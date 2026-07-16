Què és el fum de tercera mà i per què ens hauria de preocupar?
Més enllà del fum ambiental, les substàncies tòxiques del tabac s’acumulen en superfícies i poden representar un risc per a la salut de tota la família
Regió7
Els efectes del tabac poden anar més enllà del fum visible d’una cigarreta. Sovint pensem que les substàncies tòxiques que desprenen marxen en l’ambient i ja no hi ha cap mena de perill per a la salut. Però, hi ha un altre fum que no es veu, que no fa olor intensa, i que pot ser igualment de perillós: el fum de tercera mà.
Què és el fum de tercera mà?
S’anomena fum de tercera mà a les partícules i substàncies tòxiques que s’adhereixen a la roba, pell o els cabells després d’haver fumat. “Aquestes partícules —nicotina, formaldehid, benzè i molts altres compostos cancerígens— poden romandre actives durant hores o fins i tot dies, alliberant-se novament a l’aire o transferint-se per contacte a superfícies i persones” comunica la infermera referent de tabaquisme a la Fundació Althaia, Lídia Rubio Garcia.
Segons l’experta de la Fundació Althaia, el fum de tercera mà no s’elimina només amb el moviment ni amb un simple rentat i pot quedar impregnat a les fibres del teixit i tornar-se a alliberar en espais tancats com ara habitacions, ascensors o sales d’espera.
Per tant, continua resultant perjudicial no només per la persona fumadora, sinó pel seu entorn més pròxim. En especial, els infants són vulnerables perquè tenen una fisiologia en desenvolupament, respiren més ràpidament, tenen la pell més fina i acostumen a explorar el món tocant i emportant-se objectes a la boca.
L’impacte ambiental i econòmic del fum de quarta mà
Quan algú fuma, el conjunt de residus i contaminació ambiental que deixa s’anomena fum de quarta mà, és a dir, les burilles a terra, els filtres que no es degraden i els residus químics que es filtren al medi.
A més d’embrutar el nostre entorn, aquestes restes generen despeses de neteja i manteniment que es podrien destinar a altres accions molt més valuoses per la societat.
Recomanacions per evitar el risc de contraure malalties relacionades amb el tabac
La Infermera Rubio aconsella el següent:
- Si fumeu, feu-ho en zones on no està prohibit fumar. Complint la normativa al 100% ajudeu a la salut dels no fumadors. Penseu que la roba que porteu els fumadors queda impregnada i si entreu a l’hospital esteu portant el fum invisible
- Demaneu als visitants que respectin el recinte lliure de fum, informant dels riscos que corren els malalts ingressats que són molt més vulnerables
- Demaneu ajuda als professionals de la salut per a la deshabituació del tabac. La vostra àrea bàsica ofereix aquest servei i el seguiment posterior. Si inicieu la vostra deshabituació a l’hospital podreu fer el seguiment a la vostra àrea bàsic.
- Mai et donis per vençut!! Cal fer arribar la informació a tothom amb un mateix missatge, no costa res, és la nostra obligació i està a la mà de tothom.
Informació extreta del blog d'Althaia.
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