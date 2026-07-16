Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Rubió-CastellfollitCondemna germà Pedro SánchezViolència de gènereLuis GoytisoloJosep PedrerolBus Manresa-BarcelonaCervesa
instagramlinkedin

Grip i covid

Quan et podràs vacunar de la grip i la covid? Salut fixa un nou calendari

La vacunació s'iniciarà per col·lectius vulnerables com els residents, els majors de 80 anys, embarassades i nens

La campanya de vacunació de grip i covid.

La campanya de vacunació de grip i covid.

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Barcelona

El Departament de Salut retardarà fins al 5 d’octubre l’inici de la campanya de vacunació contra la grip i la covid després que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) hagi recomanat modificar les tres soques de la vacuna antigripal, un canvi que ha provocat retards en la producció internacional de les dosis. Per compensar aquest retard, Salut obrirà les agendes per demanar cita prèvia a finals de juliol amb l’objectiu que la població diana pugui programar la vacunació amb anterioritat. Paral·lelament, el departament reforçarà la vacunació entre mestres i professors, un col·lectiu que admet que fins ara havia quedat "una mica oblidat", ja que els nens són els principals transmissors de la grip.

La campanya començarà el 5 d’octubre amb la vacunació de les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades i els nens d’entre 6 i 59 mesos. El 26 d’octubre s’hi afegiran la resta de persones incloses en la població diana, principalment els més grans de 60 anys, i a partir del 16 de novembre també es podrà acudir als equips d’atenció primària sense cita prèvia en les franges horàries que determini cada centre. Tot i així, Salut vol potenciar la vacuna amb cita programada.

Notícies relacionades

Última setmana de juliol

Per facilitar-ho, les agendes s’obriran ja a partir de l’última setmana de juliol. Així, les persones de més de 80 anys, les embarassades i la resta de col·lectius de la primera fase podran reservar hora per als primers dies d’octubre, i les persones de més de 60 anys podran demanar cita anticipadament per vacunar-se a partir del 26 d’octubre. Segons Salut, aquesta planificació permetrà concentrar la major part de la vacunació abans del 18 de desembre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
  2. Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
  3. La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
  4. Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
  5. Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
  6. Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
  7. Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
  8. Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya

Quan et podràs vacunar de la grip i la covid? Salut fixa un nou calendari

Quan et podràs vacunar de la grip i la covid? Salut fixa un nou calendari

Confluència per una Cerdanya Sostenible reclama més transparència sobre el futur de l'aeròdrom

Confluència per una Cerdanya Sostenible reclama més transparència sobre el futur de l'aeròdrom

Les piscines municipals, al límit de la seva capacitat durant l'onada de calor

Les piscines municipals, al límit de la seva capacitat durant l'onada de calor

Antonia San Juan, actriu i directora: "Al cine i als mitjans, per a la dona, l’edatisme existeix"

Antonia San Juan, actriu i directora: "Al cine i als mitjans, per a la dona, l’edatisme existeix"

Què és el free birth?

Què és el free birth?

Així podràs seguir en directe les grans competicions de GRAVITEO

Així podràs seguir en directe les grans competicions de GRAVITEO

La Cerdanya estrena un punt d'atenció de l'ATM Lleida per facilitar els tràmits del transport públic

La Cerdanya estrena un punt d'atenció de l'ATM Lleida per facilitar els tràmits del transport públic

El Centre de Ciència i Tecnologia descobreix que les tórtores del Mediterrani occidental formen una sola subespècie

El Centre de Ciència i Tecnologia descobreix que les tórtores del Mediterrani occidental formen una sola subespècie
Tracking Pixel Contents