uròleg per a avaluar la situació".
D'altra banda, "cal no oblidar que poden donar-se altres problemes urològics com a granits en el penis que poden ser causats per l'exposició a irritants i humitat excessiva en la zona genital; fins i tot les altes temperatures poden afectar la funció de la pròstata i augmentar els símptomes en persones amb problemes prostàtics de base".
"Aquests pacients amb mal buidat vesical a l'estiu poden modificar els seus hàbits d'ingesta oral i freqüència miccional, situació que en alguns casos es veu agreujada pel consum d'alcohol o la concurrència d'infeccions urinàries", però el més important és "sempre acudir a un professional mèdic per a valorar la simptomatologia i donar amb el diagnòstic i la prescripció correcta".
Disfunció erèctil
Un altre dels problemes urològics que es poden accentuar a l'estiu són els possibles episodis de disfunció erèctil. "És una època --ha subratllat el doctor-- en què la demanda sexual augmenta; estem més temps amb les parelles, gaudim de major temps lliure per les vacances i aquesta situació, en el seu conjunt, ens col·loca en una posició de pràctiques sexuals més freqüents i intenses".
En aquest últim cas, ha conclòs que és "important" visitar a un professional ja que la disfunció erèctil, a més dels seus símptomes reconeguts, pot portar de manera subjacent, com a companyia, altres patologies urològiques i fins i tot coronàries.
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
- Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
- Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya